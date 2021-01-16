13 فكرة ملهمة للأبواب الأمامية تعزز بها جاذبية منزلك

يمكن أن يكشف شكل وطابع الباب الأمامي لمنزلك الكثير عنك وعن أسلوبك الشخصي. والأهم من ذلك، يمكن أن يضيف أيضًا الكثير إلى مظهر منزلك وجاذبية ممتلكاتك. ولكن بالطبع اختيار باب أمامي جميل قوي وآمن، بالإضافة إلى أنه يناسب أسلوب منزلك وميزانيتك، يمكن أن يكون عملية صعبة للغاية.
بالنسبة لمصممي الديكور الداخلي، يعد الباب الأمامي أيضًا مقدمة للأسلوب الذي يكمن في الداخل، فالمدخل هو أول لقاء لك و لضيوفك مع منزلك. تتيح لنا المواد والألوان التي نستخدمها تقديم الشكل الإرشادي للمنزل على الفور. ويمكن للباب الأمامي أن يقول الكثير عن المالك، إما أن يكون مريحًا ومرحبًا أو أكثر رسمية. بالنسبة لنا، الباب الأمامي مهم جدًا؛ إنها بداية القصة والانطباعات الأولى مهمة جدًا. أحضرنا لكم اليوم 12 نموذجا ملهما للأبواب الأمامية تختار منها ما تريد.
أول نموذج معنا اليوم للأبواب الأمامية ساحر بكل المقاييس، وذلك يعود لكونه مُصمم وفقًا للنمط الانتقائي في الديكور، والذي جعله يتألق مثلما هو واضح أمامنا في الصورة المعروضة بلمساته الذهبية الساحرة وزخارفه التي تمنحه طابع خاص.
أحد أفضل اتجاهات الأبواب هو الباب المحوري الحديث. يتميز المظهر بباب واسع النطاق يمتد من الأرض إلى السقف والذي يتمحور حول محور بدلاً من الفتح والإغلاق من مفصلة مثبتة على الحائط. يعتبر الباب الأمامي المحوري مثاليًا في مكان قد لا يكون فيه دعامة الباب ممكنة أو إذا كان الباب ثقيلًا، ببساطة إنه رائع جدًا.
سوف تتأثر متانة الباب الأمامي الخاص بك وصيانته وسعره ومظهره بشكل مباشر بنوع المواد المصنوع منها. يعد الخشب من أكثر المواد شيوعًا للأبواب، ونجد في هذا النموذج أن الباب يتميز بالمتانة بجانب الشكل الأنيق الذي تكمله الجوانب الزجاجية والجدران الحجرية أيضا.
للحصول على مظهر معاصر، ضع في اعتبارك الباب الأمامي المعدني. مع تزايد الاتجاه إلى الأسلوب الصناعي، أصبح الفولاذ الأسود شائعًا، إنه يضيف الأناقة والجاذبية التي تريدها، بالإضافة إلى قوة ومتانة الاستخدام.
نعرض لك هذا الباب الخشبي الأنيق مع الجوانب الزجاجية الشفافة والتي تسمح بدخول الضوء الطبيعي للمنزل، بالإضافة إلى الشرفة العلوية فوق الباب والتي تمكن المصممين من خلالها إضافة لمسات ساحرة من الإضاءة التي تضيف المزيد من الجاذبية لمدخل منزلك.
يعد استخدام جمال الخشب الطبيعي أمرا شائعا على مر العصور. يقوم المصممون بدمج العناصر الخارجية باستخدام بقع الخشب الطبيعي للباب بأكمله لإضافة بعض اللمسات الريفية لمنزلك كما هو موضح في هذا النموذج.
اقرأ أيضًا: 15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك
حتى لو كان باهتًا أو صدئًا، قد يظل بابك الأمامي صالحًا للاستخدام. فكر في استخدام مقابض جديدة لإضافة شكل معاصر له، ويمكنك أيضا إضافة بعض الجوانب الزجاجية الشفافة أو العاكسة لتحصل على مظهر صناعي رائع لواجهة منزلك.
شهدت العناصر الزجاجية الخارجية ارتفاعًا كبيرا في شعبيتها خلال العام الماضي. يخلق هذا الاتجاه إحساسًا مشرقًا ومفتوحًا يسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي، مما يمنحك رؤية كاملة للأماكن الخارجية. بينما تساعد الإطلالات الزجاجية الكاملة على تحديث المدخل، يمكنك استخدام الزجاج الخزفي للحصول على الإضاءة الطبيعية مع الحفاظ على خصوصية منزلك.
يمكنك تنفيذ الباب المحوري من عدة عناصر، ويتوقف أساس الاختيار على طراز منزلك. إذا كنت من هواة الطراز الصناعي يمكنك اللجوء إلى الباب المعدني، أما إذا كنت تفضل أسلوب النيوكلاسيك فيمكنك الاعتماد على الأبواب الخشبية ولكن في تلك الصورة الحديثة.
يمكنك إضافة بعض اللمسات الكلاسيكية الدافئة إلى منزلك المعاصر من خلال استخدام الأبواب الخشبية الكلاسيكية ودمجها مع بعض العناصر الحديثة مثل الجوانب الزجاجية والجدران الحجرية، إنه حقا مزيج رائع سينال اعجابك بالتأكيد.
يمكنك التخلي عن الأبواب المستطيلة النمطية واختيار أبواب مميزة ذات أشكال مختلفة. ونرى هنا استخدام جوانب زجاجية ثابتة مع باب خشبي ذات حواف دائرية لإضافة شكل مختلف إلى واجهة منزلك.
هناك العديد من أنواع الأبواب الخارجية بأسلوب بروفنسال، وأفضل طريقة للتفكير في تركيبها في السياق الخارجي هي فتحات مستطيلة معدلة بعناية، وأقواس حجرية جميلة، ونباتات مثيرة للاهتمام، مع نوافذ زجاجية في الأعلى.
يمكنك الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في الخارج و الدفء النابع من أشعة الشمس من خلال الاستعانة بالأبواب الزجاجية الشفافة، ولمزيد من الأمان يمكنك استخدام الزجاج المقاوم للكسر.