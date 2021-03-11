لديك الشجاعة لاختيار اللون الأسود لمطبخك؟ إليك 11 نموذج يأسرك

عندما يتعلق الأمر بعالم الموضة، فإن اللون الأسود مناسبًا لكل زمان ومكان، أما بالنسبة لمجال التصميم الداخلي، قد يكون اللون الأسود أحد تلك الألوان التي لم تحصل على القدر الكافي من الاهتمام، لكن هذا لا يعني أنه مُهمل تمامًا.

بدأ اتجاه إدخال اللون الأسود إلى المطبخ في عام 2016 واكتسب الكثير من القوة في عام 2017، ومع مرور كل يوم، يتخذ المزيد من مالكي المنازل القرار باستخدام اللون الأسود في مطبخهم، والمطبخ الأسود ليس مقلقًا أو كئيبًا كما يبدو؛ فكل هذا يتوقف على كيفية التعامل مع هذا اللون وأين وكيف تختاره في مساحة الطهي الخاصة بك.