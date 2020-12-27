10 أفكار متنوعة للإضاءة الجانبية بغرف النوم

تعد الإضاءة الدافئة والمهدئة الطريقة الأكثر فاعلية لجعل غرفة نومك تشعر بالاسترخاء والراحة، حيث تعمل على تهدئة العينين وتساعد الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم. وعلى الرغم من أن غرف النوم مخصصة للنوم بشكل أساسي، إلا أنه لا يُقصد بها أن تكون مظلمة طوال الوقت. يجب أن تحتوي على مزيج من الوحدات المتحركة والمثبتة لتوفير الإضاءة لمهام مثل ارتداء الملابس أو القراءة.
سواء اخترت أن تكون جريئًا أو أن تلائم ديكورك الداخلي بأسلوب بسيط، فهناك تصميم إضاءة يناسبك بالتأكيد. تابعنا للحصول على 10 أفكار مذهلة لإضاءة غرفة نومك مع تصميمات مميزة نضمن لك الإعجاب بها.
يعتمد التصميم المعاصر لتلك الغرفة على عناصر بسيطة للإضاءة، والتي تتمثل في إضاءة دائرية على جانبي السرير بالإضافة إلى الإضاءة الخفية والغير مباشرة في السقف، مما يُعطيك المزيد من الانسيابية والاسترخاء إلى التصميم.
تتمتع هذه الغرفة المشرقة على طراز النيوكلاسيك بوحدات إضاءة مميزة، ونلاحظ أن جميع الوحدات مُعلقة بما في ذلك الإضاءة على جانبي السرير. ونجد في المنتصف ثريا دائرية ذات أكواب زجاجية للمزيد من الوضوح والإشراق.
تم استخدام ثريات الإضاءة ذات الشمعدانات مع هذه الغرفة الملكية على الطراز الكلاسيكي، إنه تصميم حالم يعطيك المزيد من الراحة والاسترخاء وتعززه وحدات الإضاءة المميزة تلك. إنه حقا تصميم حالم ومميز.
إضاءة بسيطة وعصرية لتلك الغرفة ذات الروح الشبابية، هي كل ما تريده إذا كنت من محبي هذا الاتجاه. ونجد وحدة الإضاءة المكتبية على اليمين والتي تمكنك من الاسترخاء وقراءة أحد الكتب أو الروايات المفضلة إليك. ونجد أنه تم استخدام الإضاءة البيضاء لتتماشى مع باقي الغرفة باللون الأبيض والرمادي.
تحظى المصابيح المكشوفة بشعبية كبيرة في وقتنا الحالي، ويمكن استخدامها في مجموعات ثلاثية متتالية من المصابيح المعلقة في السقف مثل الموجودة هنا. وإذا كنت قلقًا بشأن الوهج، فاستخدم مصابيح
LED ذات الطراز العتيق التي لا تنبعث منها الحرارة لتصنع ظلالك الخاصة.
يمكنك اللجوء إلى استخدام أكثر من نوع من الإضاءة إذا كنت تريد المزيد من الإشراق إلى غرفتك. ونجد في هذا التصميم أنه تم استخدام إضاءات جانبية مثبتة على الجدران مع شريط
LED مخفي تحت الرف. هذا بالإضافة إلى كشافات الإضاءة المنبعثة من السقف.
غرفة نوم أنيقة ذات تصميم بسيط لا تحتاج سوى تلك الإضاءة المتوهجة التي تبرز عناصر البساطة والجمال بداخلها. إنه تصميم مثالي لهواة البساطة والرقي.
يمكنك الاستعانة بضوء الشمس الطبيعي عندما تسنح لك الفرصة لعمل ذلك، في هذا التصميم المميز تم الاستعانة بوحدات إضاءة جانبية للسرير بجانب النافذة الزجاجية بعرض الجدار والتي تعطيك الدفء والإضاءة التي تحلم بها.
تعتمد تلك الغرفة الشبابية المرحة على الإضاءة الصادرة من النافذة بجانب بعض عناصر الإضاءة المتفرقة. ويعطي التوزيع الانسيابي للإضاءة المزيد من التألق والجاذبية إلى تلك المساحة.
من يقول أن مصابيح السرير الخاصة بك يجب أن تتطابق تمامًا؟ هنا لدينا مزيج رائع من مصابيح الطاولة والسقف، والتي تتميز بالأسلوب الصناعي الذي يتطابق مع تصميم الغرفة ذات الألوان الرمادية المحايدة.