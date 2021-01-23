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10 أشياء تحتاج لمعرفتها قبل طلاء جدران منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Painting & Interior Decor , Painters Johannesburg Painters Johannesburg
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يعد طلاء الجدران عمل يخافه معظم أصحاب المنازل. لكن لا شيء يجعل منزلك يبدو وكأنه منزل جديد كليا أكثر من طبقة طلاء جديدة، إنه أمر رخيص نسبيًا ويمكن أن يحول منزلك إلى شيء أكثر جاذبية مما كان عليه من قبل. 

عندما تكون جدران منزلك في حاجة ماسة إلى ألوان جديدة، فقد تميل إلى التقاط فرشاة والانطلاق. ولكن قبل القيام بذلك، سيكون من المفيد أن تكون على دراية ببعض أساسيات الطلاء التي يمكن أن توفر لك الوقت والجهد الثمين. يكمن مفتاح تحقيق لمسة نهائية ناعمة وسلسة في تحضير الجدران، لذا تابع معنا هذا المقال لمعرفة أسرار الحصول على طلاء مثالي لجدران منزلك.

حدد كمية الطلاء التي تحتاجها

Familienprojekt Brehmstraße, Architekturbüro Klaus Zeller Architekturbüro Klaus Zeller غرفة المعيشة
Architekturbüro Klaus Zeller

Architekturbüro Klaus Zeller
Architekturbüro Klaus Zeller
Architekturbüro Klaus Zeller

لا يوجد شيء أكثر إحباطًا أثناء مشروع الطلاء أكثر من نفاد مواد العمل في منتصف الطريق خلال المشروع. وبالمثل، لا تريد أن يكون لديك الكثير من الطلاء أيضًا. هناك بعض الأشياء التي ستساعدك على تحديد الكمية المناسبة من الطلاء. أولاً، عليك أن تعرف المساحة المربعة لغرفتك.

ثانيًا، فكر في عدد طبقات الطلاء التي تريد القيام بها. إذا كنت تقوم بتجهيز الجدران أولاً، فقد تكون طبقة واحدة كافية، بينما غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى طبقتين إذا لم يتم تجهيز الجدران.

قم بإخلاء منطقة العمل من الأثاث

شقه فى الشيخ زايد, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Beige
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

ابحث عن مكان لتخزين الأثاث والأجهزة المنزلية والممتلكات الأخرى المجاورة حتى تنتهي من مشروعك. إذا كانت المساحة تمثل مشكلة، فيمكنك أيضًا ببساطة إبعاد هذه العناصر بعيدًا عن الحائط الذي سترسمه. تأكد من تغطية أي أثاث متبقٍ بقطعة قماش أو قطعة من البلاستيك للحفاظ على حمايته. قد يكون من المستحيل تقريبًا إخراج الطلاء من الأقمشة المنجدة، لذلك من الجيد حماية أثاثك حتى لو كنت تعتقد أنه بعيد عن الحائط. افصل جميع الأجهزة الإلكترونية وانقلها إلى مكان لن تتضرر فيه.

اختر الوقت المناسب

Painting & Interior Decor , Painters Johannesburg Painters Johannesburg
Painters Johannesburg

Painters Johannesburg
Painters Johannesburg
Painters Johannesburg

الطلاء ليس مثاليًا في الطقس شديد الحرارة أو شديد البرودة، فأفضل وقت للبدء غي تغيير طلاء جدرانك هو عندما يكون الطقس معتدلاً. تحقق من توقعات الطقس قبل أن تبدأ، ويعد فصل الربيع هو أفضل الأوقات للبدء في هذا التغيير الجذري.

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تأكد من نظافة الجدران

Farbe | Handwerk - Design - Kunst, FARBCOMPANY FARBCOMPANY غرفة نوم Purple/Violet
FARBCOMPANY

FARBCOMPANY
FARBCOMPANY
FARBCOMPANY

قبل البدء في الطلاء، يجب أن تكون الجدران نظيفة وجافة. استخدم قطعة قماش أو فرشاة لتنظيفها. يجب أن يكون الجدار خاليًا من الغبار وخاليًا من أي حطام آخر لسهولة تطبيق الطلاء الجديد للحصول على مظهر جديد ذات ألوان منعشة.

قم بتجهيز الجدران أولا

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

قم بتغطية أي منافذ كهربائية أو مفاتيح إضاءة وتأكد من أن الحائط في حالة جيدة قبل البدء في الطلاء، ويجب عليك إصلاح الشقوق أو البقع الرطبة قبل البدء في الطلاء. فجاهزية الجدران قبل البدء هو أمر أساسي لطلاء نظيف ومتقن.

اختر المعدات الصحيحة

Professional painters Builders Archway غرفة نوم
Builders Archway

Professional painters

Builders Archway
Builders Archway
Builders Archway

جَهِّز قائمة بالمواد التي تحتاجها، وانتقل إلى متجر المعدات للحصول على كل ما تحتاجه قبل البدء في الرسم. نوصيك بالاستثمار في مواد ذات نوعية جيدة. ففي بعض الأحيان، قد يكون البحث عن الخيار الأرخص مكلفًا على المدى الطويل.

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اختر ألوانك المفضلة

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من المهم تحديد اللون المناسب لجدران منزلك مسبقًا. خذ بعض العينات إلى المنزل واحتفظ بها على الحائط. يمكنك أيضًا طلب المساعدة من الأشخاص الذين يعملون في متجر الدهانات، لمعرفة ألوان الطلاء والنوعيات المناسبة لطراز منزلك ولميزانيتك أيضا.

البرايمر

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

نصيحة رائعة هي استخدام البرايمر قبل طلاء الحائط، وهو مادة تمهيدية يتم طلاء الجدران بها قبل اللجوء إلى الطلاء الأساسي، وعادة ما يوفر لك طبقة أو اثنتين من الطلاء الخارجي مما يؤدي إلى توفير ميزانيتك بشكل كبير.

حدد الجدران التي تريد طلائها

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

ضع في اعتبارك مسبقًا أي جدران في منزلك تريد تغيير لونها، وعليك تغطية الجدران التي لن تقوم بطلائها بشريط لاصق حتى لا يتناثر الطلاء عليها. قم بتغطية الأسقف والأرضيات أيضا لتجنب حدوث الفوضى أثناء عملية الطلاء وخاصة في وجود أطفال صغار بمنزلك.

اختبر ألوان الطلاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يُنصح بتجربة بعض الألوان على الجدران كاختبار لأنها يمكن أن تبدو مختلفة جدًا على الورق عما تبدو عليه في الحياة الواقعية. غالبًا ما توجد عينات يمكنك أخذها إلى المنزل لتجربتها، مما يتيح لك أن ترى حقًا كيف يبدو اللون على جدار معين.

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