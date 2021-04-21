10 أفكار مختلفة يمكنك استخدامها في إضاءة مطبخك

إذا قمت بتصميم مطبخك جيدا فإعلم أن كل عنصر موجود به سيكون له استخداماته، والتي تجعل مساحة الطهي الخاصة بك مساحة مريحة وفعالة، وحيث أن المطبخ هو المكان الذي تقضي فيه معظم الوقت، فهو أهم غرفة عليك أن تهتم بإضاءتها.

تمامًا مثل أي غرفة أخرى في المنزل، يلزم وجود إضاءة كافية للمطبخ، وربما أكثر من ذلك، نظرًا لأن المطبخ يمكن استخدامه للعديد من الوظائف، من التقطيع والتحريك والغليان إلى التواصل الاجتماعي مع العائلة، أو حتى استضافة الأصدقاء، لذا لا عجب أنه يُعرف أيضًا باسم قلب المنزل . لكن الكثير من الأشخاص قد يتجاهلون عنصر الإضاءة في المطبخ لذا أحضرنا لك بعض الأفكار التي تُطلعك على طريقة قيام مصممي المطبخ المحترفين بإضاءة المطبخ لجعله أنيقًا وعمليًا.