13 طاولة طعام تحتار أيهم تختار لمنزلك

تعتبر طاولة الطعام مع الكراسي المحيطة بها من أساسيات غرفة الطعام، وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الطاولة في توفير الراحة واستكمال ديكور المساحة. ويختلف حجمها وعدد الكراسي المصاحبة لها وفقا لحجم الغرفة ومتطلبات الأسرة، وعادة ما تكون طاولة الطعام أربعة أو ستة مقاعد. ولكن بالنسبة للعائلات الكبيرة التي تحب تناول الطعام والاحتفال معًا، فتفضل طاولات الطعام ذات الأحجام الكبيرة.
سواء كنت تبحث عن المظهرالكلاسيكي لغرف الطعام، أو كنت ترغب في اختيار شيء أكثر حداثة، فإن الشكل والمظهر الانسيابي لغرفة الطعام الحديثة هي طريقة رائعة لقضاء أوقات رائعة مع أفراد أسرتك. وأفضل شيء هنا هو أ، تلك التصميمات ستدهشك وتثير إعجاب ضيوفك يومًا بعد يوم دون المساومة على الراحة.
تتمتع هذا الغرفة الأنيقة بعناصر بأكثر من عنصر لإبهارك أنت و ضيوفك، فالتركيز على درجات اللون الأرجواني في هذا التصميم قد أكسبه الكثير من التميز والرقي. وإضافة اللوحة الفنية على الجدار تتناغم مع ذلك التصميم بطريقة مثالية، ولم ينسَ المصممون التركيز في اختيار شكل وحدات الإضاءة الرئيسية فوق الطاولة أو حتى تلك الجانبية الموجودة على الجدار.
مع وجود مساحة كبيرة للأصدقاء والعائلة، فإن غرفة الطعام هذه تزيد من شعورك بالدفء والاسترخاء. تأكد فقط من أنها لا تتعارض مع غرفة المعيشة الخاصة بك إذا كان لديك تصميم ذات مساحات مفتوحة، كما هو موضح في هذا النموذج.
إذا كنت من محبي الجرأة والاختلاف في التصميم، يمكنك تصميم طاولة طعامك من الرخام بدلا من الطاولات الخشبية التقليدية. وتم طلاء الغرفة بدرجات من اللون الرمادي الأنيق والذي يعتبر لونا معاصرا منذ سنوات. انظر إلى تلك الأرضيات الخشبية المتعاكسة وكيف تُضفي تأثيرا فنيا إلى شكل الغرفة.
يتناسب التصميم المتقن لطاولة الطعام التقليدية بشكل جيد مع الطاولات ذات الأحجام الكبيرة التي تكمل المساحة، ويغلب على تلك الغرفة الديكور الحديث بجدار زجاجي على جانب واحد وأرضية لامعة بالأسفل وزخرفة فنية بيضاء على الباب. ويوفر الجدار الحجري خلف الجدار الزجاجي منظرًا رائعًا لقضاء وقت ممتع أثناء تناول وجباتك.
عند تزيين غرفة طعامك، حاول فهم جوهر المساحة ووتصميمها وفقًا لذلك. يكمن جمال طاولة الطعام هذه في بساطتها، ويكتمل التصميم البسيط لها بمجموعة من المقاعد الملونة بظلال الباستيل مما يعزز أناقة الغرفة وتميزها.
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ميزة المائدة المستديرة هي أنه يوجد دائمًا مجال لإضافة الكراسي وزيادة عدد المقاعد مع الحفاظ على الراحة، تساعد الخاصية الودية للمائدة المستديرة في التدفق الحر للحديث حيث يسهل عليك رؤية الجميع. وتقف الطاولة على قاع بسيط وتحتوي على طاولة صغيرة دوارة في المنتصف لسهولة نقل الطعام.
من المهم اختيار المادة الأساسية لصنع طاولة طعامك وإضافة المزيد من العناصر حولها لإضفاء لمسة خاصة على غرفة الطعام الخاصة بك. التزم بالخشب ولن تخذلك بساطته أبدا، فلن يخرج دفء الخشب والتصميم البسيط عن الموضة. وتم تصميم الطاولة هنا من لوح خشبي مزدوج على أرجل معدنية ويكملها كراسي خشبية بسيطة وأنيقة.
إذا كنت ممن يحبون اتباع هذا الاتجاه، فاتبعه واستخدمه في منزلك للحصول على غرفة أحلامك. مع وجود مقعدين على رأسي الطاولة ، وثلاثة على أحد الجوانب ومقعد خشبي طويل على الجانب الآخر، فإن طاولة الطعام هذه عصرية وأنيقة وتجلب المزيد من الحداثة إلى الغرفة.
أبسط حيلة لجعل المساحة تبدو أكثر اتساعًا هي استخدام الزجاج والمرايا، وهنا يؤدي الاستخدام السخي للزجاج والمرايا إلى تألق الغرفة. فسطح الطاولة الزجاجية مستطيل الشكل ومثبت على إطار معدني للحصول على دعم قوي ومتين، بالإضافة إلى كراسي بيضاء في جميع الأنحاء تتطابق مع شفافية طاولة الطعام الرائعة. ويزين اللون الذهبي المرايا الموجودة على الحائط ويضفي الرفاهية على المساحة.
قماش ثري للستائر، وجمال مبهر للثريا، وتدرج اللون الذهبي اللامع والمنتشر بسخاء على الكراسي وكل مكان، قد أعطى عنوانًا جديدًا للرفاهية. إنها غرفة طعام ملكية ولكن في عصرنا الحديث.
إذا كنت ترغب في إضفاء لمسة غير رسمية إلى غرفة طعام رسمية مزينة بثريا حديثة وسجادة أنيقة وألوان دافئة على الأرض والجدران؛ فيمكنك إضافة لمسة من اللون الأزرق لكل من المقاعد والستائر، ثم استكملها بمصابيح معلقة على الطراز الصناعي.
يجب تحديد حجم وشكل ونمط الأثاث بعد مراعاة المساحة المتاحة في غرفة طعامك، حيث تبدو الطاولة المربعة جيدة وتناسب تمامًا الغرفة المربعة مما يترك مساحة واسعة للاستخدام. اختر اللون على الكراسي لتكمل لون الغرفة، حسب ذوقك وأسلوبك الشخصي.
قام المصممون بصنع هذه الطاولة الغير تقليدية لتناسب هذه المساحة الصغيرة، وتم وضع ثلاثة كراسي على الجانب الدائري وهناك مقعد طويل بالقرب من الجانب المستقيم من الطاولة. وتم إضافة بعض الألوان من خلال الوسائد والثريا ذات الطراز والشموع على حاملات الشموع العتيقة.