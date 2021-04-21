الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار مختلفة يمكنك استخدامها في إضاءة مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
W9 | Eclectic Industrialism. , Davonport Davonport مطبخ خشب Grey
Loading admin actions …

إذا قمت بتصميم مطبخك جيدا فإعلم أن كل عنصر موجود به سيكون له استخداماته، والتي تجعل مساحة الطهي الخاصة بك مساحة مريحة وفعالة، وحيث أن المطبخ هو المكان الذي تقضي فيه معظم الوقت، فهو أهم غرفة عليك أن تهتم بإضاءتها.

تمامًا مثل أي غرفة أخرى في المنزل، يلزم وجود إضاءة كافية للمطبخ، وربما أكثر من ذلك، نظرًا لأن المطبخ يمكن استخدامه للعديد من الوظائف، من التقطيع والتحريك والغليان إلى التواصل الاجتماعي مع العائلة، أو حتى استضافة الأصدقاء، لذا لا عجب أنه يُعرف أيضًا باسم قلب المنزل. لكن الكثير من الأشخاص قد يتجاهلون عنصر الإضاءة في المطبخ لذا أحضرنا لك بعض الأفكار التي تُطلعك على طريقة قيام مصممي المطبخ المحترفين بإضاءة المطبخ لجعله أنيقًا وعمليًا.

أنواع مختلفة من إضاءات المطبخ

Hampshire Lewis Alderson مطبخ
Lewis Alderson

Hampshire

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

هناك وظائف مختلفة يتم إجراؤها على لوح التقطيع، على الموقد، في جزيرة المطبخ، وفي أي مكان آخر تقريبًا. هذا يعني أنه من أجل إضاءة المطبخ بشكل فعال، يجب أن يحتوي على أكثر من مصدر للإضاءة ما يعرف ب الإضاءة ذات الطبقات، لذلك، بدلاً من الاستقرار على مصباح سقف واحد، استخدم مزيجًا من الإضاءة لإنشاء مطبخ عملي وجميل.

الإضاءة المحيطة

SE1 Extension Designcubed مطبخ خشب متين Grey
Designcubed

SE1 Extension

Designcubed
Designcubed
Designcubed

يمكن اعتبار الإضاءة المحيطة بمثابة الإضاءة العامة في أي غرفة؛ وهي التي تعمل على إضاءة المساحة بأكملها، والهدف الرئيسي منها هو توفير مستوى مريح من السطوع دون أن تكون حادة أو كئيبة، وتشمل أمثلة الإضاءة المحيطة مصابيح السقف والتركيبات المعلقة، ويمكن استخدام كل هذه الأنواع بنجاح لإضاءة المطبخ.

إضاءة المهام

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

عندما يتعلق الأمر بإضاءة المطبخ، فإن إضاءة المهام أمر بالغ الأهمية. ضع في اعتبارك عدد المهام التي يتم إجراؤها في المطبخ بشكل يومي؛ أضف إلى ذلك حقيقة أن المطبخ مليء بالعناصر الحادة والساخنة، مما يجعله مساحة خطيرة جدًا إذا لم تتمكن من الرؤية بشكل صحيح، والهدف من إضاءة المهام هو تسليط الضوء على مساحة محددة حيث يمكن إكمال مهمة ما. تعد الأضواء الكاشفة، سواء في السقف أو مقابل الحائط، واحدة من أسهل الطرق لإضافة إضاءة المهام إلى المطبخ، مما يتيح لك ضبطها وتوجيهها لتوفير كل الإضاءة التي تحتاجها. 

الإضاءة المميزة

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

إذا كنت تريد أن يستمتع مطبخك بأجواء مريحة من خلال الإضاءة، فإن الإضاءة الناعمة هي ما تحتاج إلى التركيز عليه، فهي توفر لك مساحة هادئة تمامًا، ويمكنك أيضًا استخدام الإضاءة المميزة لإبراز العناصر الزخرفية في مطبخك.

مصابيح السقف الموجهة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عادةً ما يأتي مصدر الإضاءة الرئيسي للمطبخ من السقف. وكانت مصابيح السقف عبارة عن تركيبات إضاءة رئيسية لعقود من الزمن، حيث يمكن توجيه الضوء نحو المناطق الأكثر استخداما في المطبخ، ومن المزايا الأخرى لمصابيح السقف أنها تكون ذات مظهر بسيط، مما يعني أنها يمكن أن تتناسب مع أي مطبخ تقريبًا، بغض النظر عما إذا كان حديثًا للغاية أو كلاسيكيا أو أي نمط آخر.

إضاءة السقف المعلق

North London house refurbishment, DDWH Architects DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

North London house refurbishment

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تعتبر إضاءة السقف المعلق خيارًا آخر معروفًا للمطابخ، وذلك بفضل تصميماتها الأنيقة والعصرية. تم تصميم تلك المصابيح بطريقة تجعلها مثالية للمطابخ ذات الأسقف المنخفضة، حيث يمكنك نشرها حول السقف لإنشاء إضاءة محيطة، أو تجميعها معًا للتركيز على منطقة معينة، مثل أعلى جزيرة المطبخ مباشرةً، وطاولة الطعام، وما إلى ذلك.



تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المصابيح المعلقة

Twickenham Extension, Loft Conversion & Refurb, The Market Design & Build The Market Design & Build مطبخ
The Market Design &amp; Build

Twickenham Extension, Loft Conversion & Refurb

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

إذا كان سقف مطبخك مرتفعا بدرجة كافية، ستناسبك المصابيح المعلقة بالتأكيد، يمكنك أيضًا اعتبار دلايات السقف كجزء من الديكور في مطبخك، حيث إنها متوفرة في العديد من التصميمات والأحجام والأشكال والألوان. إنها مثالية للحصول على مظهر أنيق، مثل التعليق مباشرة فوق طاولة الإفطار، مما يوفر إضاءة مركزة في هذه المنطقة.

مصابيح الحائط

Kitchen The White House Interiors مطبخ
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

تحتاج غالبية أسطح المطبخ إلى أن تكون خالية من أجل تحضير الطعام، وهذا يجعل إدراج مصابيح الطاولة غير ممكن دائمًا. ولكن مع تركيبات إضاءة الحائط، يتم توفير أشكال إضاءة مميزة، خاصة عند وضعها بجوار اللوحات والخزائن. يمكن أن تصبح مصابيح الحائط أيضًا جزءًا من ديكور الغرفة من خلال تصميماتها المرنة وخاماتها المتنوعة.

الثريات

Barton Road Extension, R+L Architect R+L Architect مطبخ
R+L Architect

Barton Road Extension

R+L Architect
R+L Architect
R+L Architect

قد تكون الثريات هي آخر ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في إضاءة مطبخك، ولكن إذا أمعنت التفكير قليلا ستجد إنها تضفي الكثير من الأناقة إلى تلك المساحة، وتعطيك أجواء دافئة ومريحة أثناء تواجدك هناك.

اقرأ أيضًا: لديك الشجاعة لاختيار اللون الأسود لمطبخك؟ إليك 11 نموذج يأسرك

إرشادات السلامة والأمان

W9 | Eclectic Industrialism Davonport مطبخ خشب Grey
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

بغض النظر عن مصادر الإضاءة التي تختارها لمطبخك، تذكر أنه يجب دائمًا اتخاذ الاحتياطات مع أي شيء متعلق بالكهرباء، خاصةً في مناطق مثل الحوض. لذلك نوصيك دائما بالاستعانة بمتخصصي الإضاءة أو الكهربائيين الخبراء عند عمل أي تغييرات في الإضاءة.

10 أفكار مبتكرة لتزيين مدخل منزلك
أجمل الأفكار لإضاءة مطبخك الآن بين يديك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً