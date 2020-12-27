10 أفكار متنوعة للإضاءة الجانبية بغرف النوم

تعد الإضاءة الدافئة والمهدئة الطريقة الأكثر فاعلية لجعل غرفة نومك تشعر بالاسترخاء والراحة، حيث تعمل على تهدئة العينين وتساعد الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم. وعلى الرغم من أن غرف النوم مخصصة للنوم بشكل أساسي، إلا أنه لا يُقصد بها أن تكون مظلمة طوال الوقت. يجب أن تحتوي على مزيج من الوحدات المتحركة والمثبتة لتوفير الإضاءة لمهام مثل ارتداء الملابس أو القراءة.

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