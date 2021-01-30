طرق بسيطة لاختيار البلاط المثالي لحمامك

عندما تقرر إعادة تصميم أو إنشاء حمام جديد في منزلك، فإن الشيء الأكثر متعة هو اختيار البلاط. حيث يعتبر العنصر المكمل للشكل والمظهر بالكامل، ومن المحتمل أن يكون أول شيء تلاحظه عند الدخول. بالطبع قد تتحول تلك المتعة إلى تردد مع وجود عدد هائل من الخيارات المتاحة بالأسواق حاليا، الأمر الذي قد يكلفك المزيد من الوقت والنفقات أيضا.
خلال مرحلة الشراء، قد تتبادر إلى ذهنك عدة أسئلة، ما هو نوع البلاط المثالي للأرضية والجدران؟ هل يمكن استخدام نفس البلاط للحائط والأرضية؟ هل يجب استخدام نوع مختلف من البلاط في منطقة الاستحمام؟ ما هي مجموعات الألوان من البلاط التي تعمل بشكل أفضل مع الحمامات الصغيرة؟ لذا جمعنا لك هذه النصائح لمساعدتك في اختيار بلاط الحمام المثالي.
يبدو الرخام فخمًا مع عروق الألوان التي تمر عبره مما يجعله غنيًا بالاهتمام. اعتمادًا على تفضيلاتك، من الممكن الاختيار من بين مجموعة من درجات الألوان التي تتراوح من الدرجات الفاتحة إلى الداكنة، إنها تضيف رونقا خاصا إلى شكل حمامك بالإضافة إلى إعطائك شعورا باتساع المساحة.
يجب أن يكون للحمام الأنيق عنصرا محوريا، سواء كان حوض استحمام فاخرًا أو دشًا أنيقًا أو حتى صنبورًا منحوتًا. يمكن لبلاط الحائط إما أن يكمل أو يتناقض مع تلك النقطة لجعلها بارزة، لذا تأكد من اختيار شكل البلاط المناسب لتصميم حمامك للحصول على المظهر المثالي.
يمكنك أن تجعل البلاط أهم ما يميز الحمام. غالبًا ما يميل المرء إلى اختيار بلاط جدران أو أرضيات مزخرف. في مثل هذه الحالات، تأكد من استكمال المكان ببلاط عادي على الحائط أو الأرضية لتوفير راحة بصرية.احصل على مساعدة من مصمم داخلي لإنشاء حمام فريد.
في الحمامات ذات البلاط الفاتح أو ذي الألوان المحايدة، يمكن أن يؤدي إنشاء مظهر بعناصر من البلاط الملون أو المطبوع إلى تحويل الحمام من غرفة باهتة إلى مثيرة للاهتمام. وبالمثل، إذا كان الحمام يحتوي على بلاط جريء أو منقوش كميزة محورية، فإن البلاط العادي لن يكمل المظهر فحسب، بل سيمنع أيضًا البلاط اللامع من التغلب على المنطقة وجعلها تبدو صاخبة.
يمكنك اختيار بلاط أرضيات الحمام لخلق نقطة جذب محورية في الغرفة، اختر سجادة من البلاط على الأرض أو بلاط ذات ملمس خشبي رائع، من الناحية المثالية، إذا كان بلاط الحائط ساطعًا وجريئًا، فيجب أن يكون بلاط الأرضية بلون محايد أو فاتح لموازنة ألوان المساحة. والسلامة هي ميزة إضافية يجب مراعاتها عند اختيار بلاط الأرضيات. هذا مهم بشكل خاص في المناطق الرطبة مثل حوض الاستحمام، حيث يجب أن يكون للبلاط طلاء مخصص لمنع الانزلاق.
مما لا شك فيه أن البلاط ذو الحجم الكبير لا يحتاج إلى صيانة لأنه يقلل من كمية المادة اللاصقة بين البلاط الذي يحتاج منك إلى تنظيفه باستمرار. ومع ذلك، فإن التنسيق الكبير لا يناسب جميع الحمامات. كقاعدة عامة، اختر تنسيق البلاط الذي يتناسب مع حجم الحمام، تنسيق كبير للحمامات الكبيرة ومتوسط للغرف متوسطة الحجم وشكل صغير أو بلاط فسيفساء للحمامات الصغيرة.
نظرًا لأن الدش يشكل المنطقة الرطبة من الحمام، فإن السلامة أمر حيوي عند تحديد نوع البلاط في تلك المنطقة. بينما قد يكون البلاط كبير الحجم أسهل في التنظيف، ضع في اعتبارك أنه يوفر مقاومة أقل من البلاط الأصغر، الذي يحتوي على المزيد من الفواصل لتوفير مقاومة ضد الانزلاق. إذا كان من المفضل استخدام بلاط أرضيات كبير الحجم، فتأكد من أنه يحتوي على طبقة نهائية مضادة للانزلاق.
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تعتبر مقاومة الرطوبة ميزة مهمة أخرى يجب مراعاتها في بلاط الدش. يعد البورسلين أو بلاط السيراميك أكثر الخيارات التي لا تحتاج إلى صيانة للمناطق الرطبة في الحمام. بينما يمكنك استخدام بلاط الحجر الطبيعي في منطقة الاستحمام، فمن الضروري أن تدرك أنها تتطلب إحكامًا إضافيًا للحماية من امتصاص الرطوبة. يعتبر بلاط الفسيفساء خيارًا شائعًا لمنطقة الاستحمام، ولكن من الأفضل استخدام البلاط الملون الصغير بدلاً من البلاط الكبير الشفاف لأن الأول لا يُظهر الرطوبة المحتبسة خلف الزجاج.
بينما يساعد البلاط كبير الحجم في خلق انطباع بالرحابة، لكن في المساحات الصغيرة يقوم بلاط الحمام الكبير بإبراز صغر حجم الغرفة، مما يؤدي إلى إفساد الغرض. لذا من الأفضل دائمًا استخدام بلاط أصغر للحمامات الصغيرة. ويعمل البلاط ذو الألوان الفاتحة بشكل أفضل من الألوان الغامقة أو الداكنة لأنها تجعل المنطقة تبدو أكثر إشراقًا وتهوية. خدعة بصرية أخرى يمكنك الاستعانة بها هي استخدام أنماط البلاط القطرية للحمامات الصغيرة، فهو لن يخلق مظهرًا فريدًا فحسب، بل سيجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعًا مما هي عليه.
لا تنس تقييم استخدام المنطقة قبل اختيار البلاط المناسب لها. على سبيل المثال، يعتبر بلاط السيراميك والبورسلين مناسبًا للأرضيات والأماكن المعرضة للماء، بينما يمكن استخدام البلاط الزجاجي للجدران. والصيانة هي نقطة مهمة أخرى يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار بلاط الحمام، فالبلاط ذو التنسيق الأكبر أسهل في التنظيف، بينما يحتاج بلاط الفسيفساء إلى المزيد من الصيانة والتنظيف بسبب كثرة الفواصل به.
لا تنس المظهر العام أو أسلوب التصميم عند اختيار بلاط الحمام والجدران. يمكنك استخدام البلاط المزخرف بشكل فعال لإضفاء الأناقة على الأرضيات والجدران، ولكن يجب التأكد من دمجها مع البلاط المحايد حتى لا تغلب على الغرفة. يمكن أن يؤدي استخدام شريط من البلاط المطبوع في منطقة ما إلى خلق شعور وهمي بمساحة أطول أو أوسع.
ولأنه ليس من السهل اتخاذ قرار بشأن اختيار المزيج المثالي من البلاط، ولهذا نوصيك بالعمل مع مصمم حمام محترف يمكنه المساعدة في إنشاء مساحة أنيقة.