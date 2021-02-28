13 فكرة متنوعة لإضاءة سقف منزلك بطريقة مميزة

تتمثل الوظيفة الأساسية لمصابيح السقف في إضاءة المنزل، ولكن باختيار النوع المناسب من المصابيح ووضعها بذكاء، يمكنك تحويل الغرفة تمامًا من عادية إلى مذهلة، وتؤدي تركيبات الإضاءة أيضًا إلى تغيير الحالة المزاجية في الغرفة لجعلها مرحة أو رومانسية أو هادئة. يتعلق الأمر كله بمعرفة نوع الإضاءة المثالي للغرفة، اعتمادًا على أبعادها والإضاءة الطبيعية وعوامل أخرى.

ليس من السهل اختيار النوع المناسب من تركيبات إضاءة السقف مع مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في السوق، لذا من الضروري أن نفهم كيف يؤثر كل نوع منها على الإضاءة والحالة المزاجية للغرفة، وهو أمر لا يدركه معظم مالكي المنازل. لهذا نقدم لك أفكارًا حول كيفية استخدام تركيبات إضاءة السقف لإخراج أفضل ما في الغرفة.



