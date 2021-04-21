10 أفكار مختلفة يمكنك استخدامها في إضاءة مطبخك

إذا قمت بتصميم مطبخك جيدا فإعلم أن كل عنصر موجود به سيكون له استخداماته، والتي تجعل مساحة الطهي الخاصة بك مساحة مريحة وفعالة، وحيث أن المطبخ هو المكان الذي تقضي فيه معظم الوقت، فهو أهم غرفة عليك أن تهتم بإضاءتها.
تمامًا مثل أي غرفة أخرى في المنزل، يلزم وجود إضاءة كافية للمطبخ، وربما أكثر من ذلك، نظرًا لأن المطبخ يمكن استخدامه للعديد من الوظائف، من التقطيع والتحريك والغليان إلى التواصل الاجتماعي مع العائلة، أو حتى استضافة الأصدقاء، لذا لا عجب أنه يُعرف أيضًا باسم
قلب المنزل. لكن الكثير من الأشخاص قد يتجاهلون عنصر الإضاءة في المطبخ لذا أحضرنا لك بعض الأفكار التي تُطلعك على طريقة قيام مصممي المطبخ المحترفين بإضاءة المطبخ لجعله أنيقًا وعمليًا.
هناك وظائف مختلفة يتم إجراؤها على لوح التقطيع، على الموقد، في جزيرة المطبخ، وفي أي مكان آخر تقريبًا. هذا يعني أنه من أجل إضاءة المطبخ بشكل فعال، يجب أن يحتوي على أكثر من مصدر للإضاءة ما يعرف ب
الإضاءة ذات الطبقات، لذلك، بدلاً من الاستقرار على مصباح سقف واحد، استخدم مزيجًا من الإضاءة لإنشاء مطبخ عملي وجميل.
يمكن اعتبار الإضاءة المحيطة بمثابة الإضاءة العامة في أي غرفة؛ وهي التي تعمل على إضاءة المساحة بأكملها، والهدف الرئيسي منها هو توفير مستوى مريح من السطوع دون أن تكون حادة أو كئيبة، وتشمل أمثلة الإضاءة المحيطة مصابيح السقف والتركيبات المعلقة، ويمكن استخدام كل هذه الأنواع بنجاح لإضاءة المطبخ.
عندما يتعلق الأمر بإضاءة المطبخ، فإن إضاءة المهام أمر بالغ الأهمية. ضع في اعتبارك عدد المهام التي يتم إجراؤها في المطبخ بشكل يومي؛ أضف إلى ذلك حقيقة أن المطبخ مليء بالعناصر الحادة والساخنة، مما يجعله مساحة خطيرة جدًا إذا لم تتمكن من الرؤية بشكل صحيح، والهدف من إضاءة المهام هو تسليط الضوء على مساحة محددة حيث يمكن إكمال مهمة ما. تعد الأضواء الكاشفة، سواء في السقف أو مقابل الحائط، واحدة من أسهل الطرق لإضافة إضاءة المهام إلى المطبخ، مما يتيح لك ضبطها وتوجيهها لتوفير كل الإضاءة التي تحتاجها.
إذا كنت تريد أن يستمتع مطبخك بأجواء مريحة من خلال الإضاءة، فإن الإضاءة الناعمة هي ما تحتاج إلى التركيز عليه، فهي توفر لك مساحة هادئة تمامًا، ويمكنك أيضًا استخدام الإضاءة المميزة لإبراز العناصر الزخرفية في مطبخك.
عادةً ما يأتي مصدر الإضاءة الرئيسي للمطبخ من السقف. وكانت مصابيح السقف عبارة عن تركيبات إضاءة رئيسية لعقود من الزمن، حيث يمكن توجيه الضوء نحو المناطق الأكثر استخداما في المطبخ، ومن المزايا الأخرى لمصابيح السقف أنها تكون ذات مظهر بسيط، مما يعني أنها يمكن أن تتناسب مع أي مطبخ تقريبًا، بغض النظر عما إذا كان حديثًا للغاية أو كلاسيكيا أو أي نمط آخر.
تعتبر إضاءة السقف المعلق خيارًا آخر معروفًا للمطابخ، وذلك بفضل تصميماتها الأنيقة والعصرية. تم تصميم تلك المصابيح بطريقة تجعلها مثالية للمطابخ ذات الأسقف المنخفضة، حيث يمكنك نشرها حول السقف لإنشاء إضاءة محيطة، أو تجميعها معًا للتركيز على منطقة معينة، مثل أعلى جزيرة المطبخ مباشرةً، وطاولة الطعام، وما إلى ذلك.
إذا كان سقف مطبخك مرتفعا بدرجة كافية، ستناسبك المصابيح المعلقة بالتأكيد، يمكنك أيضًا اعتبار دلايات السقف كجزء من الديكور في مطبخك، حيث إنها متوفرة في العديد من التصميمات والأحجام والأشكال والألوان. إنها مثالية للحصول على مظهر أنيق، مثل التعليق مباشرة فوق طاولة الإفطار، مما يوفر إضاءة مركزة في هذه المنطقة.
تحتاج غالبية أسطح المطبخ إلى أن تكون خالية من أجل تحضير الطعام، وهذا يجعل إدراج مصابيح الطاولة غير ممكن دائمًا. ولكن مع تركيبات إضاءة الحائط، يتم توفير أشكال إضاءة مميزة، خاصة عند وضعها بجوار اللوحات والخزائن. يمكن أن تصبح مصابيح الحائط أيضًا جزءًا من ديكور الغرفة من خلال تصميماتها المرنة وخاماتها المتنوعة.
قد تكون الثريات هي آخر ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في إضاءة مطبخك، ولكن إذا أمعنت التفكير قليلا ستجد إنها تضفي الكثير من الأناقة إلى تلك المساحة، وتعطيك أجواء دافئة ومريحة أثناء تواجدك هناك.
اقرأ أيضًا: لديك الشجاعة لاختيار اللون الأسود لمطبخك؟ إليك 11 نموذج يأسرك
بغض النظر عن مصادر الإضاءة التي تختارها لمطبخك، تذكر أنه يجب دائمًا اتخاذ الاحتياطات مع أي شيء متعلق بالكهرباء، خاصةً في مناطق مثل الحوض. لذلك نوصيك دائما بالاستعانة بمتخصصي الإضاءة أو الكهربائيين الخبراء عند عمل أي تغييرات في الإضاءة.