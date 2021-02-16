10 نصائح بسيطة لتنظيف درج منزلك

عندما يكون لديك درج مخصص لمنزلك، فأنت تريد أن تفعل كل ما في وسعك للحفاظ عليه نظيفًا ذات مظهرًا جديدًا تمامًا. الحفاظ على نظافة الدرج ليس مهمًا فقط لجعله يبدو جديدًا، ولكن أيضًا لإطالة عمره. وهناك العديد من الخامات المستخدمة في صناعة الدرج، منها الأخشاب والزجاج وغيرها، لذا تحتاج كل خامة إلى طريقة تنظيف مخصصة.
يعتمد تنظيف السلالم على المواد التي تتكون منها. مثل السلالم الخرسانية تحتاج إلى مزيد من التنظيف مقارنة بالدرج الخشبي. وإليك فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تنظيف درجك المخصص.إذا كان يبدو باهتًا ومتسخًا بعض الشيء حاليًا، فستساعدك نصائح التنظيف السهلة هذه على إعادتها إلى مجدها السابق في أقل وقت وبأقل مجهود.
السلالم الخشبية متينة وجميلة بشكل طبيعي ولكنها تتطلب عناية أكثر قليلاً من السلالم المعدنية، لذلك، فإن أول خطوة لتنظيفها، هي مسح الغبار والحطام منها، بدءًا من أعلى الدرج وصولا إلى الدرجات السفلية. بمجرد التخلص من الغبار، امسح الدرج بإسفنجة رطبة. ثم جفف سطح الخشب على الفور بقطعة قماش ناعمة لتجنب ترك قطرات أو بقع مبللة يمكن امتصاصها في الخشب.
قم بوضع محلول صابون لطيف لتنظيف الخشب، وتأكد من اختيار منظف مصمم خصيصًا لأسطح الخشب الصلب واتبع جميع تعليمات العبوة. امسحه بقطعة قماش مبللة و جفف بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، لتحصل على درج جديد تماما.
مع الرعاية المناسبة، سيكون الدرج الخشبي الخارجي الخاص بك إضافة جميلة وطويلة الأمد. ولكن يتسبب التعرض للعوامل الخارجية في حدوث بعض التآكل به، على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الرطوبة والحرارة في نمو الطحالب أو العفن. لهذا السبب نوصيك بتنظيف الدرج الخشبي الخارجي مرة واحدة في السنة.
ابدأ بالمسح الكامل للسلالم الخارجية باستخدام ممسحة أو فرشاة، ضع محلول التنظيف المخصص له. وأخيرًا، ضع مادة مانعة للتسرب لمقاومة للماء، حيث يعتبر مانع التسرب ضروريًا لحماية الخشب وصد الماء وسيجعل سلمك مرنًا لسنوات قادمة.
السلالم المعدنية أنيقة وعصرية ولا تحتاج إلى صيانة. ابدأ بقطعة قماش من الألياف الدقيقة للتخلص من شعر الحيوانات الأليفة والغبار. و لبصمات الأصابع على الدرابزين أو آثار الأقدام الموحلة، يمكنك تجربة محلول تنظيف. املأ دلوا بالماء الدافئ وأضف منظف منزلي متعدد الأغراض. تجنب استخدام المنظفات القوية لأنها يمكن أن تترك بقايا كيميائية قد تتلف السطح الخارجي. بعد ذلك قم بتجفيف الدرج بقطعة قماش جافة للحصول على اللمعان المطلوب.
كما هو الحال مع السلالم المعدنية الداخلية، لا تحتاج السلالم الخارجية إلى الكثير من العناية، فقط قم باستخدام خرطوم الماء للتخلص من أية أوساخ متراكمة، وبذلك تكون قد انتهيت.
من المهم أن تضع في اعتبارك أن سلمك الزجاجي يجب أن يصبح جزءًا من نظام التنظيف المعتاد. لذا تأكد من شراء ملمع زجاج متخصص لأن ملمع الأسطح العادي قد لا يتمكن من إزالة بقع الأوساخ أو علامات اليد الدهنية على طول الدرابزين وعلى ألواح الدرج الزجاجي.
بينما تكون السلالم الزجاجية قوية وآمنة، إلا إنها لا تزال عرضة للتلف بشكل طبيعي. وبمجرد كسرها أو تصدعها، يجب عليك استبدالها فورا مما يكلفك الكثير من الأموال. لذا عليك توخي الحذر عند استخدام الدرج الزجاجي أثناء حمل الأشياء الثقيلة.
سوف يجمع الدرابزين الأوساخ والغبار تمامًا مثل الدرج. لذا عليك تنظيفها باستمرار. استخدم قطعة قماش مبللة، و امسح كل درابزين على حدة، وتأكد من تجفيفه بسرعة لمنع حدوث التسرب أو تجمع العفن عليه.
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إن وقوع الأضرار هو احتمال دائم الحدوث للدرج أيا كان نوعه، لذا فمن المهم إبلاغ المختصين عند وقوع أي تلف للسلالم. ويجب أن يتم رعايته وإصلاحه بواسطة شخص مؤهل تمامًا للقيام بذلك. حتى إذا كنت تعتقد أنك تستطيع التعامل مع المشكلة، فإن الأمر يستحق الاستعانة بأخصائي متمرس لتوفير المشورة والحصول على الصيانة المطلوبة.