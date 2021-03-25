أفكار معاصرة لإضاءة ساحرة بمنزلك

تلعب الإضاءة دورا مهما في منازلنا، فهي تعمل على تعزيز الديكورات وإظهار مساحة المنزل وتصميمه كما نحب، وتخلق أجواء مثالية لقضاء أمسيات ممتعة، والإضاءة لها تأثير عميق على مزاجنا، حيث يمكن أن تجعل البيئة هادئة بهدوءها أو تجعلها مبهجة من خلال السطوع الذي تصنعه.
ونظرًا لكونك صاحب منزل، فإننا نتفهم أهمية الضوء في حياتك وكيف تجعل المنزل دافئًا ومرحبًا به، لذلك نقدم لك اليوم معلومات حول الإضاءة وأنواعها، وكيف يمكنك استكشافها واستغلالها لتعزيز جمال منزلك وإشراقه.
هناك أربعة أنواع شائعة من الإضاءة في منازلنا، مثل الإضاءة العامة والإضاءة الموضعية والإضاءة المحيطة و الإضاءة الزخرفية، واستخدام المزيج الذكي من الأربعة أو اختيار ما يناسب أسلوبك؛ يعمل على خلق بيئة جميلة في منزلك. ومع ذلك، نوصيك بشدة بدمج الأساليب المختلفة للحصول على أفضل نتيجة وأجواء مثالية.
الطريقة المثلى لإضاءة المنزل هي من خلال دمج الضوء الطبيعي والصناعي معا، ويمكنك خلال النهار الاكتفاء بالضوء الطبيعي، لكن في المساء يجب أن يكون هناك توزيع متساوٍ للضوء الصناعي في كل مكان، وعليك وضع الأضواء على مساحات متساوية بحيث لا تترك أي زاوية في الظلام.
هي الإضاءة التي يتم تركيبها لإضفاء مظهر أنيق على منزلك، وتركز الإضاءة الموضعية على إبراز مساحة معينة أو تحسين جمال مكان ما تريد التركيز عليه، ويمكنك الاعتماد عليها لإضفاء البهجة على منزلك، وبصرف النظر عن المكان الذي تم تثبيتها عليه، تظل المساحة المتبقية في الظل، وعادة ما تستخدم الأضواء الموضعية في غرفة الطعام، وطاولة الدراسة، وكراسي القراءة، وما إلى ذلك.
غرفة الطعام هي المكان الذي نسترخي فيه ونتواصل مع العائلة والأصدقاء حول الطعام، بالإضافة إلى الضوء الموضعي، تحتاج أيضًا إلى إضاءة مريحة هنا لخلق جو مريح مثالي لقضاء وقت مع العائلة، وفي غرف النوم أيضا، يجب تصميم الإضاءة واختيارها لخلق جو هادئ للراحة والنوم، لذا حدد الإضاءة المناسبة التي يمكنك من خلالها إنشاء أجواء مثالية في كل غرفة من منزلك.
كما يوحي الاسم، فإن الغرض الرئيسي من هذه الإضاءة هو تزيين المساحة بوجودها بدلاً من الإضاءة الرئيسية، وهي شكل من أشكال الفن الخالص، حتى عندما لا تكون مضاءة، فإن جمال الشكل يجعل المساحة مشرقة، ويمكنك حتى استخدامها لإنشاء أنماط على الجدران، وعادة ما يتم الاحتفاظ بها في مكان غير متوقع لإضافة عنصر مفاجأة إلى المنزل.
يمكن تقسيم الإضاءة المحيطة إلى إضاءة مباشرة وغير مباشرة حسب طريقة استخدامها لإنارة المكان. الإضاءة المباشرة: تضيء المساحة مباشرة بتركيز الضوء لأسفل، أما الإضاءة الغير مباشرة: فهي التي تنتشر على الجدران لإضاءة المكان، وتكون منخفضة عندما تركز على نقطة واحدة، لأسفل أو لأعلى.
يعد اختيار المصباح المناسب أمرًا مهمًا لمنزلك، لذا ضع في اعتبارك هذه الخصائص عند شراء المصابيح: سطوع الضوء، لونه، كفاءة الطاقة وشدة الاستهلاك، الاقتصاد في التركيب وصيانة المصابيح وأجهزة الإنارة المراد استخدامها.
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أثناء تصميم منزلك، وفر مساحة للإضاءة الطبيعية لجعل منزلك أكثر إشراقًا وسعادة، وتأتي هذه الأضواء مع سحر وجوهر خاصين، فهي طريقة فعالة وطبيعية لإلقاء الضوء على مساحة بعينها.
تعتبر العناية الجيدة بالمصابيح والإضاءة وصيانتها أمرًا مهمًا لجعلها تلمع لفترة أطول. لذا قم بتنظيف المصابيح الكهربائية بانتظام حتى لاتتكون طبقة من الغبار عليها، وقم بغلق الضوء عندما لا تكون قيد الاستعمال، سيزيد هذا من عمر المصابيح. وننصحك بتوظيف محترف للحفاظ على إضاءة منزلك لإبقائه لامعًا.