كيف تختار ألوان الطلاء المناسبة لمنزلك؟

الطلاء هو طريقة سريعة وغير مكلفة لإعطاء غرفة قديمة مظهرا أنيقا ومميزا، أو لجعل منزلك أكثر قابلية للبيع إذا كنت تريد بيعه، وطلاء غرفة أو جدار واحد في منزلك هو عمل يدوي بسيط ولكن له تأثير كبير على مظهر منزلك ككل.
يمكن أن يكون اختيار لون طلاء لجدران منزلك مهمة صعبة في بعض الأحيان، لذلك من المهم التأكد من اختيار اللون المناسب لك من حيث أسلوبك ونظام منزلك ومساحته. ولمساعدتك في الحصول على اللون بشكل صحيح، أحضر لك خبراء التصميم في هوميفاي بعض النصائح الهامة لك.
نظرًا لأن الطلاء متوفر بأنواع مختلفة ودرجات متفاوتة من اللمعان، فهذا يعني أنك تحتاج إلى بعض التخطيط الدقيق قبل أن تتمكن من الشراء والبدء في الطلاء. أكثر أنواع الطلاء المفضلة شيوعًا هو اللاتكس نظرًا لسهولة التنظيف وجودته طويلة الأمد، كما أنه يميل أيضًا إلى مقاومة التآكل بشكل أفضل من الطلاء الزيتي، مما يعني ثبات اللون فترة أطول.
نوصيك باستخدام طلاء اللاتكس للجدران والألوان المنزلية. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لتجهيز بعض القوالب الخشبية، فاختر طلاءًا زيتيًا لأنه يميل إلى سد بقع الخشب وعقده بشكل أفضل من اللاتكس، ولكنه يحتاج مزيدًا من الوقت ليجف.
كلما كان الطلاء لامعًا، كان من الأسهل الحفاظ عليه نظيفًا. لهذا السبب نوصيك باستخدام طلاء شديد اللمعان للمناطق ذات الاستخدام المتكرر (مثل غرف الأطفال) أو المطابخ المعرضة لبقع الدهون. ولكن تذكر أن هذا سيجعل أي عيوب في الجدار أكثر وضوحًا.
لإعطاء حمامك مظهر هادئ، حاول البقاء في نفس اللون الرئيسي (مثل الأزرق)، مع اللعب بظلال مختلفة لأسلوب بسيط (مثل الأزرق السماوي، والأزرق الزاهي). اختر ظلًا أغمق للحائط وأفتح للحافة. هذه فكرة إبداعية خاصة للحمامات أو غرف النوم.
يعتبر الطلاء غير اللامع مثاليًا إذا كنت ترغب في إخفاء عيوب الجدار، فعادة ما تكون طبقة واحدة كافية. ومع ذلك، فإن عيب هذا النوع هو أنه لا يتحمل التنظيف، مما يسهل إظهار الأوساخ وبصمات الأصابع.
تتشابه الألوان الموجودة بالقرب من بعضها البعض على عجلة الألوان (مثل الأزرق والأرجواني) وستسمح للون أن يصبح أكثر بروزًا. لجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر تهوية، نوصيك بالطلاء بألوان رائعة مثل الأزرق والأخضر. ستضمن الألوان الأكثر دفئًا مثل الأحمر والأصفر والوردي مظهرًا أكثر حيوية للمكان.
يوفر الطلاء النصف لامع لمعانًا أقل من النوع السابق، ولكن من السهل أيضًا تنظيفه. ويتميز هذا النوع بلمسة ناعمة حريرية يمكن أن تكون مثالية للمطابخ والحمامات والممرات. ميزة أخرى هي أنه أرخص أيضًا من الطلاء اللامع.
يمكن أن تكون المنسوجات الخاصة بك مثل (الستائر، والمناشف، والمفروشات) بدرجات متفاوتة من نفس لون الجدران. و لضمان بعض التفاصيل المرئية، يمكنك استخدام أنسجة وأنماط مختلفة لإكسسواراتك (مثل منشفة مربعة، وستارة دش منقطة، ووسادة من الصوف والستان، وما إلى ذلك).
إذا كنت تريد أن تتمتع غرفتك بمظهر فريد، فالتزم بالحياد. حتى غرفة المعيشة البسيطة يمكن تحويلها إلى منطقة أنيقة من خلال طلاء الجدران بظلال مختلفة من اللون البيج. ولتعويض بساطة لونك الرئيسي، أضف بعض الألوان في جميع أنحاء الغرفة عبر الوسائد المتناثرة أو المزهريات. ولا تنس الزخارف، فهي تعطي مظهرا غنيا للمساحة.
إن الألوان النابضة بالحياة هي الحل الأمثل لغرف النوم، فالبرتقالي والذهبي والأحمر والأرجواني الداكن هي ألوان مميزة للغاية. يمكنك استخدام تلك الألوان مع بعض الألوان الحيادية للحصول على مظهر متناسق. تذكر أن طلاء جدار واحد في غرفة بلون مختلف، سيضمن لك الحصول على مظهر مميز وجذب الأنظار إلى ذلك الجدار، مثل الجدار الموجود خلف التلفزيون في غرفة المعيشة أو الجدار الموجود خلف سريرك في غرفة النوم
إذا كنت لا تفضل السقف المرتفع، فيمكنك طلائه بدرجات أغمق من لون الجدران. وبالعكس قم بطلاء السقف بلون أفتح ليبدو أعلى. وإذا كنت من هواة الاختلاف فيمكنك الابتعاد عن اللون الأبيض واختيار ألوان اخرى مثل البيج أو الأزرق السماوي.
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إن التركيز على الألوان المحايدة أو الهادئة يجعلك تشعر بالملل داخل منزلك، لذا عليك دمج درجات مختلفة من الألوان الهادئة والألوان الجريئة للحصول على مظهر غني ومنعش يجعلك تشعر بالتجديد والاختلاف.