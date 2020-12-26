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13 طاولة طعام تحتار أيهم تختار لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio غرفة السفرة
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تعتبر طاولة الطعام مع الكراسي المحيطة بها من أساسيات غرفة الطعام، وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الطاولة في توفير الراحة واستكمال ديكور المساحة. ويختلف حجمها وعدد الكراسي المصاحبة لها وفقا لحجم الغرفة ومتطلبات الأسرة، وعادة ما تكون طاولة الطعام أربعة أو ستة مقاعد. ولكن بالنسبة للعائلات الكبيرة التي تحب تناول الطعام والاحتفال معًا، فتفضل طاولات الطعام ذات الأحجام الكبيرة.

سواء كنت تبحث عن المظهرالكلاسيكي لغرف الطعام، أو كنت ترغب في اختيار شيء أكثر حداثة، فإن الشكل والمظهر الانسيابي لغرفة الطعام الحديثة هي طريقة رائعة لقضاء أوقات رائعة مع أفراد أسرتك. وأفضل شيء هنا هو أ، تلك التصميمات ستدهشك وتثير إعجاب ضيوفك يومًا بعد يوم دون المساومة على الراحة.

غرفة أنيقة بدرجات الأرجواني

تصميم فراغ معيشة وطعام, AmiraNayelDesigns AmiraNayelDesigns غرفة السفرة
AmiraNayelDesigns

AmiraNayelDesigns
AmiraNayelDesigns
AmiraNayelDesigns

تتمتع هذا الغرفة الأنيقة بعناصر بأكثر من عنصر لإبهارك أنت و ضيوفك، فالتركيز على درجات اللون الأرجواني في هذا التصميم قد أكسبه الكثير من التميز والرقي. وإضافة اللوحة الفنية على الجدار تتناغم مع ذلك التصميم بطريقة مثالية، ولم ينسَ المصممون التركيز في اختيار شكل وحدات الإضاءة الرئيسية فوق الطاولة أو حتى تلك الجانبية الموجودة على الجدار.

تصميم عصري للمخططات المفتوحة

Mostafa Korany's Apartment , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة السفرة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

مع وجود مساحة كبيرة للأصدقاء والعائلة، فإن غرفة الطعام هذه تزيد من شعورك بالدفء والاسترخاء. تأكد فقط من أنها لا تتعارض مع غرفة المعيشة الخاصة بك إذا كان لديك تصميم ذات مساحات مفتوحة، كما هو موضح في هذا النموذج.

طاولة رخامية مميزة

Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio غرفة السفرة
The Superstudio

The Superstudio
The Superstudio
The Superstudio

إذا كنت من محبي الجرأة والاختلاف في التصميم، يمكنك تصميم طاولة طعامك من الرخام بدلا من الطاولات الخشبية التقليدية. وتم طلاء الغرفة بدرجات من اللون الرمادي الأنيق والذي يعتبر لونا معاصرا منذ سنوات. انظر إلى تلك الأرضيات الخشبية المتعاكسة وكيف تُضفي تأثيرا فنيا إلى شكل الغرفة.

طاولة كلاسيكية لثمانية أشخاص

The Corner House, Ansari Architects Ansari Architects غرفة السفرة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

يتناسب التصميم المتقن لطاولة الطعام التقليدية بشكل جيد مع الطاولات ذات الأحجام الكبيرة التي تكمل المساحة، ويغلب على تلك الغرفة الديكور الحديث بجدار زجاجي على جانب واحد وأرضية لامعة بالأسفل وزخرفة فنية بيضاء على الباب. ويوفر الجدار الحجري خلف الجدار الزجاجي منظرًا رائعًا لقضاء وقت ممتع أثناء تناول وجباتك.

طاولة خشبية بسيطة مع مقاعد ملونة

Sophisticated Chaos, Ravi Prakash Architect Ravi Prakash Architect غرفة السفرة الخشب هندسيا White
Ravi Prakash Architect

Ravi Prakash Architect
Ravi Prakash Architect
Ravi Prakash Architect

عند تزيين غرفة طعامك، حاول فهم جوهر المساحة ووتصميمها وفقًا لذلك. يكمن جمال طاولة الطعام هذه في بساطتها، ويكتمل التصميم البسيط لها بمجموعة من المقاعد الملونة بظلال الباستيل مما يعزز أناقة الغرفة وتميزها.

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طاولة طعام مبتكرة

G- 801, Studio Gritt Studio Gritt غرفة السفرة
Studio Gritt

Studio Gritt
Studio Gritt
Studio Gritt

ميزة المائدة المستديرة هي أنه يوجد دائمًا مجال لإضافة الكراسي وزيادة عدد المقاعد مع الحفاظ على الراحة، تساعد الخاصية الودية للمائدة المستديرة في التدفق الحر للحديث حيث يسهل عليك رؤية الجميع. وتقف الطاولة على قاع بسيط وتحتوي على طاولة صغيرة دوارة في المنتصف لسهولة نقل الطعام.

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غرفة طعام ذهبية لامعة

Arch House, Chaukor Studio Chaukor Studio غرفة السفرة
Chaukor Studio

Chaukor Studio
Chaukor Studio
Chaukor Studio

من المهم اختيار المادة الأساسية لصنع طاولة طعامك وإضافة المزيد من العناصر حولها لإضفاء لمسة خاصة على غرفة الطعام الخاصة بك. التزم بالخشب ولن تخذلك بساطته أبدا، فلن يخرج دفء الخشب والتصميم البسيط عن الموضة. وتم تصميم الطاولة هنا من لوح خشبي مزدوج على أرجل معدنية ويكملها كراسي خشبية بسيطة وأنيقة.

طاولة بسيطة لمحبي النمط العصري

Living Room of completed project 1, Atom Interiors Atom Interiors غرفة السفرة Multicolored
Atom Interiors

Atom Interiors
Atom Interiors
Atom Interiors

إذا كنت ممن يحبون اتباع هذا الاتجاه، فاتبعه واستخدمه في منزلك للحصول على غرفة أحلامك. مع وجود مقعدين على رأسي الطاولة ، وثلاثة على أحد الجوانب ومقعد خشبي طويل على الجانب الآخر، فإن طاولة الطعام هذه عصرية وأنيقة وتجلب المزيد من الحداثة إلى الغرفة.

طاولة زجاجية مدهشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أبسط حيلة لجعل المساحة تبدو أكثر اتساعًا هي استخدام الزجاج والمرايا، وهنا يؤدي الاستخدام السخي للزجاج والمرايا إلى تألق الغرفة. فسطح الطاولة الزجاجية مستطيل الشكل ومثبت على إطار معدني للحصول على دعم قوي ومتين، بالإضافة إلى كراسي بيضاء في جميع الأنحاء تتطابق مع شفافية طاولة الطعام الرائعة. ويزين اللون الذهبي المرايا الموجودة على الحائط ويضفي الرفاهية على المساحة.

تصميم فاخر وأنيق لغرفة طعامك

Luxury Has A New Address, Crosscurrents interiors private limited Crosscurrents interiors private limited غرفة السفرة
Crosscurrents interiors private limited

Crosscurrents interiors private limited
Crosscurrents interiors private limited
Crosscurrents interiors private limited

قماش ثري للستائر، وجمال مبهر للثريا، وتدرج اللون الذهبي اللامع والمنتشر بسخاء على الكراسي وكل مكان، قد أعطى عنوانًا جديدًا للرفاهية. إنها غرفة طعام ملكية ولكن في عصرنا الحديث.

غرفة طعام بالأزرق الملكي

Residential Design, Archadeo Interior Archadeo Interior غرفة السفرة الطوب
Archadeo Interior

Archadeo Interior
Archadeo Interior
Archadeo Interior

إذا كنت ترغب في إضفاء لمسة غير رسمية إلى غرفة طعام رسمية مزينة بثريا حديثة وسجادة أنيقة وألوان دافئة على الأرض والجدران؛ فيمكنك إضافة لمسة من اللون الأزرق لكل من المقاعد والستائر، ثم استكملها بمصابيح معلقة على الطراز الصناعي.

غرفة طعام أنيقة وهادئة

ON CLOUD 39!! @ lower parel, Mumbai), SPACCE INTERIORS SPACCE INTERIORS غرفة السفرة
SPACCE INTERIORS

SPACCE INTERIORS
SPACCE INTERIORS
SPACCE INTERIORS

يجب تحديد حجم وشكل ونمط الأثاث بعد مراعاة المساحة المتاحة في غرفة طعامك، حيث تبدو الطاولة المربعة جيدة وتناسب تمامًا الغرفة المربعة مما يترك مساحة واسعة للاستخدام. اختر اللون على الكراسي لتكمل لون الغرفة، حسب ذوقك وأسلوبك الشخصي.

طاولة غير تقليدية للمساحات الصغيرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

قام المصممون بصنع هذه الطاولة الغير تقليدية لتناسب هذه المساحة الصغيرة، وتم وضع ثلاثة كراسي على الجانب الدائري وهناك مقعد طويل بالقرب من الجانب المستقيم من الطاولة. وتم إضافة بعض الألوان من خلال الوسائد والثريا ذات الطراز والشموع على حاملات الشموع العتيقة.

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