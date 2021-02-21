11 فكرة مبتكرة لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ

في وقتنا الحاضر يعد المطبخ ذو المخطط المفتوح أمرا شائعا. وإذا كان يشترك في مساحته مع غرفة المعيشة فإنه سيوفر الكثير من الإمكانات، خاصة من حيث الترفيه، حيث توفر منطقة المعيشة مع المطبخ مساحة إضافية للضيوف. ولن تبدو مساحته ضيقة كما هو الحال مع المطابخ المستقلة.

ولكن قد تحتاج في بعض الحالات لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، للحصول على بعض الخصوصية، لذا فإن مقسمات الغرف هي خيار فعال من حيث التكلفة، يمكن أن تساعدك في تقسيم المساحة وإضافة لمسة من الأناقة والشخصية إلى منزلك. مثل استخدام جزيرة مطبخ أو طاولة أو رف كتب كمقسم للغرفة. وإذا كنت تريد فصلًا كاملاً، يمكنك اختيار مقسم مطبخ دائم كجدار كامل لفصل الطهي عن مساحة المعيشة.