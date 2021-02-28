الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة متنوعة لإضاءة سقف منزلك بطريقة مميزة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects الممر والمدخل
Loading admin actions …

تتمثل الوظيفة الأساسية لمصابيح السقف في إضاءة المنزل، ولكن باختيار النوع المناسب من المصابيح ووضعها بذكاء، يمكنك تحويل الغرفة تمامًا من عادية إلى مذهلة، وتؤدي تركيبات الإضاءة أيضًا إلى تغيير الحالة المزاجية في الغرفة لجعلها مرحة أو رومانسية أو هادئة. يتعلق الأمر كله بمعرفة نوع الإضاءة المثالي للغرفة، اعتمادًا على أبعادها والإضاءة الطبيعية وعوامل أخرى.

ليس من السهل اختيار النوع المناسب من تركيبات إضاءة السقف مع مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في السوق، لذا من الضروري أن نفهم كيف يؤثر كل نوع منها على الإضاءة والحالة المزاجية للغرفة، وهو أمر لا يدركه معظم مالكي المنازل. لهذا نقدم لك أفكارًا حول كيفية استخدام تركيبات إضاءة السقف لإخراج أفضل ما في الغرفة.


إنارة خطية ساحرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الغرف ذات المساحات الواسعة، تعتبر الأضواء الغائرة الخطية حلاً ممتازًا لأنها تضمن إضاءة المنطقة بأكملها، دون التركيز على مساحة معينة. فبدلاً من تشغيل الضوء في خط مستقيم بمحاذاة منتصف السقف، فإن تثبيته بالقرب من الحائط خلف الأثاث يضيء المنطقة التي عادة ما تكون مليئة بالظلال.

خيارات متعددة

Modular Kitchen - Baner Pune, DECOR DREAMS DECOR DREAMS مطبخ
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

على الرغم من أن مصابيح LED أصبحت خيارا شائعا في المنازل الحديثة، لإنها توفر عادةً الإضاءة المناسبة داخل الغرفة. إلا أن المصابيح المعلبة تقدم بديلاً لإبراز الأضواء حيث يمكن تعديلها داخل التركيبات. إنها خيار عملي لأضواء سقف المطبخ حيث يمكنها إضاءة طاولة العمل أو الخزانة.

أشكال هندسية

Independent Villa - Pune, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة السفرة
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

في غرف الطعام، يجب أن تكون الإضاءة هادئة لخلق أجواء مريحة. لذلك فإن الأضواء المعلقة هي الخيار الأفضل لهذه المناطق لأنها تخلق ضوء موضعي على السطح، مع إبقاء بقية المنطقة في الظل. ويمكنك استخدامها أيضًا فوق طاولات المطبخ، خاصة تلك التي تستخدمها لتناول الوجبات.

تركيبات متعددة الأغراض

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 غرفة السفرة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

في بعض الغرف خاصة الصغيرة منها، عندما تكون المساحة محدودة لمصابيح السقف، تعتبر مراوح الثريا التي تجمع بين الإضاءة والتهوية خيارًا ممتازًا. وتأتي في عدة أنماط، بما في ذلك الكلاسيكية والحديثة، لتتناسب مع موضوع تصميم الغرفة.

المصابيح الملونة

Tropical Spaces, Papersky Studio Papersky Studio بلكونة أو شرفة
Papersky Studio

Papersky Studio
Papersky Studio
Papersky Studio

في المناطق الخارجية مثل الشرفات، أو حتى في غرفة ذات جدار مميز، يساعد تركيب مصابيح ملونة في السقف على إعطاء الجدار ظلا مختلفا، مما يضيف عنصرًا مثيرًا للاهتمام في المنطقة.

معلقات عصرية

3 bhk complete home interiors in Blue Ridge Township ( Pune) , The D'zine Studio The D'zine Studio غرفة السفرة
The D&#39;zine Studio

The D'zine Studio
The D&#39;zine Studio
The D'zine Studio

في بعض الأحيان تحتاج إلى إضاءة إضافية لإضفاء السطوع على الغرفة، خاصة في الليل. في مثل هذه الحالات، تعتبر مصابيح LED المريحة الحل الأمثل حيث يمكن تركيبها في السقف المعلق على طول محيط الغرفة لإزالة الظلال من كل زاوية. تضفي مصابيح LED أيضًا لمسة عصرية على التصميمات الداخلية وهي حل سريع لمن يبحثون عن تجديد أنيق لمنزلهم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

خطوط متوازية

2 BHK at Chandivali, Mumbai, A Design Studio A Design Studio غرفة المعيشة خشب Blue
A Design Studio

A Design Studio
A Design Studio
A Design Studio

عندما ترغب في التحكم في مقدار الإضاءة في الغرفة، فإن استخدام تركيبات الإضاءة المتوازية يمكن أن يوفر حلاً مبتكرًا. للحصول على أجواء مشرقة وحيوية، يمكنك تشغيل جميع خطوط الإضاءة، بينما للحصول على شعور أكثر راحة، يمكنك تشغيل خط واحد فقط.

مزيج مميز من المصابيح

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ينظر معظم مالكي المنازل إلى مصابيح السقف كخيار وحيد لإضاءة الغرفة. ومع ذلك للحصول على تأثير مثير للاهتمام، يمكنك الجمع بين الأضواء العلوية والإضاءة السفلية داخل المنزل. تعمل المصابيح العلوية والسفلية على إضافة بريقا إلى الجدار، مما يخلق توهجًا سحريًا في الأجواء.

خطوط على شكل حرف V

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عندما تبحث عن أفضل الأفكار لإضاءة المطبخ، فإن الحل الذي يوصي به العديد من المحترفين هو الإضاءة السفلية لأسطح العمل، حيث تعتبر الأسطح المضاءة جيدًا أمرًا ضروريًا لمنع وقوع الحوادث عند التعامل مع السكاكين والأدوات الحادة الأخرى. 


سبوتات متفرقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نظرًا لأن الحمام منطقة رطبة، لم يتم تثبيت مصابيح بالقرب من مناطق الاستحمام سابقا، لمنع الحوادث الناجمة عن تناثر المياه على التركيبات والتسبب في حدوث ماس كهربائي. وفي الآونة الأخيرة مع انتشار مصابيح LED المعلقة، يمكنك أن تضيء سقف منطقة الاستحمام لإبقائها دائمًا مشرقة.

لمسة من الفخامة والرقي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تكون بعض أنواع الأضواء الكلاسيكية عصرية دائما. سواء كان تصميم المنزل كلاسيكيًا أو ريفيًا أو حديثًا، فإن الثريات المعلقة من السقف في وسط الغرفة تعزز من رقي المنطقة. إنها تضيء الغرفة بالإضافة إلى تعزيز أناقتها.

تركيز الضوء على السقف المعلق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بدلاً من جعل الجدار المميز هو النقطة المحورية في الغرفة، فإن الحل البديل هو تحويل التركيز إلى السقف. يمكن أن يخلق السقف المعلق المصمم جيدًا مع مزيج مثالي من الألوان والإضاءة ميزة أنيقة في الغرفة.

اقرأ أيضًا: دليلك لتصميم غرفة نوم مريحة وهادئة

إضاءة عملية وعصرية

Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects الممر والمدخل
M B M architects

M B M architects
M B M architects
M B M architects

في غرف النوم وخاصة الصغيرة منها، غالبًا لا توجد مساحة أرضية كافية لطاولة جانبية بها مصباح قراءة. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يؤدي تركيب مصابيح LED أو المصابيح الموجودة في السقف إلى تركيز الضوء على المنطقة القريبة من اللوح الأمامي للسرير، مما يوفر الإضاءة لقراءة مريحة وممتعة.

11 فكرة مبتكرة لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ
أي الأفكار المعروضة تود تطبيقها في منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً