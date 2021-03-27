12 لون يمكنك الاختيار من بينهم لجدران منزلك

عندما يتعلق الأمر بإنشاء جدران داخلية رائعة وملفتة للنظر، فإن الألوان هي أحد الأشياء الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها، والألوان التي تختارها لجدرانك لن تحدد الأثاث الذي تختاره فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير كبير على حالتك المزاجية، لذلك من المهم أن تختار الدرجات المثالية لتصميم منزلك.
عند تزيين جدران منزلك، يمكن أن يتحدث لون المنزل عن صفاتك وذوقك. ومع ذلك، فإن تنسيق ألوان الطلاء الداخلي جيدًا يربط بين المفروشات والديكور المنزلي لخلق المظهر المفضل، ويمثل تحديًا لعشاق الديكور الداخلي الأكثر خبرة أيضًا. و يمكن جعل هذه المهمة غير معقدة ، مع قدر كافٍ من فهم ألوان طلاء الجدران، للتأكد من اختيار ألوان الطلاء الداخلية المناسبة للديكور الداخلي الذي يلفت الانتباه.
إن اللون الفيروزي أو الأخضر الملكي هو لون إيجابي ورائع، ويقال إنه يساعد في تدفق الطاقة الإيجابي ولا يمكنك إنكار أنه يبدو رائعًا أيضًا في غرفة المعيشة الكبيرة، ويعمل بشكل مذهل، لكن عليك دائمًا التفكير في مساحة الغرف، من حيث مدى جرأة اللون، حيث أنه لا يلائم المساحات الصغيرة على الإطلاق.
يعد اللون الرمادي الهادئ أحد الألوان الأكثر شيوعًا لهذا العام، وهو يوفر نغمة محايدة جديدة للعب بها ويعطيك شعور بالهدوء والنعومة. إنه يعمل أيضًا بشكل جيد مع المواد الطبيعية، ولكنه يحتاج إلى بعض الألوان الدافئة، إذا كنت لا تريد مساحتك شديدة البرودة.
نغمات الباستيل الرائعة والهادئة والمتطورة تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، ونعتقد أن هذا اللون الأخضر رائع ويبدو منعشًا مثل يوم ربيعي، فهو يضيف الحياة والحيوية إلى الغرفة، ويبدو رائعا مع الأبيض كذلك.
إذا كنت ممن يحبون الألوان الزاهية وترغب في إضافة بعض السطوع إلى منزلك أيضًا، فيمكنك اختيار مزيج من الأصفر والأبيض. يمثل اللون الأصفر البهجة ويساعد أيضًا في نشر الدفء والطاقة. وهو لون مثالي لغرفة نومك أو غرفة الأطفال.
الجدران البيضاء الرائعة هي أصل للمنزل وتوفر الأساس المثالي للديكور وتضيف له بعض اللمسات غير التقليدية. إن الأبيض ليس مملًا، إنه لون كلاسيكي ويصلح لجميع المساحات على مر العصور.
إذا كنت تحب اللون الأبيض ولكنك لا تريد أن يكون مشرقا جدًا وواضحا على جدرانك، ففكر في لون محايد مثل الكريمي الدافئ أو لون القهوة الباهتة. ستكون أجواء غرفتك ودودة ومريحة، ولكن الجدران لن تكون عنصرًا لافتًا للنظر، لذا عليك اختيار بعض قطع الديكور المميزة لإضافة الأناقة إلى مساحتك.
إذا كنت تحب الجانب المظلم للتصميم الداخلي، فعليك أن تفكر في الجدران السوداء، نعتقد أن تلك الجدران تبدو أنيقة بشكل مثير للدهشة، وتظهر بعض الثقة في اختياراتك أيضًا، و يمكنك دائمًا الاستعانة ببعض اللون الأبيض لتحقيق التوازن.
اللون الأزرق الفاتح المائل للرمادي في غرف الأطفال هو الخيار الأمثل، بغض النظر عن جنس طفلك، إنه رائع لأي مكان آخر أيضًا، حيث أن مظهره اللطيف والرائع قابل للتكيف مع أي غرفة، ويعمل حقًا مع المواد الطبيعية، مثل الأرضيات الخشبية.
يأتي استخدام الفسيفساء ذات الألوان الجريئة والمتنوعة على الجدران بقوة كبيرة في غرفة المعيشة هذه. وتتمثل طريقة القيام بذلك في الأساس في عمل تصميمات هندسية مليئة بالخطوط الدقيقة ورسم المساحات التي تم إنشاؤها، حتى يتم تشكيل لوحة فنية متكاملة تتميز بالأناقة والإبداع.
إذا كنت من محبي اللون الوردي، فقد حان عامك، لأنه يمكنك الآن طلاء جدرانك بهذا اللون بطريقة عصرية أنيقة. ونقترح عليك استخدام هذا اللون على أحد الجدران وطلاء باقي الغرفة بأحد الألوان المحايدة.
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في فصل الشتاء تكون درجات الأحمر الداكن هي المفضلة لدى الأغلبية، وتتماشى بشكل رائع مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي. وستكون تلك الألوان نغمة عصرية طوال العام القادم.
سيكون اللون الأزرق بجميع ظلاله، اتجاهاً طوال العام المقبل. ولهذا السبب نخبرك أن جدرانك ستبدو رائعة إذا قررت السماح للألوان الزرقاء السماوية بإبراز رونقها. وننصحك بوضع أثاث داكن اللون وتغطيته بألوان دافئة، بحيث تتمتع غرفة المعيشة بتوازن الألوان الباردة والدافئة معا.