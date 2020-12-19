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أفضل 11 نصيحة على الإطلاق لمطبخ مثالي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Old-Meets-New, Krantz Designs Krantz Designs مطبخ
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من بين جميع الغرف في منزلك، فإن تخطيط مطبخك يعد شيء مهم للغاية. حيث تتأثر تجربتك فيه بشكل كبير بمدى سهولة التنقل في جميع أنحاء المكان عند الطهي أو التنظيف، ويزيد المطبخ المُصمَّم باحتراف من سهولة الحركة إلى أقصى حد، ويقلل من حاجتك إلى الانحناء، ويحسن قدرتك على استخدامه كمساحة متعددة الوظائف.

للقيام بذلك، هناك العديد من الاعتبارات الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند تصميم مطبخك. بطبيعة الحال، ستلعب تفضيلات أسلوبك الشخصي دورًا كبيرًا في شكل مطبخك ووظائفه، لكننا أردنا أن نقدم لك بعض المؤشرات السهلة اليوم. لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الأفكار التي ستنبهر بها بالتأكيد.

ركِّز على إضاءة الطاولة

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

إذا أردت القيام بتجربة طهي رائعة داخل مطبخك، فعليك أولا أن تشعر بالراحة داخله. ولن يأتي ذلك إلا عند حصولك على بعض السمات، أهمها الإضاءة القوية والمناسبة للمكان. فهي التي ستمكنك من رؤية تفاصيل المكان ووضوح ما تقوم به أيضا.



اقتني الأثاث متعدد الوظائف

Modern Country Farmhouse Kitchen homify مطبخ Green kitchen,farmhouse,farmhouse kitchen,kitchen island,wood,wood surfaces,green
homify

Modern Country Farmhouse Kitchen

homify
homify
homify

إذا قمت بترتيب مطبخك كما ينبغي، فسيصبح أنيقا إلى أبعد مدى مهما كانت مساحته. فالاستمتاع داخل هذا المكان يأتي أولا من التنظيم وعدم انتشار الفوضى، ونجد في هذا التصميم طاولة بيضاء ذات سطح خشبي رائع في المنتصف، وبها العديد من وحدات التخزين لتتمكن من الاحتفاظ بما تريده.



أضف جدارا من الطوب المكشوف لتزيين مطبخك

View from ante room of island Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Grey
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

View from ante room of island

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

إذا كنت من هواة الأسلوب الصناعي يمكنك إضافة بعض اللمسات البسيطة إلى مطبخك، والتي ستساعدك في الحصول على المظهر المطلوب. ومثال على هذا، الجدار الخلفي للحوض والذي تم تصميمه على شكل الطوب المكشوف الذي يعطي المزيد الجرأة للتصميم.



خزانة كلاسيكية لمطبخك الصغير

Kitchen in a box! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Kitchen in a box!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

إذا كنت لا تمتلك مساحة منفصلة لتصميم مطبخك، يمكنك تصميم خزانة كلاسيكية رائعة لتضم جميع الأغراض التي تحتاجها. والميزة الرائعة هنا أنها تقوم بحفظ أشيائك دون الشعور بالفوضى.

احتفظ ببعض ديكوراتك القديمة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا أردت تجديد مطبخك وتطويره، فليس من الضروري إزالة جميع الديكورات القديمة. فبعض القطع يمكن أن تكون متناسقة تماما مع تصميمك الجديد. ونجد في هذا النموذج ذلك الرف الأبيض المثبت في الحائط، مع النوافذ الخشبية الكبيرة قد تم إجراء بعض التعديلات اللونية البسيطة وعدم الاستغناء عنهم في التصميم الجديد.

اتبع طريقة الاستغلال الذكي للمساحات

KITCHEN Landmass London مطبخ
Landmass London

KITCHEN

Landmass London
Landmass London
Landmass London

إذا كانت لديك مساحات واسعة في مطبخك، يمكنك استغلالها بطريقة مُثلى من خلال إنشاء طاولة صغيرة لتناول الطعام مثل الموجودة في تلك الصورة. ونجد ذلك التصميم الأبيض الهاديء مع الأرضيات الخشبية الدافئة.



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اعتمد على الأجهزة المتطورة في مطبخك العصري

Chelsea Harbour Apartment homify مطبخ
homify

Chelsea Harbour Apartment

homify
homify
homify

يحتوي هذا المطبخ على كل ما تحلم به، من حيث التصميم الأنيق الدافيء والأجهزة الكهربائية الحديثة ووحدات الإضاءة المميزة. إنه مطبخ متكامل دون الحاجة إلى المزيد من المساحة. ونلاحظ من خلال تلك الصورة مدى الاعتماد على تطور الأجهزة الكهربية المستخدمة كعنصر من عناصر الإبهار.


طاولة المطبخ مع حوض لتسهيل احتياجاتك

KITCHENS: The Ladbroke Cue & Co of London مطبخ
Cue &amp; Co of London

KITCHENS: The Ladbroke

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

إذا كنت تحتاج إلى تصميم عملي يواكب سرعة حياتك اليومية، فيمكنك اقتباس تلك الفكرة. فنجد هنا طاولة المطبخ ذات الحوض، والتي تمكنك من إتمام عملية الطهي وتنظيف الأواني دون عناء.

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استعن ببعض السمات من المطبخ الريفي

Laura Ashley Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Laura Ashley Range

Hehku
Hehku
Hehku

عندما تبحث عن الأناقة لمطبخك دون الحاجة إلى أموال طائلة، فيمكنك تصميم واجهات زجاجية للخزائن لرؤية ما بداخلها و لتعطيك شكلا مميزا لتلك المساحة. إنه مطبخ ريفي مثالي لك ولأسرتك.


حاول إضافة بعض الإشراق إلى مطبخك

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

تعد تلك الخزائن الرائعة هي عنصر الإبهار الأساسي داخل ذلك المطبخ، فهذا اللون الجريء يضيف إلى هذا التصميم أناقة لا مثيل لها، وتم إقران اللون الكريمي معه لعدم الشعور بالفوضى. حاول تضمين الألوان التي تليق مع تصميمك الأساسي وستحظى بمطبخ أحلامك.


قم بتعليق الأواني مثل المحترفين

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

مع هذا المطبخ الريفي المميز، يمكنك استخدام العديد من الأفكار التي تضيف رونقا خاصا إليه. ونجد أن المصممين هنا قاموا بعمل حائط سبورة أسود لكتابة قوائم التسوق الخاصة بك، بالإضافة إلى الحامل الموجود على الجدار والذي يمكنك من خلاله تعليق الأواني الخاصة بك على طريقة المحترفين.



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