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12 لون يمكنك الاختيار من بينهم لجدران منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
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عندما يتعلق الأمر بإنشاء جدران داخلية رائعة وملفتة للنظر، فإن الألوان هي أحد الأشياء الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها، والألوان التي تختارها لجدرانك لن تحدد الأثاث الذي تختاره فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير كبير على حالتك المزاجية، لذلك من المهم أن تختار الدرجات المثالية لتصميم منزلك.

عند تزيين جدران منزلك، يمكن أن يتحدث لون المنزل عن صفاتك وذوقك. ومع ذلك، فإن تنسيق ألوان الطلاء الداخلي جيدًا يربط بين المفروشات والديكور المنزلي لخلق المظهر المفضل، ويمثل تحديًا لعشاق الديكور الداخلي الأكثر خبرة أيضًا. و يمكن جعل هذه المهمة غير معقدة ، مع قدر كافٍ من فهم ألوان طلاء الجدران، للتأكد من اختيار ألوان الطلاء الداخلية المناسبة للديكور الداخلي الذي يلفت الانتباه.

الفيروزي

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

إن اللون الفيروزي أو الأخضر الملكي هو لون إيجابي ورائع، ويقال إنه يساعد في تدفق الطاقة الإيجابي ولا يمكنك إنكار أنه يبدو رائعًا أيضًا في غرفة المعيشة الكبيرة، ويعمل بشكل مذهل، لكن عليك دائمًا التفكير في مساحة الغرف، من حيث مدى جرأة اللون، حيث أنه لا يلائم المساحات الصغيرة على الإطلاق.


الرمادي الهادئ

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

يعد اللون الرمادي الهادئ أحد الألوان الأكثر شيوعًا لهذا العام، وهو يوفر نغمة محايدة جديدة للعب بها ويعطيك شعور بالهدوء والنعومة. إنه يعمل أيضًا بشكل جيد مع المواد الطبيعية، ولكنه يحتاج إلى بعض الألوان الدافئة، إذا كنت لا تريد مساحتك شديدة البرودة.



الأخضر الفاتح

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

نغمات الباستيل الرائعة والهادئة والمتطورة تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، ونعتقد أن هذا اللون الأخضر رائع ويبدو منعشًا مثل يوم ربيعي، فهو يضيف الحياة والحيوية إلى الغرفة، ويبدو رائعا مع الأبيض كذلك.



أصفر مشرق

Kinderwelten, makasa makasa غرفة الاطفال
makasa

makasa
makasa
makasa

إذا كنت ممن يحبون الألوان الزاهية وترغب في إضافة بعض السطوع إلى منزلك أيضًا، فيمكنك اختيار مزيج من الأصفر والأبيض. يمثل اللون الأصفر البهجة ويساعد أيضًا في نشر الدفء والطاقة. وهو لون مثالي لغرفة نومك أو غرفة الأطفال.



أبيض ناصع

Wohnwelt Modern, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

الجدران البيضاء الرائعة هي أصل للمنزل وتوفر الأساس المثالي للديكور وتضيف له بعض اللمسات غير التقليدية. إن الأبيض ليس مملًا، إنه لون كلاسيكي ويصلح لجميع المساحات على مر العصور.



الكريمي الدافيء

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

 إذا كنت تحب اللون الأبيض ولكنك لا تريد أن يكون مشرقا جدًا وواضحا على جدرانك، ففكر في لون محايد مثل الكريمي الدافئ أو لون القهوة الباهتة. ستكون أجواء غرفتك ودودة ومريحة، ولكن الجدران لن تكون عنصرًا لافتًا للنظر، لذا عليك اختيار بعض قطع الديكور المميزة لإضافة الأناقة إلى مساحتك.

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أسود جريء

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

إذا كنت تحب الجانب المظلم للتصميم الداخلي، فعليك أن تفكر في الجدران السوداء، نعتقد أن تلك الجدران تبدو أنيقة بشكل مثير للدهشة، وتظهر بعض الثقة في اختياراتك أيضًا، و يمكنك دائمًا الاستعانة ببعض اللون الأبيض لتحقيق التوازن.

أزرق فاتح مائل للرمادي

Kinderwelten, makasa makasa غرفة الاطفال
makasa

makasa
makasa
makasa

اللون الأزرق الفاتح المائل للرمادي في غرف الأطفال هو الخيار الأمثل، بغض النظر عن جنس طفلك، إنه رائع لأي مكان آخر أيضًا، حيث أن مظهره اللطيف والرائع قابل للتكيف مع أي غرفة، ويعمل حقًا مع المواد الطبيعية، مثل الأرضيات الخشبية.


ألوان متداخلة

BOSQUES, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Multicolored
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

يأتي استخدام الفسيفساء ذات الألوان الجريئة والمتنوعة على الجدران بقوة كبيرة في غرفة المعيشة هذه. وتتمثل طريقة القيام بذلك في الأساس في عمل تصميمات هندسية مليئة بالخطوط الدقيقة ورسم المساحات التي تم إنشاؤها، حتى يتم تشكيل لوحة فنية متكاملة  تتميز بالأناقة والإبداع.

الوردي الزاهي

Rosaleda Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design غرفة المعيشة
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

إذا كنت من محبي اللون الوردي، فقد حان عامك، لأنه يمكنك الآن طلاء جدرانك بهذا اللون بطريقة عصرية أنيقة. ونقترح عليك استخدام هذا اللون على أحد الجدران وطلاء باقي الغرفة بأحد الألوان المحايدة.

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الأرجواني المائل للأحمر

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

في فصل الشتاء تكون درجات الأحمر الداكن هي المفضلة لدى الأغلبية، وتتماشى بشكل رائع مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي. وستكون تلك الألوان نغمة عصرية طوال العام القادم.

درجات مختلفة من الأزرق والبني

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

سيكون اللون الأزرق بجميع ظلاله، اتجاهاً طوال العام المقبل. ولهذا السبب نخبرك أن جدرانك ستبدو رائعة إذا قررت السماح للألوان الزرقاء السماوية بإبراز رونقها. وننصحك بوضع أثاث داكن اللون وتغطيته بألوان دافئة، بحيث تتمتع غرفة المعيشة بتوازن الألوان الباردة والدافئة معا.

أفكار معاصرة لإضاءة ساحرة بمنزلك
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