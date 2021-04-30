حيل بسيطة لكن فارقة لإضفاء لمسة مشرقة على الممرات المظلمة

تتعرض الممرات في المنزل إلى بعض الإهمال والتهميش، ربما يكون هذا بسبب أنها غالبًا ما تكون مظلمة وصغيرة أو ضيقة، لكننا نريدك أن تتطلع على بعض الأفكار الرائعة التي ستساعد في جعل المزيد من هذه المساحات الضائعة في منزلك هي مساحات مشرقة، ومنطقة انتقالية جميلة بين الغرف.

إذا سألت أي مصمم داخلي سيؤكد لك مدى أهمية عدم إغفال الممرات الخاصة بك لأنها توفر مجالًا كبيرًا للتخزين واستغلال المساحات. لذلك دعنا نُطلعك على بعض التصميمات الأنيقة للممرات لتحديد أي منها يناسب ذوقك و مساحة منزلك.