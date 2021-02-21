دليلك لتصميم غرفة نوم مريحة وهادئة

يعد الحصول على غرفة نوم مريحة خاصة خلال فصل الشتاء، أمرًا أساسيًا للتغلب على البرد القارس، فهناك مكان دافئ وجذاب للجلوس في نهاية اليوم. نحن نقضي حوالي ثلث يومنا في غرف نومنا، و نبدأ وننتهي كل يوم بها. لذا من الجدير تخصيص بعض الوقت الإضافي لجعل تلك المساحة الشخصية مكانًا مريحًا ودافئًا.
أعد ترتيب غرفة نومك كملاذ هادئ بعيدًا عن الطبيعة المزدحمة للحياة اليومية، واجعلها مكانًا للتخلص من التوتر والاسترخاء بعد يوم حافل، بمساعدة أفكار غرف النوم المريحة لدينا لإلهامك لإنشاء مظهر أنيق و مثالي لمساحتك الخاصة.
حاول التمسك بالألوان المحايدة في غرفة نومك، فهي تخلق لك بيئة هادئة. سيؤدي استخدام الألوان العالية والساطعة والأنماط الجريئة إلى إحداث الكثير من التحفيز البصري، وقد تواجه صعوبة في النوم مع كل هذه الضوضاء المرئية.
تلعب الإضاءة دورًا كبيرًا في تهيئة الجو العام للمكان، ويمكنك أن تجعل غرفة النوم أكثر راحة من خلال خلق جو مريح به دفء وعمق. للحصول على أفضل النتائج، اختر الإضاءة الناعمة التي يمكنك التحكم في شدتها حسب احتياجاتك.
تذكر كيف كنا نصنع خيام مؤقتة من المفروشات وقطع الأثاث عندما كنا صغار؟ لقد كان الملاذ بالنسبة لنا، ويجعلنا نشعر بالأمان والراحة. لذا حان الوقت لإعادة إنشاء هذا المخبأ وتلك الذكريات السعيدة بطريقة أكثر تطوراً للبالغين. لا تحتاج بالضرورة إلى شراء سرير بأربعة أعمدة، يمكنك فقط استخدام بعض الحبال والأقمشة الشفافة وسيفي ذلك بالغرض.
تأكد من الحفاظ على فراشك أنيقا ومرتبا عن طريق تنظيفه بانتظام. وإذا لم يكن لديك الوقت لغسله، فحاول رش بعض معطر الأقمشة عليها. فغرفة النوم المريحة لا تتعلق فقط بالجمال، بل تتعلق بالنظافة أيضًا.
تجذب الألواح الأمامية الانتباه إلى السرير وتجعله يبدو أكثر فخامة. ومع ذلك، لا يتعين عليك إنفاق الكثير من المال لإضافة لوح رأس إلى سريرك. يمكنك استخدام باب قديم أو أجزاء وقطع أثاث قديمة لإنشاء لوح أمامي فريد لسريرك.
زيّن غرفة نومك بوضع صور لأحبائك، ويمكنك إنشاء جدار من الصور كما هو موضح هنا أو استخدام الرفوف لعرضها. إنها طرق بسيطة لإضفاء طابعك الشخصي على غرفة نومك.
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أنشئ ركنًا مريحًا في غرفة نومك حيث يمكنك الجلوس وقراءة كتاب والاسترخاء. إذا لم يكن لديك ميزانية لشراء أثاث جديد، فقط ضع بعض الوسائد على الأرض لإنشاء ركن مريح.
يقوم الخشب بإضافة المزيد من الراحة إلى أي تصميم داخلي، كما يضفي إحساسًا طبيعيًا على الغرفة دون تكلف. وتعد إضافة عناصر خشبية إلى غرفة نومك طريقة مؤكدة لإضافة الدفء والراحة إليها.
إن غرف النوم الفوضوية تخلق حالة من الاضطراب، وأفضل طريقة للحفاظ على غرفة نومك خالية من الفوضى هي توفير مساحة تخزين كافية لإخفاء جميع أغراضك، سواء كانت ملابس أو كتبًا أو إكسسوارات.
يمكن للنباتات والزهور إضفاء الحيوية على غرفة نومك وإحضار الطبيعة إلى الداخل، حيث تميل الخضرة والطبيعة إلى جعلنا نشعر بالهدوء والسكينة، لذلك يمكن أن يساعدك هذا في خلق حالة مزاجية مناسبة لك.
يمكن أن يمنعك وجود تلفزيون في غرفة النوم من النوم بهدوء، ولكن يجد الكثير من الناس شعورًا بالراحة عند النوم مع تشغيل التلفزيون. لذا إذا كنت من محبي مشاهدة البرامج قبل النوم فلا مانع من وضع جهازا داخل غرفتك.
يمكن أن تصنع السجادة الناعمة العجائب لغرفة نومك، فهي تضيف الملمس والدفء والراحة إليها. كما أنها تحافظ على دفء قدميك عندما تضطر إلى النهوض من السرير.