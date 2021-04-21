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هذه النصائح ستساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من مساحة حمامك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Salle de bains et carreaux ciment bleus, Pixcity Pixcity BathroomFittings
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كانت الحمامات الصغيرة اتجاهًا شائعًا في غالبية المنازل التي تم بناؤها في الماضي، لذا أصبح المهندسون المعماريون مبدعين للغاية في إيجاد طرق تناسب الكثير من هذه المساحات الصغيرة. 

يمكن أن يشكل ذلك تحديًا عند تجديد أو تزيين حمامك، لكنه هناك بعض الحيل – كاختيار المزيج الصحيح من الألوان والديكور والإضاءة- كفيلة بأن تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع..

رفوف مدمجة للتخزين

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

يميل الكثير منا إلى تجميع مجموعة من أدوات النظافة ومستحضرات التجميل، وتشغل هذه العناصر مساحة كبيرة داخل الحمام الصغير، ويمكن أن يتسبب ذلك في فوضى كبيرة، لذا توفر الأرفف المدمجة مكانًا مفيدًا لحفظ الأدوات، والرف مضاء أيضًا، مما يظهره بشكل أنيق. أفضل ما في الرفوف المدمجة هو أنه يمكن تصميمها لتناسب أي حمام تقريبًا، على الرغم من حجمها الصغير.

الجدران والبلاط الملون

Apartament Błonia Hamptons, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl حمام
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

الألوان والبلاط لهما تأثير كبير على الأجواء العامة لحمامك. إذا كانت لديك مساحة صغيرة، فربما تريد تجنب استخدام كميات كبيرة من الألوان الزاهية أو الألوان المتباينة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تنفيذ اللون بدرجات أكثر حيادية لإعطاء شعور بالعمق. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، يمكن للظلال الداكنة أن تبدو رائعة في المساحات الصغيرة، وتعمل بشكل جميل لخلق جو مزاجي وغني. استخدم تلك الألوان باعتدال، وقم دائمًا بإقرانها بإضاءة ناعمة وخفيفة، وأثاث بسيط.

استخدم الإضاءة الساطعة

REMODELAÇÃO_APARTAMENTO RESTELO | Lisboa | PT, OW ARQUITECTOS lda | simplicity works OW ARQUITECTOS lda | simplicity works حمام
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

تشعر في الحمامات المضاءة جيدًا بأنها أكثر اتساعًا وتعمل بشكل مثالي جنبًا إلى جنب مع نظام ألوان أبيض أو محايد. نجد في هذا الحمام بعض التركيبات والألوان البسيطة والمختارة بعناية، في حين أن الأرضيات الخشبية تمثل تباين جميل، يمكن رؤيته مرة أخرى في إطار المرآة. ونجد الحوض محايد باللون الترابي، مما يتيح لك الشعور بالدفء والأجواء الجذابة.

اختر أثاث حمامك بعناية

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

يمكن للتركيبات أن تجعل حمامك أنيقا أو فوضويا. مع القطع المختارة بشكل صحيح، ستبدو المساحة مفتوحة بشكل رائع وواسعة قدر الإمكان. ومع ذلك، إذا كانت التركيبات ضخمة الحجم ولا تتكامل بشكل جيد مع شكل وحجم المساحة، فسينتهي بك الأمر بالشعور بالضيق والانعزال. تم تصميم هذا الحمام بشكل جيد للغاية. كما يمكننا أن نرى هذه المساحة مضغوطة للغاية، ومع ذلك، باستخدام تركيبات بارعة، لا تحتوي الغرفة على حوض استحمام فحسب، بل تحتوي أيضًا على دش وحوض أنيق أيضًا.

حقق أقصى استفادة من المساحات

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop حمام
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

تعتبر المساحات غير الملائمة تحديًا شائعًا في الحمامات الصغيرة، لذا من المهم التفكير خارج الصندوق، واستخدام القليل من الإبداع. نرى المساحة هنا تضمنت الحمام بشكل جميل في زاوية من الغرفة. يحتل الحمام منطقة النافذة، ويبدو مبتكرًا وفريدًا للغاية.

اقرأ أيضًا: طرق بسيطة لاختيار البلاط المثالي لحمامك

المرايا

쌍용스윗닷홈 35PY 리모델링 , make ain make ain حمام
make ain

make ain
make ain
make ain

تستخدم المرايا منذ فترة طويلة كوسيلة سهلة وفعالة لزيادة الشعور بالمساحات المنزلية المختلفة. يمكن للمرآة أن تغير بشكل كبير تصورك للمكان. هناك أيضًا عدد كبير من التصاميم وخيارات التنفيذ المختلفة، وقد ترغب في التفكير في إضافة بعض مساحة التخزين الإضافية مع خزانة أدوية، أو ربما جدار كامل من الزجاج العاكس.

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اكسسوارات جديدة

4Y , the pipe the pipe BathroomDecoration
the pipe

the pipe
the pipe
the pipe

بالنسبة للحمام الصغير، اختر الملحقات الأساسية والعملية، وانفق المال للحصول على العناصر ذات الجودة العالية، وعند اختيار هذه العناصر، ضع في اعتبارك نظام الألوان الموجود بالفعل في المكان. يعد الحصول على حمام متناسق طريقة جيدة لمنحه مظهر النظام والأناقة والمساحة. قم بتركيب حوامل جديدة للمناشف وحامل للصابون وبعض الملحقات الأخرى التي تعطيك مظهرا أنيقا.

الديكور

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo BathroomDecoration Blue
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

إذا كان هناك الكثير من الملحقات والديكورات، فستبدو الغرفة مزدحمة ومشوشة. لهذا السبب، من الأفضل تقليل الزخارف إلى الحد الأدنى. ضع بعض العناصر المختارة بعناية، واختر الألوان التي تتماشى مع نمط الحمام ونظام الألوان. هذا الحمام مثال رائع، يمكن وضع بعض المناشف الملونة الملفوفة بدقة في سلة لزخرفة الحمام، ولها أيضًا غرض وظيفي.

ألوان جديدة للجدران

Creative mirror - KAGADATO BathroomMirrors
KAGADATO

Creative mirror –

KAGADATO
KAGADATO
KAGADATO

غالبًا ما تكون الحمامات الصغيرة مظلمة. قد يكون بها نافذة صغيرة جدًا، أو قد لا توجد نافذة على الإطلاق. هذا يمكن أن يجعل المساحة تبدو أصغر مما هي عليه. تتمثل إحدى الطرق لإضفاء نضارة جديدة إلى الحمام في إضفاء الضوء عليه. إذا كان الحمام الخاص بك يحتوي على نافذة، استفد من هذا الضوء الطبيعي، وقم بإزالة أي أغطية نوافذ مظلمة وأي شيء يمنع الضوء من دخول الغرفة، وقم بطلاء الحمام بلون فاتح. سيسمح ذلك للضوء الطبيعي بالارتداد في جميع أنحاء الغرفة إلى جميع الزوايا، مما يجعل الغرفة أكثر اتساعًا.

النظافة والتنظيم

Singh Residence, Space Interface Space Interface حمام
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

من أفضل الطرق لخلق إحساس بالمساحة في المكان هو تنظيف الأسطح. يمكن أن يعطي السطح النظيف والواضح انطباعًا بالمساحة والنظام، وهذا يشمل جميع الأسطح في الحمام، بما في ذلك حوض الحمام الرئيسي ومنطقة المرآة. فعادة ما يتم تغطيتها بزجاجات وصابون ومستحضرات التجميل ومنتجات الشعر. يمكن وضع كل هذه العناصر في مناطق التخزين داخل الحمام. منطقة الاستحمام هي مكان آخر يمكن أن تتراكم فيه العناصر. ضع في اعتبارك تركيب رف في منطقة الاستحمام لعناصر الاستحمام المهمة. 


ستارة حمام جديدة

Apartamento turístico en el centro de Barcelona, Upper Design by Fernandez Architecture Firm Upper Design by Fernandez Architecture Firm حمام
Upper Design by Fernandez Architecture Firm

Upper Design by Fernandez Architecture Firm
Upper Design by Fernandez Architecture Firm
Upper Design by Fernandez Architecture Firm

من أهم الأجزاء في تصميم الحمام هي ستارة الاستحمام. لهذا السبب يمكنك الاستمتاع ببعض المرح بتصميمها. بالنسبة للحمام الذي يحتوي على لون محايد بشكل أساسي، يمكنك أن تكون جريئًا وتختار لونا جريئا للستارة، أما بالنسبة للحمامات ذات نظام الألوان المحدد بالفعل، فيمكنك اختيار واحدة بألوان متشابهة.



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