دليلك للتعرف على الخامات المختلفة لأسطح عمل المطابخ

تلعب أسطح العمل أو الكونترتوب دورًا هامًا في أي مطبخ، نظرًا لكونها موقعًا لجميع عمليات إعداد الطعام، لذلك، من المتوقع أن تكون متينة ومقاومة للبقع والخدش والحرارة وجميلة أيضا. مع كل الخيارات العديدة المتاحة اليوم، فلا عجب أن اختيار مادة سطح العمل هو قرار صعب وهام للغاية. وهناك العديد من أنواع أسطح عمل المطبخ المتاحة في السوق اليوم، ومن بين تلك الخيارات الكثيرة، ستحتاج إلى اختيار النوع الذي يناسب أسلوبك وذوقك وميزانيتك.
في هذا الدليل الشامل للمواد المستخدمة في صناعة الكونترتوب، سنساعدك على تحديد أفضل المواد التي تستطيع اختيارها، ونقارن لك بين تلك المواد لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، لتسهيل تخطيط إعادة تشكيل مطبخك.
يمكن أن تجعل أسطح العمل الرخامية حتى أبسط المطابخ تبدو ملكية. يتمتع الرخام بالجمال الفطري والأسطح العاكسة، مما يجعل المطبخ يبدو أكثر اتساعًا وإضاءة. يأتي الرخام أيضًا بأصناف قليلة، لكنه مسامي، وبالتالي يمتص السوائل بسرعة كبيرة. لذا يحتاج إلى الحماية من الانسكابات والتسربات وإلا سيتغير لونه عن طريق امتصاص السوائل والأوساخ. يحتاج الرخام إلى الإغلاق والصقل بانتظام من أجل الحفاظ على لمعانه.
ربما يكون الكوارتز هو أجمل المواد وأكثرها متانة لتصميم سطح عمل المطبخ، ويأتي الكوارتز في مجموعة متنوعة من الألوان، ولا يتلطخ أو يخدش. يعتبر كونترتوب الكوارتز خيارًا رائعًا لك إذا كان لديك مطبخ مزدحم، مع الكثير من عمليات التقطيع وتحضير الكثير من الوجبات.
إذا كان هناك شيء موصى به لمطبخ مزدحم بعد الكوارتز، فسيكون من الجرانيت. عندما يكون الجرانيت مغلقًا بشكل صحيح لا يأخذ أي بقع أو خدش ومقاوم للحرارة والتآكل الحمضي الذي قد يكون موجودًا في الطعام. يأتي الجرانيت تمامًا مثل الكوارتز في مجموعة متنوعة من الألوان ويسهل تنظيفه حتى يتألق، على الرغم من أنه قد يحتاج إلى إعادة إحكام غلقه على فترات منتظمة.
إذا كان لديك مطبخ أقل طهيًا، وتحب المظهر الريفي، فمن المحتمل أن يكون سطح العمل من الخشب المعاد تدويره هو الخيار الأفضل لك. فهو سيجعل مطبخك صديقًا للبيئة، وستكون تكلفة كل قدم مربع أقل من تكلفة كونترتوب الجرانيت. ومع ذلك فإنه يتطلب مزيدًا من الصيانة، والتلميع والعمل بعناية من أجل استخدامه لفترة طويلة من الزمن.
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سطح العمل الخشبي يجعل المطبخ يبدو دافئًا ومريحًا وأنيقًا للغاية. ومع ذلك، فإن مقدار الصيانة والرعاية التي يتطلبها ستكون عالية جدًا أيضًا، خاصةً بالقرب من المناطق التي سيتم استخدام المياه فيها، مثل منطقة الحوض. يمكن أيضًا خدش الخشب وتلطيخه بسهولة، وبالتالي يُنصح بإغلاقه وصقله بشكل متكرر ومهني للحفاظ على مظهر طبيعي لا تشوبه شائبة.
الفولاذ المقاوم للصدأ هو خيار آخر للمطبخ المزدحم. إنه لا يحتاج إلى صيانة لدرجة أنه الخيار الأكثر شعبية في المطابخ الصناعية. الفولاذ المقاوم للصدأ غير قابل للتآكل ومقاوم لتكاثر البكتيريا مما يجعله خيارًا رائعًا للمطابخ العصرية.
تحظى أسطح العمل المصفحة بشعبية كبيرة هذه الأيام، بسبب التركيب السريع والتنوع الهائل من الخيارات. وتعتبر تلك الأسطح اقتصادية للغاية، لذا فهي فكرة رائعة للمطبخ ذي الميزانية المحدودة، كما أنها لا تتلطخ ويمكنك تنظيفها بسهولة. ومع ذلك، فإنها لا تقاوم الخدش والحرارة، وقد تمتص الرطوبة على المدى الطويل، لكن التكلفة المنخفضة لاستبدالها تجعلها خيارًا رائعًا للمطابخ ذات الميزانية المحدودة.
الخرسانة هي أحد الخيارات القوية للكونترتوب، وأفضل جزء في تلك المادة هو أنه يمكن تخصيصها لمنحك تصميمًا فريدًا للكونترتوب. وهي مادة مقاومة للحرارة والتلطيخ والخدش.
إذا كنت تريد مطبخًا عاكسًا لامعًا يفيض بالمساحة، فإن كونترتوب الزجاج هو الشيء المناسب لك. ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان وحتى المطبوعات. وهو صلب وسهل التنظيف ولا يتطلب أي صيانة. الشيء الوحيد الذي يجب الاهتمام به هو الاستخدام الحاد، والذي قد يسبب تشققه أو كسره. لذا ربما لا يكون الخيار الأفضل للمطابخ المزدحمة.
يمكن استخدام البلاط مثل ذلك المستخدم على الأرض لتصميم سطح عمل المطبخ، مما يجعله فريدًا واقتصاديًا وقويًا، إذا كان لديك قيود على الميزانية، فإن البلاط هو بالتأكيد مادة مثالية لكونترتوب مطبخك.
الحجر الصابوني هو مادة تُستخدم على سطح العمل، يمكن أن تضفي على مطبخك مظهر ريفي قديم. وهو أكثر نعومة من الجرانيت، ومقاوم للحرارة ولكن يمكن أن يخدش بسرعة، على الرغم من أن تلك الخدوش تكون غير مرئية تمامًا بسبب نسيج ولون الحجر الأملس. ويمكن مقارنته بالجرانيت من حيث التكلفة وهو خيار شائع للأشخاص الذين يحبون الأجواء الريفية.