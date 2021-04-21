كيف تختار ألوان الطلاء المناسبة لمنزلك؟

الطلاء هو طريقة سريعة وغير مكلفة لإعطاء غرفة قديمة مظهرا أنيقا ومميزا، أو لجعل منزلك أكثر قابلية للبيع إذا كنت تريد بيعه، وطلاء غرفة أو جدار واحد في منزلك هو عمل يدوي بسيط ولكن له تأثير كبير على مظهر منزلك ككل.

يمكن أن يكون اختيار لون طلاء لجدران منزلك مهمة صعبة في بعض الأحيان، لذلك من المهم التأكد من اختيار اللون المناسب لك من حيث أسلوبك ونظام منزلك ومساحته. ولمساعدتك في الحصول على اللون بشكل صحيح، أحضر لك خبراء التصميم في هوميفاي بعض النصائح الهامة لك.