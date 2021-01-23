10 أشياء تحتاج لمعرفتها قبل طلاء جدران منزلك

يعد طلاء الجدران عمل يخافه معظم أصحاب المنازل. لكن لا شيء يجعل منزلك يبدو وكأنه منزل جديد كليا أكثر من طبقة طلاء جديدة، إنه أمر رخيص نسبيًا ويمكن أن يحول منزلك إلى شيء أكثر جاذبية مما كان عليه من قبل.

عندما تكون جدران منزلك في حاجة ماسة إلى ألوان جديدة، فقد تميل إلى التقاط فرشاة والانطلاق. ولكن قبل القيام بذلك، سيكون من المفيد أن تكون على دراية ببعض أساسيات الطلاء التي يمكن أن توفر لك الوقت والجهد الثمين. يكمن مفتاح تحقيق لمسة نهائية ناعمة وسلسة في تحضير الجدران، لذا تابع معنا هذا المقال لمعرفة أسرار الحصول على طلاء مثالي لجدران منزلك.