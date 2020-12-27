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10 أفكار متنوعة للإضاءة الجانبية بغرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 2, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
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تعد الإضاءة الدافئة والمهدئة الطريقة الأكثر فاعلية لجعل غرفة نومك تشعر بالاسترخاء والراحة، حيث تعمل على تهدئة العينين وتساعد الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم. وعلى الرغم من أن غرف النوم مخصصة للنوم بشكل أساسي، إلا أنه لا يُقصد بها أن تكون مظلمة طوال الوقت. يجب أن تحتوي على مزيج من الوحدات المتحركة والمثبتة لتوفير الإضاءة لمهام مثل ارتداء الملابس أو القراءة.

سواء اخترت أن تكون جريئًا أو أن تلائم ديكورك الداخلي بأسلوب بسيط، فهناك تصميم إضاءة يناسبك بالتأكيد. تابعنا للحصول على 10 أفكار مذهلة لإضاءة غرفة نومك مع تصميمات مميزة نضمن لك الإعجاب بها.

إضاءة بسيطة لغرفة نوم معاصرة

سبرينجز - مدينة الشروق, Mockup studio Mockup studio غرفة نوم
Mockup studio

Mockup studio
Mockup studio
Mockup studio

يعتمد التصميم المعاصر لتلك الغرفة على عناصر بسيطة للإضاءة، والتي تتمثل في إضاءة دائرية على جانبي السرير بالإضافة إلى الإضاءة الخفية والغير مباشرة في السقف، مما يُعطيك المزيد من الانسيابية والاسترخاء إلى التصميم.

إضاءة مشرقة

Bedroom, Eden Designs Eden Designs غرفة نوم
Eden Designs

Eden Designs
Eden Designs
Eden Designs

تتمتع هذه الغرفة المشرقة على طراز النيوكلاسيك بوحدات إضاءة مميزة، ونلاحظ أن جميع الوحدات مُعلقة بما في ذلك الإضاءة على جانبي السرير. ونجد في المنتصف ثريا دائرية ذات أكواب زجاجية للمزيد من الوضوح والإشراق.

إضاءة كلاسيكية لغرف النوم الملكية

Hotel Suite Classic Luxury Design, Kirollos Rashed Studio Kirollos Rashed Studio غرفة نوم
Kirollos Rashed Studio

Kirollos Rashed Studio
Kirollos Rashed Studio
Kirollos Rashed Studio

تم استخدام ثريات الإضاءة ذات الشمعدانات مع هذه الغرفة الملكية على الطراز الكلاسيكي، إنه تصميم حالم يعطيك المزيد من الراحة والاسترخاء وتعززه وحدات الإضاءة المميزة تلك. إنه حقا تصميم حالم ومميز.

إضاءة عصرية لغرفة نوم شبابية

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory غرفة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إضاءة بسيطة وعصرية لتلك الغرفة ذات الروح الشبابية، هي كل ما تريده إذا كنت من محبي هذا الاتجاه. ونجد وحدة الإضاءة المكتبية على اليمين والتي تمكنك من الاسترخاء وقراءة أحد الكتب أو الروايات المفضلة إليك. ونجد أنه تم استخدام الإضاءة البيضاء لتتماشى مع باقي الغرفة باللون الأبيض والرمادي.

مصابيح معلقة لغرفة نوم عتيقة

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

تحظى المصابيح المكشوفة بشعبية كبيرة في وقتنا الحالي، ويمكن استخدامها في مجموعات ثلاثية متتالية من المصابيح المعلقة في السقف مثل الموجودة هنا. وإذا كنت قلقًا بشأن الوهج، فاستخدم مصابيح LED ذات الطراز العتيق التي لا تنبعث منها الحرارة لتصنع ظلالك الخاصة.

أنواع متعددة من وحدات الإضاءة

homify غرفة نوم Green
homify

homify
homify
homify

يمكنك اللجوء إلى استخدام أكثر من نوع من الإضاءة إذا كنت تريد المزيد من الإشراق إلى غرفتك. ونجد في هذا التصميم أنه تم استخدام إضاءات جانبية مثبتة على الجدران مع شريط LED مخفي تحت الرف. هذا بالإضافة إلى كشافات الإضاءة المنبعثة من السقف.

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كشافات إضاءة متوهجة

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects غرفة نوم
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

غرفة نوم أنيقة ذات تصميم بسيط لا تحتاج سوى تلك الإضاءة المتوهجة التي تبرز عناصر البساطة والجمال بداخلها. إنه تصميم مثالي لهواة البساطة والرقي.

مزيج من الإضاءة الطبيعية والصناعية

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يمكنك الاستعانة بضوء الشمس الطبيعي عندما تسنح لك الفرصة لعمل ذلك، في هذا التصميم المميز تم الاستعانة بوحدات إضاءة جانبية للسرير بجانب النافذة الزجاجية بعرض الجدار والتي تعطيك الدفء والإضاءة التي تحلم بها.

اعتمد على إضاءة النافذة

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تعتمد تلك الغرفة الشبابية المرحة على الإضاءة الصادرة من النافذة بجانب بعض عناصر الإضاءة المتفرقة. ويعطي التوزيع الانسيابي للإضاءة المزيد من التألق والجاذبية إلى تلك المساحة.

مصابيح فريدة على الطراز الصناعي

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 2, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

من يقول أن مصابيح السرير الخاصة بك يجب أن تتطابق تمامًا؟ هنا لدينا مزيج رائع من مصابيح الطاولة والسقف، والتي تتميز بالأسلوب الصناعي الذي يتطابق مع تصميم الغرفة ذات الألوان الرمادية المحايدة.

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