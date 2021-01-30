طرق بسيطة لاختيار البلاط المثالي لحمامك

عندما تقرر إعادة تصميم أو إنشاء حمام جديد في منزلك، فإن الشيء الأكثر متعة هو اختيار البلاط. حيث يعتبر العنصر المكمل للشكل والمظهر بالكامل، ومن المحتمل أن يكون أول شيء تلاحظه عند الدخول. بالطبع قد تتحول تلك المتعة إلى تردد مع وجود عدد هائل من الخيارات المتاحة بالأسواق حاليا، الأمر الذي قد يكلفك المزيد من الوقت والنفقات أيضا.

خلال مرحلة الشراء، قد تتبادر إلى ذهنك عدة أسئلة، ما هو نوع البلاط المثالي للأرضية والجدران؟ هل يمكن استخدام نفس البلاط للحائط والأرضية؟ هل يجب استخدام نوع مختلف من البلاط في منطقة الاستحمام؟ ما هي مجموعات الألوان من البلاط التي تعمل بشكل أفضل مع الحمامات الصغيرة؟ لذا جمعنا لك هذه النصائح لمساعدتك في اختيار بلاط الحمام المثالي.