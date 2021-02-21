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11 فكرة مبتكرة لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
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في وقتنا الحاضر يعد المطبخ ذو المخطط المفتوح أمرا شائعا. وإذا كان يشترك في مساحته مع غرفة المعيشة فإنه سيوفر الكثير من الإمكانات، خاصة من حيث الترفيه، حيث توفر منطقة المعيشة مع المطبخ مساحة إضافية للضيوف. ولن تبدو مساحته ضيقة كما هو الحال مع المطابخ المستقلة.

ولكن قد تحتاج في بعض الحالات لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، للحصول على بعض الخصوصية، لذا فإن مقسمات الغرف هي خيار فعال من حيث التكلفة، يمكن أن تساعدك في تقسيم المساحة وإضافة لمسة من الأناقة والشخصية إلى منزلك. مثل استخدام جزيرة مطبخ أو طاولة أو رف كتب كمقسم للغرفة. وإذا كنت تريد فصلًا كاملاً، يمكنك اختيار مقسم مطبخ دائم كجدار كامل لفصل الطهي عن مساحة المعيشة.

الباب المنزلق

View to kitchen from living room Gundry & Ducker Architecture غرفة المعيشة خشب Multicolored
Gundry &amp; Ducker Architecture

View to kitchen from living room

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

في هذا المنزل، يتوفر الضوء الطبيعي بكثرة في كل من منطقة المعيشة والمطبخ، لذا يمكن أن يفصل الباب الخشبي المنزلق بين المنطقتين دون المخاطرة بجعل أي مساحة مظلمة. ويضفي الخشب أيضًا لمسة من الدفء على الجدران البيضاء في كلا الغرفتين.

فاصل السقف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إلى جانب طاولة الطعام التي تفصل بصريًا بين المساحتين في هذه الشقة الصغيرة، يساعد وجود السقف على ارتفاعات مختلفة في غرفة المعيشة والمطبخ على تحديد الفواصل بين المساحات. وتعد هذه واحدة من أدق الأفكار لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ.

الفصل بالألوان

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

عندما تكون المساحة صغيرة جدًا بحيث لا يمكنك استخدام جدارا فاصلا أو قطعة أثاث، يمكن أن تعمل الألوان كفاصل مرئي بين مساحتين، كما هو الحال في هذا المنزل، فالوسائد الزرقاء الزاهية على الأرائك تحدد بوضوح حدود غرفة المعيشة.

الفصل عن طريق الأثاث

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen مطبخ
vanetta küchen

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

يقوم ترتيب الأثاث في كلا الغرفتين بعمل فاصل غير مرئي بين المساحات. وعند الجلوس على الأريكة، لن يتمتع ضيوفك بإطلالة مباشرة على المطبخ. يعد هذا حلاً فعالاً لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، خاصة في المنازل ذات المساحات الضيقة.

الجدران الزجاجية

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

عندما تكون كمية الضوء الطبيعي في منزلك محدودة، فإن أفضل طريقة لفصل المساحات هي استخدام جدار زجاجي يفصل بين المناطق دون التأثير على الإضاءة الطبيعية داخل المنزل.

طاولة الجزيرة لفصل المساحات

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخ
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

في المنازل الصغيرة، حيث يشترك المطبخ وغرفة المعيشة في المساحة، تتمثل إحدى طرق الفصل بين المساحات في استخدام طاولة جزيرة المطبخ بينهم. ويمكنك استخدام ذلك التصميم عند صعوبة عمل جدار فاصل بين المساحات.

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الأعمدة

VIVEK KUMAR'S INTERIOR IN TRIFFECTA VERDURE, Asense Asense Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج White
Asense

Asense
Asense
Asense

في المنازل الكبيرة، تكون أعمدة الطوب التقليدية الحل الأمثل لإنشاء فاصل بين منطقة المعيشة والمطبخ دون التقليل من تدفق الضوء والتهوية بين المساحات تمامًا.

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السجاد

Квартира- студия 46 м/кв., metrixdesign metrixdesign غرفة المعيشة
metrixdesign

metrixdesign
metrixdesign
metrixdesign

عندما تريد فصل المطبخ عن غرفة المعيشة، يمكن أن تكون الأفكار البسيطة أكثر فاعلية لتصميم منزلك. في هذا النموذج، تحتوي المساحة بأكملها على أرضيات خشبية فاتحة اللون، ولكن منطقة المعيشة مقسمة بصريًا عن المطبخ من خلال وضع سجادة كبيرة على الأرض لإنشاء حدود بين المنطقتين.

الجدران الجزئية

CHANDRA SHEKAR'S INTERIOR IN WHITEFIELD, Asense Asense Living roomCupboards & sideboards خشب Brown
Asense

Asense
Asense
Asense

بدلاً من الفصل التام بين المساحات بجدار أو باب، يساعدك جدار التقسيم مثل الموجود في هذا المنزل على الاحتفاظ بالشعور بالاتساع دون سلب الخصوصية في كل مساحة.

المدفأة

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

فكرة أخرى للتقسيم هي المدفأة التي تم تصميمها بين منطقة المعيشة والمطبخ. بالإضافة إلى ذلك، تم ترتيب المقاعد في هذا المنزل بحيث يكون التركيز على التلفزيون وبعيدًا عن النظر إلى المطبخ.

الستائر

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

من أبسط الأفكار لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ استخدام الستائر. في هذا المنزل، تم استخدام الستائر الشفافة الممتدة من السقف إلى الأرض والتي تسمح للضوء بالمرور من خلاله. ويمكنك أيضا استخدام الستائر السميكة أو حتى الستائر الرأسية لفصل المنطقتين.

الجدران ذات الزخارف الهندسية

4 Bedroom Apartment Interior Design Bangalore, Ghar360 Ghar360
Ghar360

Ghar360
Ghar360
Ghar360

إن الجدران المعدنية ذات النقوش والزخارف هي طريقة أخرى لإخفاء المطبخ من الانفتاح المباشر على غرفة المعيشة. إنها ميزة جميلة ولا تحجب الضوء الطبيعي عن باقي المساحات.

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