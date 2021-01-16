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13 فكرة ملهمة للأبواب الأمامية تعزز بها جاذبية منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Oxidised metal entrance door, Camel Glass Camel Glass أبواب رئيسية الحديد / الصلب Metallic/Silver
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يمكن أن يكشف شكل وطابع الباب الأمامي لمنزلك الكثير عنك وعن أسلوبك الشخصي. والأهم من ذلك، يمكن أن يضيف أيضًا الكثير إلى مظهر منزلك وجاذبية ممتلكاتك. ولكن بالطبع اختيار باب أمامي جميل قوي وآمن، بالإضافة إلى أنه يناسب أسلوب منزلك وميزانيتك، يمكن أن يكون عملية صعبة للغاية.

بالنسبة لمصممي الديكور الداخلي، يعد الباب الأمامي أيضًا مقدمة للأسلوب الذي يكمن في الداخل، فالمدخل هو أول لقاء لك و لضيوفك مع منزلك. تتيح لنا المواد والألوان التي نستخدمها تقديم الشكل الإرشادي للمنزل على الفور. ويمكن للباب الأمامي أن يقول الكثير عن المالك، إما أن يكون مريحًا ومرحبًا أو أكثر رسمية. بالنسبة لنا، الباب الأمامي مهم جدًا؛ إنها بداية القصة والانطباعات الأولى مهمة جدًا. أحضرنا لكم اليوم 12 نموذجا ملهما للأبواب الأمامية تختار منها ما تريد.

انتقائي ساحر مطلي بماء الذهب

Villa Mrs. Nabila , Rêny Rêny أبواب
Rêny

Rêny
Rêny
Rêny

أول نموذج معنا اليوم للأبواب الأمامية ساحر بكل المقاييس، وذلك يعود لكونه مُصمم وفقًا للنمط الانتقائي في الديكور، والذي جعله يتألق مثلما هو واضح أمامنا في الصورة المعروضة بلمساته الذهبية الساحرة وزخارفه التي تمنحه طابع خاص.

باب زجاجي محوري مع إطار خشبي أنيق

The Classic Appeal of House Parkwood , Spegash Interiors Spegash Interiors أبواب زجاجية
Spegash Interiors

Spegash Interiors
Spegash Interiors
Spegash Interiors

أحد أفضل اتجاهات الأبواب هو الباب المحوري الحديث. يتميز المظهر بباب واسع النطاق يمتد من الأرض إلى السقف والذي يتمحور حول محور بدلاً من الفتح والإغلاق من مفصلة مثبتة على الحائط. يعتبر الباب الأمامي المحوري مثاليًا في مكان قد لا يكون فيه دعامة الباب ممكنة أو إذا كان الباب ثقيلًا، ببساطة إنه رائع جدًا.



باب خشبي كلاسيكي مع جوانب حجرية

Perum Griya Adi, Kuniran, ud.CMTO ud.CMTO أبواب رئيسية خشب
ud.CMTO

ud.CMTO
ud.CMTO
ud.CMTO

سوف تتأثر متانة الباب الأمامي الخاص بك وصيانته وسعره ومظهره بشكل مباشر بنوع المواد المصنوع منها. يعد الخشب من أكثر المواد شيوعًا للأبواب، ونجد في هذا النموذج أن الباب يتميز بالمتانة بجانب الشكل الأنيق الذي تكمله الجوانب الزجاجية والجدران الحجرية أيضا.



نظيف وأنيق

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

للحصول على مظهر معاصر، ضع في اعتبارك الباب الأمامي المعدني. مع تزايد الاتجاه إلى الأسلوب الصناعي، أصبح الفولاذ الأسود شائعًا، إنه يضيف الأناقة والجاذبية التي تريدها، بالإضافة إلى قوة ومتانة الاستخدام.



باب أمامي مع شرفة مغطاة

homify أبواب رئيسية خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

نعرض لك هذا الباب الخشبي الأنيق مع الجوانب الزجاجية الشفافة والتي تسمح بدخول الضوء الطبيعي للمنزل، بالإضافة إلى الشرفة العلوية فوق الباب والتي تمكن المصممين من خلالها إضافة لمسات ساحرة من الإضاءة التي تضيف المزيد من الجاذبية لمدخل منزلك.



باب ريفي مع لمسات أنيقة

homify أبواب رئيسية خشب متين
homify

homify
homify
homify

يعد استخدام جمال الخشب الطبيعي أمرا شائعا على مر العصور. يقوم المصممون بدمج العناصر الخارجية باستخدام بقع الخشب الطبيعي للباب بأكمله لإضافة بعض اللمسات الريفية لمنزلك كما هو موضح في هذا النموذج.

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باب فولاذي لمنزل على الطراز الصناعي

Oxidised iron front entrance door Camel Glass أبواب رئيسية الحديد / الصلب Metallic/Silver metal,door,contempory,entrance,oxidised,iron
Camel Glass

Oxidised iron front entrance door

Camel Glass
Camel Glass
Camel Glass

حتى لو كان باهتًا أو صدئًا، قد يظل بابك الأمامي صالحًا للاستخدام. فكر في استخدام مقابض جديدة لإضافة شكل معاصر له، ويمكنك أيضا إضافة بعض الجوانب الزجاجية الشفافة أو العاكسة لتحصل على مظهر صناعي رائع لواجهة منزلك.



الزجاج الخزفي للمزيد من الخصوصية

Front Door Roundhouse Architecture Ltd أبواب رئيسية خشب Brown
Roundhouse Architecture Ltd

Front Door

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

شهدت العناصر الزجاجية الخارجية ارتفاعًا كبيرا في شعبيتها خلال العام الماضي. يخلق هذا الاتجاه إحساسًا مشرقًا ومفتوحًا يسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي، مما يمنحك رؤية كاملة للأماكن الخارجية. بينما تساعد الإطلالات الزجاجية الكاملة على تحديث المدخل، يمكنك استخدام الزجاج الخزفي للحصول على الإضاءة الطبيعية مع الحفاظ على خصوصية منزلك.



باب محوري من الخشب الأنيق

Timber Pivot Entrance door Camel Glass أبواب رئيسية خشب door,pivot,entrance,timber,joinery,cornwall
Camel Glass

Timber Pivot Entrance door

Camel Glass
Camel Glass
Camel Glass

يمكنك تنفيذ الباب المحوري من عدة عناصر، ويتوقف أساس الاختيار على طراز منزلك. إذا كنت من هواة الطراز الصناعي يمكنك اللجوء إلى الباب المعدني، أما إذا كنت تفضل أسلوب النيوكلاسيك فيمكنك الاعتماد على الأبواب الخشبية ولكن في تلك الصورة الحديثة.



باب كلاسيكي مع جدران من الطوب والزجاج

LAZER NA BEIRA DA LAGOA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos أبواب رئيسية
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

يمكنك إضافة بعض اللمسات الكلاسيكية الدافئة إلى منزلك المعاصر من خلال استخدام الأبواب الخشبية الكلاسيكية ودمجها مع بعض العناصر الحديثة مثل الجوانب الزجاجية والجدران الحجرية، إنه حقا مزيج رائع سينال اعجابك بالتأكيد.



باب خشبي مع حواف دائرية

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

يمكنك التخلي عن الأبواب المستطيلة النمطية واختيار أبواب مميزة ذات أشكال مختلفة. ونرى هنا استخدام جوانب زجاجية ثابتة مع باب خشبي ذات حواف دائرية لإضافة شكل مختلف إلى واجهة منزلك.

واجهة أنيقة بمظهر بروفنسال الفرنسي

Home in Athol, Tru Interiors Tru Interiors منازل
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

هناك العديد من أنواع الأبواب الخارجية بأسلوب بروفنسال، وأفضل طريقة للتفكير في تركيبها في السياق الخارجي هي فتحات مستطيلة معدلة بعناية، وأقواس حجرية جميلة، ونباتات مثيرة للاهتمام، مع نوافذ زجاجية في الأعلى.

باب عصري من الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ

Inso's Aluminium Doors, Inso Architectural Solutions Inso Architectural Solutions أبواب الألومنيوم / الزنك
Inso Architectural Solutions

Inso Architectural Solutions
Inso Architectural Solutions
Inso Architectural Solutions

يمكنك الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في الخارج و الدفء النابع من أشعة الشمس من خلال الاستعانة بالأبواب الزجاجية الشفافة، ولمزيد من الأمان يمكنك استخدام الزجاج المقاوم للكسر.


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