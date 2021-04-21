هذه النصائح ستساعدك على تحقيق الاستفادة القصوى من مساحة حمامك

كانت الحمامات الصغيرة اتجاهًا شائعًا في غالبية المنازل التي تم بناؤها في الماضي، لذا أصبح المهندسون المعماريون مبدعين للغاية في إيجاد طرق تناسب الكثير من هذه المساحات الصغيرة.

يمكن أن يشكل ذلك تحديًا عند تجديد أو تزيين حمامك، لكنه هناك بعض الحيل – كاختيار المزيج الصحيح من الألوان والديكور والإضاءة- كفيلة بأن تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع..