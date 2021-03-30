10 أفكار مبتكرة لتزيين مدخل منزلك

يعد مدخل منزلك هو فرصتك الأولى للترحيب بضيوفك وإبهارهم فور وصولهم، فهو المكان الذي يترك لديهم الانطباع الأول عن باقي منزلك، ونظرا لأهمية الانطباعات الأولى، فعليك التفكير جيدا في تصميم هذه المساحة وطريقة تزيينها بالشكل المناسب مع ذوقك ومع باقي أسلوب المنزل.

سواء كان لديك صالة دخول كبيرة أو زاوية بهو مؤقتة، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعل تلك المساحة الخاصة بك هي مكان مثالي للترحيب بضيوفك، لذا أحضرنا لك اليوم أفكار ملهمة لتزيين مدخل منزلك لتحصل منها على الفكرة التي تناسبك.