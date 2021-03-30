10 أفكار مبتكرة لتزيين مدخل منزلك

يعد مدخل منزلك هو فرصتك الأولى للترحيب بضيوفك وإبهارهم فور وصولهم، فهو المكان الذي يترك لديهم الانطباع الأول عن باقي منزلك، ونظرا لأهمية الانطباعات الأولى، فعليك التفكير جيدا في تصميم هذه المساحة وطريقة تزيينها بالشكل المناسب مع ذوقك ومع باقي أسلوب المنزل.
سواء كان لديك صالة دخول كبيرة أو زاوية بهو مؤقتة، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعل تلك المساحة الخاصة بك هي مكان مثالي للترحيب بضيوفك، لذا أحضرنا لك اليوم أفكار ملهمة لتزيين مدخل منزلك لتحصل منها على الفكرة التي تناسبك.
يعد استخدام كمية كبيرة من الخشب الطبيعي في قاعة المدخل طريقة مؤكدة لخلق جو دافئ وترحيبي في جميع أنحاء منزلك، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونه مادة كلاسيكية، فلن تنفد أبدًا، مما يعني أنك لن تضطر إلى إعادة تجديد المدخل قريبا.
هناك الكثير مما يمكن قوله عن الممرات البسيطة، حيث يمكن أن تكون بعض قطع الأثاث المميزة أو بعض الإضاءة الرائعة هي كل ما تحتاجه حقًا، حيث تلمع قاعة ذلك المدخل حرفيًا، وتقدم لك جرعة مبهرة من الفخامة بمجرد دخولك من الباب.
سواء اخترت الكسوة الخشبية أو ورق الحائط أو حتى الطلاء غير التقليدي، فإنه سيبدو رائعا للغاية وسيصبح مكانا يلفت نظر كل من يدخل إلى منزلك، ويمكنك الاستعانة بطاولة بسيطة لعرض صورك العائلية أو بعض القطع الخزفية الأنيقة.
الكلاسيكيات صامدة منذ قديم الزمن، وهذا المدخل الجميل والتقليدي يثبت هذه النقطة، فاللون الغني، ووحدات التخزين، والباب الأمامي المصقول بنفس لون الجدران، يجتمعون معًا لإنشاء مدخل منزل بسيط ولكنه مذهل.
إذا كنت من محبي الألوان المشرقة، فلا تحفظ كل اختياراتك الجريئة لغرف المعيشة وغرف النوم، ويمكن لجرعة جيدة من الألوان الزاهية أن تنعش مدخل منزلك، وتضيف لها مزيجا من الحيوية والأناقة.
يمكنك تصميم المدخل الخاص بك لاستيعاب قدر كبير من وحدات التخزين الذي سيسمح لك بسهولة الوصول إلى الملابس الخارجية والمعاطف والأحذية، دون حدوث المزيد من الفوضى التي تقضي على جمال المساحة.
لماذا لا تفكر في إضافة بعض الرخام والإضاءة البراقة وبعض المرايا العاكسة لمدخلك؟ إنها لمسات أنيقة للغاية وتضيف إلى مساحتك ذلك التصميم المبهر الذي تراه في الفنادق الفخمة، لذا إذا كنت من محبي الأناقة والرقي، فلا تتردد في تنفيذ تلك الفكرة.
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إذا كانت روح التصميم الخاصة بك تميل إلى الأسلوب العصري، فيجب أن يعكس مدخل منزلك ذلك أيضًا. ابحث عن الألوان الزاهية وخطافات المعاطف غير العادية، وقطع الأثاث الصغيرة الرائعة التي ستجعل الضيوف يسألون بحماس من أين حصلت عليها.
إذا كانت لديك مساحة عند المدخل، فلماذا لا تفكر في جعلها مكانًا اجتماعيًا إضافيًا في منزلك؟ فكل ما تحتاجه هو مقعدين لتحصل على مساحة مريحة لقضاء بعض الأوقات.
تعمل التصميمات المتناسقة بشكل جيد في الممرات، لأن هذه المساحة تحتاج إلى القليل من النظام، ودائمًا ما تبدو الطاولة الجانبية ذات المزهريات أو المصابيح أو النباتات المتوافقة رائعة، وسيعتقد ضيوفك أنك استأجرت مصممًا داخليًا لإنشاء ذلك المظهر الجذاب.