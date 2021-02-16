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10 نصائح بسيطة لتنظيف درج منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign درج Beige
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عندما يكون لديك درج مخصص لمنزلك، فأنت تريد أن تفعل كل ما في وسعك للحفاظ عليه نظيفًا ذات مظهرًا جديدًا تمامًا. الحفاظ على نظافة الدرج ليس مهمًا فقط لجعله يبدو جديدًا، ولكن أيضًا لإطالة عمره. وهناك العديد من الخامات المستخدمة في صناعة الدرج، منها الأخشاب والزجاج وغيرها، لذا تحتاج كل خامة إلى طريقة تنظيف مخصصة.

يعتمد تنظيف السلالم على المواد التي تتكون منها. مثل السلالم الخرسانية تحتاج إلى مزيد من التنظيف مقارنة بالدرج الخشبي. وإليك فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تنظيف درجك المخصص.إذا كان يبدو باهتًا ومتسخًا بعض الشيء حاليًا، فستساعدك نصائح التنظيف السهلة هذه على إعادتها إلى مجدها السابق في أقل وقت وبأقل مجهود.

نصائح لتنظيف السلالم الخشبية الداخلية

صور سلالم فلل وقصور مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة درج MDF Amber/Gold
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور سلالم فلل وقصور مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

السلالم الخشبية متينة وجميلة بشكل طبيعي ولكنها تتطلب عناية أكثر قليلاً من السلالم المعدنية، لذلك، فإن أول خطوة لتنظيفها، هي مسح الغبار والحطام منها، بدءًا من أعلى الدرج وصولا إلى الدرجات السفلية. بمجرد التخلص من الغبار، امسح الدرج بإسفنجة رطبة. ثم جفف سطح الخشب على الفور بقطعة قماش ناعمة لتجنب ترك قطرات أو بقع مبللة يمكن امتصاصها في الخشب.

Bardak Evi, Olguner Mimarlık Olguner Mimarlık درج
Olguner Mimarlık

Olguner Mimarlık
Olguner Mimarlık
Olguner Mimarlık

قم بوضع محلول صابون لطيف لتنظيف الخشب، وتأكد من اختيار منظف مصمم خصيصًا لأسطح الخشب الصلب واتبع جميع تعليمات العبوة. امسحه بقطعة قماش مبللة و جفف بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، لتحصل على درج جديد تماما.

طرق تنظيف السلالم الخشبية الخارجية

صور سلالم فلل وقصور مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة درج الخشب البلاستيك المركب Pink
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور سلالم فلل وقصور مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

مع الرعاية المناسبة، سيكون الدرج الخشبي الخارجي الخاص بك إضافة جميلة وطويلة الأمد. ولكن يتسبب التعرض للعوامل الخارجية في حدوث بعض التآكل به، على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الرطوبة والحرارة في نمو الطحالب أو العفن. لهذا السبب نوصيك بتنظيف الدرج الخشبي الخارجي مرة واحدة في السنة.

فيلا فى الرحاب lifestyle_interiordesign درج
lifestyle_interiordesign

فيلا فى الرحاب

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

 ابدأ بالمسح الكامل للسلالم الخارجية باستخدام ممسحة أو فرشاة، ضع محلول التنظيف المخصص له.  وأخيرًا، ضع مادة مانعة للتسرب لمقاومة للماء، حيث يعتبر مانع التسرب ضروريًا لحماية الخشب وصد الماء وسيجعل سلمك مرنًا لسنوات قادمة.


نصائح بسيطة للحصول على سلم معدني لامع

فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign درج Beige
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

السلالم المعدنية أنيقة وعصرية ولا تحتاج إلى صيانة. ابدأ بقطعة قماش من الألياف الدقيقة للتخلص من شعر الحيوانات الأليفة والغبار. و لبصمات الأصابع على الدرابزين أو آثار الأقدام الموحلة، يمكنك تجربة محلول تنظيف. املأ دلوا بالماء الدافئ وأضف منظف منزلي متعدد الأغراض. تجنب استخدام المنظفات القوية لأنها يمكن أن تترك بقايا كيميائية قد تتلف السطح الخارجي. بعد ذلك قم بتجفيف الدرج بقطعة قماش جافة للحصول على اللمعان المطلوب.



تنظيف السلالم المعدنية الخارجية

Villa interior design | Terencia , Uptown Cairo, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations درج
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

كما هو الحال مع السلالم المعدنية الداخلية، لا تحتاج السلالم الخارجية إلى الكثير من العناية، فقط قم باستخدام خرطوم الماء للتخلص من أية أوساخ متراكمة، وبذلك تكون قد انتهيت.


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نصائح خاصة لتنظيف سلمك الزجاجي

Reception Puzzle درج
Puzzle

Reception

Puzzle
Puzzle
Puzzle

من المهم أن تضع في اعتبارك أن سلمك الزجاجي يجب أن يصبح جزءًا من نظام التنظيف المعتاد. لذا تأكد من شراء ملمع زجاج متخصص لأن ملمع الأسطح العادي قد لا يتمكن من إزالة بقع الأوساخ أو علامات اليد الدهنية على طول الدرابزين وعلى ألواح الدرج الزجاجي.



فيلا فى الرحاب lifestyle_interiordesign درج White
lifestyle_interiordesign

فيلا فى الرحاب

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

بينما تكون السلالم الزجاجية قوية وآمنة، إلا إنها لا تزال عرضة للتلف بشكل طبيعي. وبمجرد كسرها أو تصدعها، يجب عليك استبدالها فورا مما يكلفك الكثير من الأموال. لذا عليك توخي الحذر عند استخدام الدرج الزجاجي أثناء حمل الأشياء الثقيلة.


لا تنس الدرابزين

صور سلالم فلل وقصور مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة درج OSB Turquoise
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور سلالم فلل وقصور مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

سوف يجمع الدرابزين الأوساخ والغبار تمامًا مثل الدرج. لذا عليك تنظيفها باستمرار. استخدم قطعة قماش مبللة، و امسح كل درابزين على حدة، وتأكد من تجفيفه بسرعة لمنع حدوث التسرب أو تجمع العفن عليه.

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أبلغ المختصين بالضرر على الفور

Allegria Sodic, Polygon Designs Polygon Designs درج
Polygon Designs

Allegria Sodic

Polygon Designs
Polygon Designs
Polygon Designs

إن وقوع الأضرار هو احتمال دائم الحدوث للدرج أيا كان نوعه، لذا فمن المهم إبلاغ المختصين عند وقوع أي تلف للسلالم. ويجب أن يتم رعايته وإصلاحه بواسطة شخص مؤهل تمامًا للقيام بذلك. حتى إذا كنت تعتقد أنك تستطيع التعامل مع المشكلة، فإن الأمر يستحق الاستعانة بأخصائي متمرس لتوفير المشورة والحصول على الصيانة المطلوبة.


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