هذه النصائح ستساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من مساحة حمامك

كانت الحمامات الصغيرة اتجاهًا شائعًا في غالبية المنازل التي تم بناؤها في الماضي، لذا أصبح المهندسون المعماريون مبدعين للغاية في إيجاد طرق تناسب الكثير من هذه المساحات الصغيرة.
يمكن أن يشكل ذلك تحديًا عند تجديد أو تزيين حمامك، لكنه هناك بعض الحيل – كاختيار المزيج الصحيح من الألوان والديكور والإضاءة- كفيلة بأن تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع..
يميل الكثير منا إلى تجميع مجموعة من أدوات النظافة ومستحضرات التجميل، وتشغل هذه العناصر مساحة كبيرة داخل الحمام الصغير، ويمكن أن يتسبب ذلك في فوضى كبيرة، لذا توفر الأرفف المدمجة مكانًا مفيدًا لحفظ الأدوات، والرف مضاء أيضًا، مما يظهره بشكل أنيق. أفضل ما في الرفوف المدمجة هو أنه يمكن تصميمها لتناسب أي حمام تقريبًا، على الرغم من حجمها الصغير.
الألوان والبلاط لهما تأثير كبير على الأجواء العامة لحمامك. إذا كانت لديك مساحة صغيرة، فربما تريد تجنب استخدام كميات كبيرة من الألوان الزاهية أو الألوان المتباينة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تنفيذ اللون بدرجات أكثر حيادية لإعطاء شعور بالعمق. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، يمكن للظلال الداكنة أن تبدو رائعة في المساحات الصغيرة، وتعمل بشكل جميل لخلق جو مزاجي وغني. استخدم تلك الألوان باعتدال، وقم دائمًا بإقرانها بإضاءة ناعمة وخفيفة، وأثاث بسيط.
تشعر في الحمامات المضاءة جيدًا بأنها أكثر اتساعًا وتعمل بشكل مثالي جنبًا إلى جنب مع نظام ألوان أبيض أو محايد. نجد في هذا الحمام بعض التركيبات والألوان البسيطة والمختارة بعناية، في حين أن الأرضيات الخشبية تمثل تباين جميل، يمكن رؤيته مرة أخرى في إطار المرآة. ونجد الحوض محايد باللون الترابي، مما يتيح لك الشعور بالدفء والأجواء الجذابة.
يمكن للتركيبات أن تجعل حمامك أنيقا أو فوضويا. مع القطع المختارة بشكل صحيح، ستبدو المساحة مفتوحة بشكل رائع وواسعة قدر الإمكان. ومع ذلك، إذا كانت التركيبات ضخمة الحجم ولا تتكامل بشكل جيد مع شكل وحجم المساحة، فسينتهي بك الأمر بالشعور بالضيق والانعزال. تم تصميم هذا الحمام بشكل جيد للغاية. كما يمكننا أن نرى هذه المساحة مضغوطة للغاية، ومع ذلك، باستخدام تركيبات بارعة، لا تحتوي الغرفة على حوض استحمام فحسب، بل تحتوي أيضًا على دش وحوض أنيق أيضًا.
تعتبر المساحات غير الملائمة تحديًا شائعًا في الحمامات الصغيرة، لذا من المهم التفكير خارج الصندوق، واستخدام القليل من الإبداع. نرى المساحة هنا تضمنت الحمام بشكل جميل في زاوية من الغرفة. يحتل الحمام منطقة النافذة، ويبدو مبتكرًا وفريدًا للغاية.
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تستخدم المرايا منذ فترة طويلة كوسيلة سهلة وفعالة لزيادة الشعور بالمساحات المنزلية المختلفة. يمكن للمرآة أن تغير بشكل كبير تصورك للمكان. هناك أيضًا عدد كبير من التصاميم وخيارات التنفيذ المختلفة، وقد ترغب في التفكير في إضافة بعض مساحة التخزين الإضافية مع خزانة أدوية، أو ربما جدار كامل من الزجاج العاكس.
بالنسبة للحمام الصغير، اختر الملحقات الأساسية والعملية، وانفق المال للحصول على العناصر ذات الجودة العالية، وعند اختيار هذه العناصر، ضع في اعتبارك نظام الألوان الموجود بالفعل في المكان. يعد الحصول على حمام متناسق طريقة جيدة لمنحه مظهر النظام والأناقة والمساحة. قم بتركيب حوامل جديدة للمناشف وحامل للصابون وبعض الملحقات الأخرى التي تعطيك مظهرا أنيقا.
إذا كان هناك الكثير من الملحقات والديكورات، فستبدو الغرفة مزدحمة ومشوشة. لهذا السبب، من الأفضل تقليل الزخارف إلى الحد الأدنى. ضع بعض العناصر المختارة بعناية، واختر الألوان التي تتماشى مع نمط الحمام ونظام الألوان. هذا الحمام مثال رائع، يمكن وضع بعض المناشف الملونة الملفوفة بدقة في سلة لزخرفة الحمام، ولها أيضًا غرض وظيفي.
غالبًا ما تكون الحمامات الصغيرة مظلمة. قد يكون بها نافذة صغيرة جدًا، أو قد لا توجد نافذة على الإطلاق. هذا يمكن أن يجعل المساحة تبدو أصغر مما هي عليه. تتمثل إحدى الطرق لإضفاء نضارة جديدة إلى الحمام في إضفاء الضوء عليه. إذا كان الحمام الخاص بك يحتوي على نافذة، استفد من هذا الضوء الطبيعي، وقم بإزالة أي أغطية نوافذ مظلمة وأي شيء يمنع الضوء من دخول الغرفة، وقم بطلاء الحمام بلون فاتح. سيسمح ذلك للضوء الطبيعي بالارتداد في جميع أنحاء الغرفة إلى جميع الزوايا، مما يجعل الغرفة أكثر اتساعًا.
من أفضل الطرق لخلق إحساس بالمساحة في المكان هو تنظيف الأسطح. يمكن أن يعطي السطح النظيف والواضح انطباعًا بالمساحة والنظام، وهذا يشمل جميع الأسطح في الحمام، بما في ذلك حوض الحمام الرئيسي ومنطقة المرآة. فعادة ما يتم تغطيتها بزجاجات وصابون ومستحضرات التجميل ومنتجات الشعر. يمكن وضع كل هذه العناصر في مناطق التخزين داخل الحمام. منطقة الاستحمام هي مكان آخر يمكن أن تتراكم فيه العناصر. ضع في اعتبارك تركيب رف في منطقة الاستحمام لعناصر الاستحمام المهمة.
من أهم الأجزاء في تصميم الحمام هي ستارة الاستحمام. لهذا السبب يمكنك الاستمتاع ببعض المرح بتصميمها. بالنسبة للحمام الذي يحتوي على لون محايد بشكل أساسي، يمكنك أن تكون جريئًا وتختار لونا جريئا للستارة، أما بالنسبة للحمامات ذات نظام الألوان المحدد بالفعل، فيمكنك اختيار واحدة بألوان متشابهة.