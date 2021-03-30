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10 أفكار مبتكرة لتزيين مدخل منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يعد مدخل منزلك هو فرصتك الأولى للترحيب بضيوفك وإبهارهم فور وصولهم، فهو المكان الذي يترك لديهم الانطباع الأول عن باقي منزلك، ونظرا لأهمية الانطباعات الأولى، فعليك التفكير جيدا في تصميم هذه المساحة وطريقة تزيينها بالشكل المناسب مع ذوقك ومع باقي أسلوب المنزل.

سواء كان لديك صالة دخول كبيرة أو زاوية بهو مؤقتة، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعل تلك المساحة الخاصة بك هي مكان مثالي للترحيب بضيوفك، لذا أحضرنا لك اليوم أفكار ملهمة لتزيين مدخل منزلك لتحصل منها على الفكرة التي تناسبك.

مدخل خشبي أنيق

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

يعد استخدام كمية كبيرة من الخشب الطبيعي في قاعة المدخل طريقة مؤكدة لخلق جو دافئ وترحيبي في جميع أنحاء منزلك، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونه مادة كلاسيكية، فلن تنفد أبدًا، مما يعني أنك لن تضطر إلى إعادة تجديد المدخل قريبا.

لمسة من الأناقة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

هناك الكثير مما يمكن قوله عن الممرات البسيطة، حيث يمكن أن تكون بعض قطع الأثاث المميزة أو بعض الإضاءة الرائعة هي كل ما تحتاجه حقًا، حيث تلمع قاعة ذلك المدخل حرفيًا، وتقدم لك جرعة مبهرة من الفخامة بمجرد دخولك من الباب.

مدخل مع جدار خشبي مميز

Projeto VR 01, HAUS HAUS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

سواء اخترت الكسوة الخشبية أو ورق الحائط أو حتى الطلاء غير التقليدي، فإنه سيبدو رائعا للغاية وسيصبح مكانا يلفت نظر كل من يدخل إلى منزلك، ويمكنك الاستعانة بطاولة بسيطة لعرض صورك العائلية أو بعض القطع الخزفية الأنيقة.

الفخامة على الطراز الكلاسيكي

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani الممر الحديث، المدخل و الدرج Black
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

الكلاسيكيات صامدة منذ قديم الزمن، وهذا المدخل الجميل والتقليدي يثبت هذه النقطة، فاللون الغني، ووحدات التخزين، والباب الأمامي المصقول بنفس لون الجدران، يجتمعون معًا لإنشاء مدخل منزل بسيط ولكنه مذهل.

ألوان نابضة بالحياة

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

إذا كنت من محبي الألوان المشرقة، فلا تحفظ كل اختياراتك الجريئة لغرف المعيشة وغرف النوم، ويمكن لجرعة جيدة من الألوان الزاهية أن تنعش مدخل منزلك، وتضيف لها مزيجا من الحيوية والأناقة.

مثالي للتخزين

Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Green
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

يمكنك تصميم المدخل الخاص بك لاستيعاب قدر كبير من وحدات التخزين الذي سيسمح لك بسهولة الوصول إلى الملابس الخارجية والمعاطف والأحذية، دون حدوث المزيد من الفوضى التي تقضي على جمال المساحة.

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تصميم فندقي راقي

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

لماذا لا تفكر في إضافة بعض الرخام والإضاءة البراقة وبعض المرايا العاكسة لمدخلك؟ إنها لمسات أنيقة للغاية وتضيف إلى مساحتك ذلك التصميم المبهر الذي تراه في الفنادق الفخمة، لذا إذا كنت من محبي الأناقة والرقي، فلا تتردد في تنفيذ تلك الفكرة.

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مدخل عصري جريء

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

إذا كانت روح التصميم الخاصة بك تميل إلى الأسلوب العصري، فيجب أن يعكس مدخل منزلك ذلك أيضًا. ابحث عن الألوان الزاهية وخطافات المعاطف غير العادية، وقطع الأثاث الصغيرة الرائعة التي ستجعل الضيوف يسألون بحماس من أين حصلت عليها.

مريح ودافئ

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

إذا كانت لديك مساحة عند المدخل، فلماذا لا تفكر في جعلها مكانًا اجتماعيًا إضافيًا في منزلك؟ فكل ما تحتاجه هو مقعدين لتحصل على مساحة مريحة لقضاء بعض الأوقات.

هاديء ومتناسق

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

تعمل التصميمات المتناسقة بشكل جيد في الممرات، لأن هذه المساحة تحتاج إلى القليل من النظام، ودائمًا ما تبدو الطاولة الجانبية ذات المزهريات أو المصابيح أو النباتات المتوافقة رائعة، وسيعتقد ضيوفك أنك استأجرت مصممًا داخليًا لإنشاء ذلك المظهر الجذاب.

12 لون يمكنك الاختيار من بينهم لجدران منزلك
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