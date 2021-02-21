الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

دليلك لتصميم غرفة نوم مريحة وهادئة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
House Of The Sun, STUDIOFANETTI STUDIOFANETTI غرفة نوم
Loading admin actions …

يعد الحصول على غرفة نوم مريحة خاصة خلال فصل الشتاء، أمرًا أساسيًا للتغلب على البرد القارس، فهناك مكان دافئ وجذاب للجلوس في نهاية اليوم. نحن نقضي حوالي ثلث يومنا في غرف نومنا، و نبدأ وننتهي كل يوم بها. لذا من الجدير تخصيص بعض الوقت الإضافي لجعل تلك المساحة الشخصية مكانًا مريحًا ودافئًا.

أعد ترتيب غرفة نومك كملاذ هادئ بعيدًا عن الطبيعة المزدحمة للحياة اليومية، واجعلها مكانًا للتخلص من التوتر والاسترخاء بعد يوم حافل، بمساعدة أفكار غرف النوم المريحة لدينا لإلهامك لإنشاء مظهر أنيق و مثالي لمساحتك الخاصة.

ألوان محايدة لمزيد من الهدوء

homify BedroomBeds & headboards خشب
homify

homify
homify
homify

حاول التمسك بالألوان المحايدة في غرفة نومك، فهي تخلق لك بيئة هادئة. سيؤدي استخدام الألوان العالية والساطعة والأنماط الجريئة إلى إحداث الكثير من التحفيز البصري، وقد تواجه صعوبة في النوم مع كل هذه الضوضاء المرئية.

إضاءة صفراء دافئة

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

تلعب الإضاءة دورًا كبيرًا في تهيئة الجو العام للمكان، ويمكنك أن تجعل غرفة النوم أكثر راحة من خلال خلق جو مريح به دفء وعمق. للحصول على أفضل النتائج، اختر الإضاءة الناعمة التي يمكنك التحكم في شدتها حسب احتياجاتك.



اصنع مخبأك الخاص

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

تذكر كيف كنا نصنع خيام مؤقتة من المفروشات وقطع الأثاث عندما كنا صغار؟ لقد كان الملاذ بالنسبة لنا، ويجعلنا نشعر بالأمان والراحة. لذا حان الوقت لإعادة إنشاء هذا المخبأ وتلك الذكريات السعيدة بطريقة أكثر تطوراً للبالغين. لا تحتاج بالضرورة إلى شراء سرير بأربعة أعمدة، يمكنك فقط استخدام بعض الحبال والأقمشة الشفافة وسيفي ذلك بالغرض.



حافظ على أجواء منعشة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomTextiles
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تأكد من الحفاظ على فراشك أنيقا ومرتبا عن طريق تنظيفه بانتظام. وإذا لم يكن لديك الوقت لغسله، فحاول رش بعض معطر الأقمشة عليها. فغرفة النوم المريحة لا تتعلق فقط بالجمال، بل تتعلق بالنظافة أيضًا.



اختر رأس السرير بعناية

Bedroom Architects Scotland Ltd غرفة نوم
Architects Scotland Ltd

Bedroom

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

تجذب الألواح الأمامية الانتباه إلى السرير وتجعله يبدو أكثر فخامة. ومع ذلك، لا يتعين عليك إنفاق الكثير من المال لإضافة لوح رأس إلى سريرك. يمكنك استخدام باب قديم أو أجزاء وقطع أثاث قديمة لإنشاء لوح أمامي فريد لسريرك.

أضف طابعك الشخصي

Kamienica przy ul. Krasickiego, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

زيّن غرفة نومك بوضع صور لأحبائك، ويمكنك إنشاء جدار من الصور كما هو موضح هنا أو استخدام الرفوف لعرضها. إنها طرق بسيطة لإضفاء طابعك الشخصي على غرفة نومك.

اقرأ أيضًا: 10 أشياء تحتاج لمعرفتها قبل طلاء جدران منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

اصنع ركنا للاسترخاء

Cool Contemporary Apartment, Five One Interio Five One Interio غرفة نوم
Five One Interio

Five One Interio
Five One Interio
Five One Interio

أنشئ ركنًا مريحًا في غرفة نومك حيث يمكنك الجلوس وقراءة كتاب والاسترخاء. إذا لم يكن لديك ميزانية لشراء أثاث جديد، فقط ضع بعض الوسائد على الأرض لإنشاء ركن مريح.


أضف بعض العناصر الخشبية

House Of The Sun, STUDIOFANETTI STUDIOFANETTI غرفة نوم
STUDIOFANETTI

STUDIOFANETTI
STUDIOFANETTI
STUDIOFANETTI

يقوم الخشب بإضافة المزيد من الراحة إلى أي تصميم داخلي، كما يضفي إحساسًا طبيعيًا على الغرفة دون تكلف. وتعد إضافة عناصر خشبية إلى غرفة نومك طريقة مؤكدة لإضافة الدفء والراحة إليها.



وفر مساحات للتخزين

Kastsysteem Kabel, sandra nielen sandra nielen BedroomWardrobes & closets
sandra nielen

sandra nielen
sandra nielen
sandra nielen

إن غرف النوم الفوضوية تخلق حالة من الاضطراب، وأفضل طريقة للحفاظ على غرفة نومك خالية من الفوضى هي توفير مساحة تخزين كافية لإخفاء جميع أغراضك، سواء كانت ملابس أو كتبًا أو إكسسوارات. 



النباتات لمزيد من الانتعاش

Bedroom Kerry Holden Interiors غرفة نوم
Kerry Holden Interiors

Bedroom

Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors

يمكن للنباتات والزهور إضفاء الحيوية على غرفة نومك وإحضار الطبيعة إلى الداخل، حيث تميل الخضرة والطبيعة إلى جعلنا نشعر بالهدوء والسكينة، لذلك يمكن أن يساعدك هذا في خلق حالة مزاجية مناسبة لك.



ما هو وضع التلفاز؟

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكن أن يمنعك وجود تلفزيون في غرفة النوم من النوم بهدوء، ولكن يجد الكثير من الناس شعورًا بالراحة عند النوم مع تشغيل التلفزيون. لذا إذا كنت من محبي مشاهدة البرامج قبل النوم فلا مانع من وضع جهازا داخل غرفتك.



مفارش ناعمة للأرضية

Bedroom Designs, DecMore Interiors DecMore Interiors غرفة نوم
DecMore Interiors

DecMore Interiors
DecMore Interiors
DecMore Interiors

يمكن أن تصنع السجادة الناعمة العجائب لغرفة نومك، فهي تضيف الملمس والدفء والراحة إليها. كما أنها تحافظ على دفء قدميك عندما تضطر إلى النهوض من السرير.



10 نصائح بسيطة لتنظيف درج منزلك
أي التصاميم المعروضة أعجبتك لغرف النوم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً