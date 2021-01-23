10 أشياء تحتاج لمعرفتها قبل طلاء جدران منزلك

يعد طلاء الجدران عمل يخافه معظم أصحاب المنازل. لكن لا شيء يجعل منزلك يبدو وكأنه منزل جديد كليا أكثر من طبقة طلاء جديدة، إنه أمر رخيص نسبيًا ويمكن أن يحول منزلك إلى شيء أكثر جاذبية مما كان عليه من قبل.
عندما تكون جدران منزلك في حاجة ماسة إلى ألوان جديدة، فقد تميل إلى التقاط فرشاة والانطلاق. ولكن قبل القيام بذلك، سيكون من المفيد أن تكون على دراية ببعض أساسيات الطلاء التي يمكن أن توفر لك الوقت والجهد الثمين. يكمن مفتاح تحقيق لمسة نهائية ناعمة وسلسة في تحضير الجدران، لذا تابع معنا هذا المقال لمعرفة أسرار الحصول على طلاء مثالي لجدران منزلك.
لا يوجد شيء أكثر إحباطًا أثناء مشروع الطلاء أكثر من نفاد مواد العمل في منتصف الطريق خلال المشروع. وبالمثل، لا تريد أن يكون لديك الكثير من الطلاء أيضًا. هناك بعض الأشياء التي ستساعدك على تحديد الكمية المناسبة من الطلاء. أولاً، عليك أن تعرف المساحة المربعة لغرفتك.
ثانيًا، فكر في عدد طبقات الطلاء التي تريد القيام بها. إذا كنت تقوم بتجهيز الجدران أولاً، فقد تكون طبقة واحدة كافية، بينما غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى طبقتين إذا لم يتم تجهيز الجدران.
ابحث عن مكان لتخزين الأثاث والأجهزة المنزلية والممتلكات الأخرى المجاورة حتى تنتهي من مشروعك. إذا كانت المساحة تمثل مشكلة، فيمكنك أيضًا ببساطة إبعاد هذه العناصر بعيدًا عن الحائط الذي سترسمه. تأكد من تغطية أي أثاث متبقٍ بقطعة قماش أو قطعة من البلاستيك للحفاظ على حمايته. قد يكون من المستحيل تقريبًا إخراج الطلاء من الأقمشة المنجدة، لذلك من الجيد حماية أثاثك حتى لو كنت تعتقد أنه بعيد عن الحائط. افصل جميع الأجهزة الإلكترونية وانقلها إلى مكان لن تتضرر فيه.
الطلاء ليس مثاليًا في الطقس شديد الحرارة أو شديد البرودة، فأفضل وقت للبدء غي تغيير طلاء جدرانك هو عندما يكون الطقس معتدلاً. تحقق من توقعات الطقس قبل أن تبدأ، ويعد فصل الربيع هو أفضل الأوقات للبدء في هذا التغيير الجذري.
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قبل البدء في الطلاء، يجب أن تكون الجدران نظيفة وجافة. استخدم قطعة قماش أو فرشاة لتنظيفها. يجب أن يكون الجدار خاليًا من الغبار وخاليًا من أي حطام آخر لسهولة تطبيق الطلاء الجديد للحصول على مظهر جديد ذات ألوان منعشة.
قم بتغطية أي منافذ كهربائية أو مفاتيح إضاءة وتأكد من أن الحائط في حالة جيدة قبل البدء في الطلاء، ويجب عليك إصلاح الشقوق أو البقع الرطبة قبل البدء في الطلاء. فجاهزية الجدران قبل البدء هو أمر أساسي لطلاء نظيف ومتقن.
جَهِّز قائمة بالمواد التي تحتاجها، وانتقل إلى متجر المعدات للحصول على كل ما تحتاجه قبل البدء في الرسم. نوصيك بالاستثمار في مواد ذات نوعية جيدة. ففي بعض الأحيان، قد يكون البحث عن الخيار الأرخص مكلفًا على المدى الطويل.
من المهم تحديد اللون المناسب لجدران منزلك مسبقًا. خذ بعض العينات إلى المنزل واحتفظ بها على الحائط. يمكنك أيضًا طلب المساعدة من الأشخاص الذين يعملون في متجر الدهانات، لمعرفة ألوان الطلاء والنوعيات المناسبة لطراز منزلك ولميزانيتك أيضا.
نصيحة رائعة هي استخدام البرايمر قبل طلاء الحائط، وهو مادة تمهيدية يتم طلاء الجدران بها قبل اللجوء إلى الطلاء الأساسي، وعادة ما يوفر لك طبقة أو اثنتين من الطلاء الخارجي مما يؤدي إلى توفير ميزانيتك بشكل كبير.
ضع في اعتبارك مسبقًا أي جدران في منزلك تريد تغيير لونها، وعليك تغطية الجدران التي لن تقوم بطلائها بشريط لاصق حتى لا يتناثر الطلاء عليها. قم بتغطية الأسقف والأرضيات أيضا لتجنب حدوث الفوضى أثناء عملية الطلاء وخاصة في وجود أطفال صغار بمنزلك.