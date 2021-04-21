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كيف تختار ألوان الطلاء المناسبة لمنزلك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Val de Vie - Les Lions Street, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة المعيشة Grey
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الطلاء هو طريقة سريعة وغير مكلفة لإعطاء غرفة قديمة مظهرا أنيقا ومميزا، أو لجعل منزلك أكثر قابلية للبيع إذا كنت تريد بيعه، وطلاء غرفة أو جدار واحد في منزلك هو عمل يدوي بسيط ولكن له تأثير كبير على مظهر منزلك ككل.

يمكن أن يكون اختيار لون طلاء لجدران منزلك مهمة صعبة في بعض الأحيان، لذلك من المهم التأكد من اختيار اللون المناسب لك من حيث أسلوبك ونظام منزلك ومساحته. ولمساعدتك في الحصول على اللون بشكل صحيح، أحضر لك خبراء التصميم في هوميفاي بعض النصائح الهامة لك.

أنواع الطلاء المناسبة

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

نظرًا لأن الطلاء متوفر بأنواع مختلفة ودرجات متفاوتة من اللمعان، فهذا يعني أنك تحتاج إلى بعض التخطيط الدقيق قبل أن تتمكن من الشراء والبدء في الطلاء. أكثر أنواع الطلاء المفضلة شيوعًا هو اللاتكس نظرًا لسهولة التنظيف وجودته طويلة الأمد، كما أنه يميل أيضًا إلى مقاومة التآكل بشكل أفضل من الطلاء الزيتي، مما يعني ثبات اللون فترة أطول.

الاستخدامات المختلفة لأنواع الطلاء

Camps Bay House 1, GSQUARED architects GSQUARED architects غرفة نوم الخشب هندسيا Pink
GSQUARED architects

GSQUARED architects
GSQUARED architects
GSQUARED architects

نوصيك باستخدام طلاء اللاتكس للجدران والألوان المنزلية. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لتجهيز بعض القوالب الخشبية، فاختر طلاءًا زيتيًا لأنه يميل إلى سد بقع الخشب وعقده بشكل أفضل من اللاتكس، ولكنه يحتاج مزيدًا من الوقت ليجف.

الطلاء اللامع

Val de Vie - Les Lions Street, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة المعيشة Grey
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

كلما كان الطلاء لامعًا، كان من الأسهل الحفاظ عليه نظيفًا. لهذا السبب نوصيك باستخدام طلاء شديد اللمعان للمناطق ذات الاستخدام المتكرر (مثل غرف الأطفال) أو المطابخ المعرضة لبقع الدهون. ولكن تذكر أن هذا سيجعل أي عيوب في الجدار أكثر وضوحًا.

ألوان طلاء الحمامات لمظهر أنيق ومريح

Open shower concept Oksijen حمام Grey open shower,free standing bath,grey tiles,white subway tiles,subway tiles,oksijen,oksijen interiors
Oksijen

Open shower concept

Oksijen
Oksijen
Oksijen

لإعطاء حمامك مظهر هادئ، حاول البقاء في نفس اللون الرئيسي (مثل الأزرق)، مع اللعب بظلال مختلفة لأسلوب بسيط (مثل الأزرق السماوي، والأزرق الزاهي). اختر ظلًا أغمق للحائط وأفتح للحافة. هذه فكرة إبداعية خاصة للحمامات أو غرف النوم.

الطلاء المسطح أو غير اللامع

Dunkeld Apartment , Tru Interiors Tru Interiors غرفة المعيشة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

يعتبر الطلاء غير اللامع مثاليًا إذا كنت ترغب في إخفاء عيوب الجدار، فعادة ما تكون طبقة واحدة كافية. ومع ذلك، فإن عيب هذا النوع هو أنه لا يتحمل التنظيف، مما يسهل إظهار الأوساخ وبصمات الأصابع.

تحديد الألوان المناسبة لمنزلك

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

تتشابه الألوان الموجودة بالقرب من بعضها البعض على عجلة الألوان (مثل الأزرق والأرجواني) وستسمح للون أن يصبح أكثر بروزًا. لجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر تهوية، نوصيك بالطلاء بألوان رائعة مثل الأزرق والأخضر. ستضمن الألوان الأكثر دفئًا مثل الأحمر والأصفر والوردي مظهرًا أكثر حيوية للمكان.

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الطلاء النصف لامع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يوفر الطلاء النصف لامع لمعانًا أقل من النوع السابق، ولكن من السهل أيضًا تنظيفه. ويتميز هذا النوع بلمسة ناعمة حريرية يمكن أن تكون مثالية للمطابخ والحمامات والممرات. ميزة أخرى هي أنه أرخص أيضًا من الطلاء اللامع.

الاكسسوارات والمنسوجات لمظهر متكامل

Paletas de color, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يمكن أن تكون المنسوجات الخاصة بك مثل (الستائر، والمناشف، والمفروشات) بدرجات متفاوتة من نفس لون الجدران. و لضمان بعض التفاصيل المرئية، يمكنك استخدام أنسجة وأنماط مختلفة لإكسسواراتك (مثل منشفة مربعة، وستارة دش منقطة، ووسادة من الصوف والستان، وما إلى ذلك).

طلاء مميز لغرف المعيشة

Muebles para bebés, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Nursery/kid's roomBeds & cribs
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إذا كنت تريد أن تتمتع غرفتك بمظهر فريد، فالتزم بالحياد. حتى غرفة المعيشة البسيطة يمكن تحويلها إلى منطقة أنيقة من خلال طلاء الجدران بظلال مختلفة من اللون البيج. ولتعويض بساطة لونك الرئيسي، أضف بعض الألوان في جميع أنحاء الغرفة عبر الوسائد المتناثرة أو المزهريات. ولا تنس الزخارف، فهي تعطي مظهرا غنيا للمساحة.

طلاء نابض بالحياة لغرفة نومك

Casa Gonmar , DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

إن الألوان النابضة بالحياة هي الحل الأمثل لغرف النوم، فالبرتقالي والذهبي والأحمر والأرجواني الداكن هي ألوان مميزة للغاية. يمكنك استخدام تلك الألوان مع بعض الألوان الحيادية للحصول على مظهر متناسق. تذكر أن طلاء جدار واحد في غرفة بلون مختلف، سيضمن لك الحصول على مظهر مميز وجذب الأنظار إلى ذلك الجدار، مثل الجدار الموجود خلف التلفزيون في غرفة المعيشة أو الجدار الموجود خلف سريرك في غرفة النوم



ألوان طلاء الأسقف

Professional Customized Painting Services, Painters in Johannesburg Painters in Johannesburg
Painters in Johannesburg

Painters in Johannesburg
Painters in Johannesburg
Painters in Johannesburg

إذا كنت لا تفضل السقف المرتفع، فيمكنك طلائه بدرجات أغمق من لون الجدران. وبالعكس قم بطلاء السقف بلون أفتح ليبدو أعلى. وإذا كنت من هواة الاختلاف فيمكنك الابتعاد عن اللون الأبيض واختيار ألوان اخرى مثل البيج أو الأزرق السماوي.

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تباين الألوان

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG منازل
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

إن التركيز على الألوان المحايدة أو الهادئة يجعلك تشعر بالملل داخل منزلك، لذا عليك دمج درجات مختلفة من الألوان الهادئة والألوان الجريئة للحصول على مظهر غني ومنعش يجعلك تشعر بالتجديد والاختلاف.


10 أفكار مبتكرة لتزيين مدخل منزلك

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