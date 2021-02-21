11 فكرة مبتكرة لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ

في وقتنا الحاضر يعد المطبخ ذو المخطط المفتوح أمرا شائعا. وإذا كان يشترك في مساحته مع غرفة المعيشة فإنه سيوفر الكثير من الإمكانات، خاصة من حيث الترفيه، حيث توفر منطقة المعيشة مع المطبخ مساحة إضافية للضيوف. ولن تبدو مساحته ضيقة كما هو الحال مع المطابخ المستقلة.
ولكن قد تحتاج في بعض الحالات لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، للحصول على بعض الخصوصية، لذا فإن مقسمات الغرف هي خيار فعال من حيث التكلفة، يمكن أن تساعدك في تقسيم المساحة وإضافة لمسة من الأناقة والشخصية إلى منزلك. مثل استخدام جزيرة مطبخ أو طاولة أو رف كتب كمقسم للغرفة. وإذا كنت تريد فصلًا كاملاً، يمكنك اختيار مقسم مطبخ دائم كجدار كامل لفصل الطهي عن مساحة المعيشة.
في هذا المنزل، يتوفر الضوء الطبيعي بكثرة في كل من منطقة المعيشة والمطبخ، لذا يمكن أن يفصل الباب الخشبي المنزلق بين المنطقتين دون المخاطرة بجعل أي مساحة مظلمة. ويضفي الخشب أيضًا لمسة من الدفء على الجدران البيضاء في كلا الغرفتين.
إلى جانب طاولة الطعام التي تفصل بصريًا بين المساحتين في هذه الشقة الصغيرة، يساعد وجود السقف على ارتفاعات مختلفة في غرفة المعيشة والمطبخ على تحديد الفواصل بين المساحات. وتعد هذه واحدة من أدق الأفكار لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ.
عندما تكون المساحة صغيرة جدًا بحيث لا يمكنك استخدام جدارا فاصلا أو قطعة أثاث، يمكن أن تعمل الألوان كفاصل مرئي بين مساحتين، كما هو الحال في هذا المنزل، فالوسائد الزرقاء الزاهية على الأرائك تحدد بوضوح حدود غرفة المعيشة.
يقوم ترتيب الأثاث في كلا الغرفتين بعمل فاصل غير مرئي بين المساحات. وعند الجلوس على الأريكة، لن يتمتع ضيوفك بإطلالة مباشرة على المطبخ. يعد هذا حلاً فعالاً لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، خاصة في المنازل ذات المساحات الضيقة.
عندما تكون كمية الضوء الطبيعي في منزلك محدودة، فإن أفضل طريقة لفصل المساحات هي استخدام جدار زجاجي يفصل بين المناطق دون التأثير على الإضاءة الطبيعية داخل المنزل.
في المنازل الصغيرة، حيث يشترك المطبخ وغرفة المعيشة في المساحة، تتمثل إحدى طرق الفصل بين المساحات في استخدام طاولة جزيرة المطبخ بينهم. ويمكنك استخدام ذلك التصميم عند صعوبة عمل جدار فاصل بين المساحات.
في المنازل الكبيرة، تكون أعمدة الطوب التقليدية الحل الأمثل لإنشاء فاصل بين منطقة المعيشة والمطبخ دون التقليل من تدفق الضوء والتهوية بين المساحات تمامًا.
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عندما تريد فصل المطبخ عن غرفة المعيشة، يمكن أن تكون الأفكار البسيطة أكثر فاعلية لتصميم منزلك. في هذا النموذج، تحتوي المساحة بأكملها على أرضيات خشبية فاتحة اللون، ولكن منطقة المعيشة مقسمة بصريًا عن المطبخ من خلال وضع سجادة كبيرة على الأرض لإنشاء حدود بين المنطقتين.
بدلاً من الفصل التام بين المساحات بجدار أو باب، يساعدك جدار التقسيم مثل الموجود في هذا المنزل على الاحتفاظ بالشعور بالاتساع دون سلب الخصوصية في كل مساحة.
فكرة أخرى للتقسيم هي المدفأة التي تم تصميمها بين منطقة المعيشة والمطبخ. بالإضافة إلى ذلك، تم ترتيب المقاعد في هذا المنزل بحيث يكون التركيز على التلفزيون وبعيدًا عن النظر إلى المطبخ.
من أبسط الأفكار لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ استخدام الستائر. في هذا المنزل، تم استخدام الستائر الشفافة الممتدة من السقف إلى الأرض والتي تسمح للضوء بالمرور من خلاله. ويمكنك أيضا استخدام الستائر السميكة أو حتى الستائر الرأسية لفصل المنطقتين.