10 نصائح بسيطة لتنظيف درج منزلك

عندما يكون لديك درج مخصص لمنزلك، فأنت تريد أن تفعل كل ما في وسعك للحفاظ عليه نظيفًا ذات مظهرًا جديدًا تمامًا. الحفاظ على نظافة الدرج ليس مهمًا فقط لجعله يبدو جديدًا، ولكن أيضًا لإطالة عمره. وهناك العديد من الخامات المستخدمة في صناعة الدرج، منها الأخشاب والزجاج وغيرها، لذا تحتاج كل خامة إلى طريقة تنظيف مخصصة.

يعتمد تنظيف السلالم على المواد التي تتكون منها. مثل السلالم الخرسانية تحتاج إلى مزيد من التنظيف مقارنة بالدرج الخشبي. وإليك فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تنظيف درجك المخصص.إذا كان يبدو باهتًا ومتسخًا بعض الشيء حاليًا، فستساعدك نصائح التنظيف السهلة هذه على إعادتها إلى مجدها السابق في أقل وقت وبأقل مجهود.