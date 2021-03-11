لديك الشجاعة لاختيار اللون الأسود لمطبخك؟ إليك 11 نموذج يأسرك

عندما يتعلق الأمر بعالم الموضة، فإن اللون الأسود مناسبًا لكل زمان ومكان، أما بالنسبة لمجال التصميم الداخلي، قد يكون اللون الأسود أحد تلك الألوان التي لم تحصل على القدر الكافي من الاهتمام، لكن هذا لا يعني أنه مُهمل تمامًا.
بدأ اتجاه إدخال اللون الأسود إلى المطبخ في عام 2016 واكتسب الكثير من القوة في عام 2017، ومع مرور كل يوم، يتخذ المزيد من مالكي المنازل القرار باستخدام اللون الأسود في مطبخهم، والمطبخ الأسود ليس مقلقًا أو كئيبًا كما يبدو؛ فكل هذا يتوقف على كيفية التعامل مع هذا اللون وأين وكيف تختاره في مساحة الطهي الخاصة بك.
العيب الرئيسي لإضافة اللون الأسود إلى المطبخ يكمن في أنه يجعل مساحتك تبدو صغيرة جدًا، ونظرًا لأن المطبخ هو بالفعل منطقة مليئة بالخزائن والأرفف والأجهزة، فإنه يحتوي على مساحة أقل من الغرف الأخرى في المنزل. لكن الاستخدام الدقيق للون الأسود في المطبخ، إلى جانب الإضاءة المثالية، يمكن أن يزيل هذه المخاوف بسرعة ويحول مساحة الطهي العادية إلى منطقة طهي فاخرة.
اللون الأسود هو دائمًا اختيار أكثر دراماتيكية، فهو لون يبرز ويتطلب الانتباه، وهذا هو بالضبط سبب اختيار الكثير من الناس لاستخدامه في مطابخهم، وفائدة أخرى هي أن الأسود مثل الأبيض يمتزج تمامًا مع كل لون ونمط، فهو يجعل أي تصميم يبدو جيدًا للغاية.
اللون الأسود يمتص الضوء بدلاً من عكسه؛ وبالتالي إذا كنت تخطط لاستخدام هذا اللون في مساحة كبيرة من مطبخك، فقم بتوازنه مع الكثير من الضوء، سواء الاصطناعي أو الطبيعي.
إذا كنت قلقا من استخدام اللون الأسود في مطبخك، فيمكنك اللجوء إلى لون أقل حدة مثل اللون الرمادي، حيث يعتبره الكثيرون الأكثر تنوعًا من بين جميع الألوان المحايدة، ويمكن أيضًا استخدام اللون الرمادي كلون أساسي في مطبخك بينما يتوازن بشكل جميل مع الألوان الأخرى.
تلعب القطع الديكورية دورًا كبيرًا في أي مساحة، إنها أيضًا طريقة رائعة لإدخال لون جديد دون السماح له بالسيطرة على الغرفة بأكملها، لذلك قبل أن تلجأ إلى مطبخ أسود كامل، يمكنك إدخاله بكميات أقل عبر الملحقات الخاصة بك، والتي يمكنك إزالتها بسهولة إذا لم تنجح، مثل إضافة بعض المزهريات السوداء أو الأواني المزخرفة الموضوعة على حافة النافذة.
يمكنك دمج اللونين الأبيض والأسود في مطبخك، لإضافة المزيد من الإشراق والبساطة إليه، ويعد مزج هذين اللونين هو أسلوب كلاسيكي شائع منذ فترة كبيرة.
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يمكن أن تكون طاولة المطبخ طريقة مثالية لجلب اللون الأسود إلى مساحة الطهي الخاصة بك، فهي النقطة المحورية الرئيسية للمطبخ، لذا فإن الحصول على واحدة باللون الأسود هي طريقة رائعة لإضافة ذلك اللون المؤثر لمنزلك، ويمكنك الحفاظ على الخلفية محايدة لتسليط الضوء على طاولة الجزيرة الرائعة.
بالحديث عن الأجهزة السوداء، انظر إلى مقابض الخزانة ومقابض الأدراج لزيادة المظهر الدراماتيكي الذي تريده، ويمكنك إضافة تجهيزات وأجهزة السباكة السوداء، فهي عصرية للغاية، وأصبحت في متناول الجميع طوال الوقت، لذلك ضع في اعتبارك إضافة ثلاجة أو موقد أسود جريء إلى مطبخك، إذا كنت تشعر أنك على استعداد لتجربة هذا اللون الرائع.
الطريقة الأخرى للتباهي بالأسود في مطبخك، وهي بالتأكيد إحدى أسهل الطرق أيضًا، هي طلاء أحد جدرانه باللون الأسود، حيث يمكن أن يصبح نقطة محورية كبيرة، مع إضافة ألوانًا وأنسجة مختلفة مثل الصور الفوتوغرافية، أو رفوف الخشب الطبيعي، أو قطع الإكسسوارات التي تُظهر أسلوبك الشخصي.
مع الصبغات الرمادية الداكنة، لا يزال بإمكانك الحصول على فكرة المطبخ الأسود دون أن يصبح لونه أسود بالكامل، وفكرة أخرى رائعة للمطابخ الحديثة، يمكنك دمج الدرجات الرمادية المائلة إلى الأزرق مع الأسطح الخشبية الأكثر دفئًا مثل الأرضيات أو أسطح العمل للحصول على خلفية مذهلة.
إذا كنت ترغب في تجنب خلق مساحة قاتمة ومظلمة، فإن المطابخ السوداء تعمل بشكل أفضل في المناطق المشمسة. لذا تأكد من وجود نوافذ كبيرة الحجم في مطبخك للاستمتاع بالإضاءة الكافية والمناظر الطبيعية الخلابة.