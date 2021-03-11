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لديك الشجاعة لاختيار اللون الأسود لمطبخك؟ إليك 11 نموذج يأسرك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Dark coloured kitchen images, Dream Doors Ltd Dream Doors Ltd KitchenStorage
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عندما يتعلق الأمر بعالم الموضة، فإن اللون الأسود مناسبًا لكل زمان ومكان، أما بالنسبة لمجال التصميم الداخلي، قد يكون اللون الأسود أحد تلك الألوان التي لم تحصل على القدر الكافي من الاهتمام، لكن هذا لا يعني أنه مُهمل تمامًا.

بدأ اتجاه إدخال اللون الأسود إلى المطبخ في عام 2016 واكتسب الكثير من القوة في عام 2017، ومع مرور كل يوم، يتخذ المزيد من مالكي المنازل القرار باستخدام اللون الأسود في مطبخهم، والمطبخ الأسود ليس مقلقًا أو كئيبًا كما يبدو؛ فكل هذا يتوقف على كيفية التعامل مع هذا اللون وأين وكيف تختاره في مساحة الطهي الخاصة بك.

أضف الأسود إلى مطبخك

High Gloss Black Pisa Kitchen Dream Doors Ltd KitchenStorage
Dream Doors Ltd

High Gloss Black Pisa Kitchen

Dream Doors Ltd
Dream Doors Ltd
Dream Doors Ltd

العيب الرئيسي لإضافة اللون الأسود إلى المطبخ يكمن في أنه يجعل مساحتك تبدو صغيرة جدًا، ونظرًا لأن المطبخ هو بالفعل منطقة مليئة بالخزائن والأرفف والأجهزة، فإنه يحتوي على مساحة أقل من الغرف الأخرى في المنزل. لكن الاستخدام الدقيق للون الأسود في المطبخ، إلى جانب الإضاءة المثالية، يمكن أن يزيل هذه المخاوف بسرعة ويحول مساحة الطهي العادية إلى منطقة طهي فاخرة.



مميزات المطبخ الأسود

open kitchen Swan Studio مطبخ Black
Swan Studio

open kitchen

Swan Studio
Swan Studio
Swan Studio

اللون الأسود هو دائمًا اختيار أكثر دراماتيكية، فهو لون يبرز ويتطلب الانتباه، وهذا هو بالضبط سبب اختيار الكثير من الناس لاستخدامه في مطابخهم، وفائدة أخرى هي أن الأسود مثل الأبيض يمتزج تمامًا مع كل لون ونمط، فهو يجعل أي تصميم يبدو جيدًا للغاية.

انتبه إلى إضاءة مطبخك مع اللون الأسود

Urban Style Kitchen - White handle-less kitchen with satin black glass units Urban Myth مطبخ
Urban Myth

Urban Style Kitchen – White handle-less kitchen with satin black glass units

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

اللون الأسود يمتص الضوء بدلاً من عكسه؛ وبالتالي إذا كنت تخطط لاستخدام هذا اللون في مساحة كبيرة من مطبخك، فقم بتوازنه مع الكثير من الضوء، سواء الاصطناعي أو الطبيعي.

جرب اللون الرمادي أولا

Holkham | Rural Meets Urban Davonport KitchenCabinets & shelves Green dark kitchen,kitchen,kitchen design,green kitchen,dark interior,parquet flooring
Davonport

Holkham | Rural Meets Urban

Davonport
Davonport
Davonport

إذا كنت قلقا من استخدام اللون الأسود في مطبخك، فيمكنك اللجوء إلى لون أقل حدة مثل اللون الرمادي، حيث يعتبره الكثيرون الأكثر تنوعًا من بين جميع الألوان المحايدة، ويمكن أيضًا استخدام اللون الرمادي كلون أساسي في مطبخك بينما يتوازن بشكل جميل مع الألوان الأخرى. 

أضف بعض القطع السوداء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تلعب القطع الديكورية دورًا كبيرًا في أي مساحة، إنها أيضًا طريقة رائعة لإدخال لون جديد دون السماح له بالسيطرة على الغرفة بأكملها، لذلك قبل أن تلجأ إلى مطبخ أسود كامل، يمكنك إدخاله بكميات أقل عبر الملحقات الخاصة بك، والتي يمكنك إزالتها بسهولة إذا لم تنجح، مثل إضافة بعض المزهريات السوداء أو الأواني المزخرفة الموضوعة على حافة النافذة.





اجعله بسيطًا

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Kitchen Architecture

Combined elegance

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

يمكنك دمج اللونين الأبيض والأسود في مطبخك، لإضافة المزيد من الإشراق والبساطة إليه، ويعد مزج هذين اللونين هو أسلوب كلاسيكي شائع منذ فترة كبيرة.

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طاولة مطبخ أنيقة باللون الأسود

CAMPANAS DE SUPERFICIE NOVY. , CAMPANAS NOVY ESPAÑA CAMPANAS NOVY ESPAÑA KitchenAccessories & textiles
CAMPANAS NOVY ESPAÑA

CAMPANAS NOVY ESPAÑA
CAMPANAS NOVY ESPAÑA
CAMPANAS NOVY ESPAÑA

يمكن أن تكون طاولة المطبخ طريقة مثالية لجلب اللون الأسود إلى مساحة الطهي الخاصة بك، فهي النقطة المحورية الرئيسية للمطبخ، لذا فإن الحصول على واحدة باللون الأسود هي طريقة رائعة لإضافة ذلك اللون المؤثر لمنزلك، ويمكنك الحفاظ على الخلفية محايدة لتسليط الضوء على طاولة الجزيرة الرائعة.

أجهزة إلكترونية أنيقة باللون الأسود

Küppersbusch Individual with stone inserts Küppersbusch Hausgeräte GmbH KitchenElectronics
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Individual with stone inserts

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

بالحديث عن الأجهزة السوداء، انظر إلى مقابض الخزانة ومقابض الأدراج لزيادة المظهر الدراماتيكي الذي تريده، ويمكنك إضافة تجهيزات وأجهزة السباكة السوداء، فهي عصرية للغاية، وأصبحت في متناول الجميع طوال الوقت، لذلك ضع في اعتبارك إضافة ثلاجة أو موقد أسود جريء إلى مطبخك، إذا كنت تشعر أنك على استعداد لتجربة هذا اللون الرائع.

جدار أسود لمطبخ عصري

New York, Brick Generation, Ceramica Rondine Ceramica Rondine Walls & flooringWall & floor coverings سيراميك Black
Ceramica Rondine

Ceramica Rondine
Ceramica Rondine
Ceramica Rondine

الطريقة الأخرى للتباهي بالأسود في مطبخك، وهي بالتأكيد إحدى أسهل الطرق أيضًا، هي طلاء أحد جدرانه باللون الأسود، حيث يمكن أن يصبح نقطة محورية كبيرة، مع إضافة ألوانًا وأنسجة مختلفة مثل الصور الفوتوغرافية، أو رفوف الخشب الطبيعي، أو قطع الإكسسوارات التي تُظهر أسلوبك الشخصي.

نغمات مختلفة من الرمادي

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daha//homestaing redesign fotostyling
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مع الصبغات الرمادية الداكنة، لا يزال بإمكانك الحصول على فكرة المطبخ الأسود دون أن يصبح لونه أسود بالكامل، وفكرة أخرى رائعة للمطابخ الحديثة، يمكنك دمج الدرجات الرمادية المائلة إلى الأزرق مع الأسطح الخشبية الأكثر دفئًا مثل الأرضيات أو أسطح العمل للحصول على خلفية مذهلة.

مطبخ أسود مع إطلالة ساحرة

مشروع فيلا القاهره الجديدة, Archeffect Archeffect مطبخ
Archeffect

Archeffect
Archeffect
Archeffect

إذا كنت ترغب في تجنب خلق مساحة قاتمة ومظلمة، فإن المطابخ السوداء تعمل بشكل أفضل في المناطق المشمسة. لذا تأكد من وجود نوافذ كبيرة الحجم في مطبخك للاستمتاع بالإضاءة الكافية والمناظر الطبيعية الخلابة.

13 فكرة متنوعة لإضاءة سقف منزلك بطريقة مميزة
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