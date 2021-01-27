دليلك للتعرف على الخامات المختلفة لأسطح عمل المطابخ

تلعب أسطح العمل أو الكونترتوب دورًا هامًا في أي مطبخ، نظرًا لكونها موقعًا لجميع عمليات إعداد الطعام، لذلك، من المتوقع أن تكون متينة ومقاومة للبقع والخدش والحرارة وجميلة أيضا. مع كل الخيارات العديدة المتاحة اليوم، فلا عجب أن اختيار مادة سطح العمل هو قرار صعب وهام للغاية. وهناك العديد من أنواع أسطح عمل المطبخ المتاحة في السوق اليوم، ومن بين تلك الخيارات الكثيرة، ستحتاج إلى اختيار النوع الذي يناسب أسلوبك وذوقك وميزانيتك.

في هذا الدليل الشامل للمواد المستخدمة في صناعة الكونترتوب، سنساعدك على تحديد أفضل المواد التي تستطيع اختيارها، ونقارن لك بين تلك المواد لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، لتسهيل تخطيط إعادة تشكيل مطبخك.