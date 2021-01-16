13 فكرة ملهمة للأبواب الأمامية تعزز بها جاذبية منزلك

يمكن أن يكشف شكل وطابع الباب الأمامي لمنزلك الكثير عنك وعن أسلوبك الشخصي. والأهم من ذلك، يمكن أن يضيف أيضًا الكثير إلى مظهر منزلك وجاذبية ممتلكاتك. ولكن بالطبع اختيار باب أمامي جميل قوي وآمن، بالإضافة إلى أنه يناسب أسلوب منزلك وميزانيتك، يمكن أن يكون عملية صعبة للغاية.

بالنسبة لمصممي الديكور الداخلي، يعد الباب الأمامي أيضًا مقدمة للأسلوب الذي يكمن في الداخل، فالمدخل هو أول لقاء لك و لضيوفك مع منزلك. تتيح لنا المواد والألوان التي نستخدمها تقديم الشكل الإرشادي للمنزل على الفور. ويمكن للباب الأمامي أن يقول الكثير عن المالك، إما أن يكون مريحًا ومرحبًا أو أكثر رسمية. بالنسبة لنا، الباب الأمامي مهم جدًا؛ إنها بداية القصة والانطباعات الأولى مهمة جدًا. أحضرنا لكم اليوم 12 نموذجا ملهما للأبواب الأمامية تختار منها ما تريد.