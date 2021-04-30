حيل بسيطة لكن فارقة لإضفاء لمسة مشرقة على الممرات المظلمة

تتعرض الممرات في المنزل إلى بعض الإهمال والتهميش، ربما يكون هذا بسبب أنها غالبًا ما تكون مظلمة وصغيرة أو ضيقة، لكننا نريدك أن تتطلع على بعض الأفكار الرائعة التي ستساعد في جعل المزيد من هذه المساحات الضائعة في منزلك هي مساحات مشرقة، ومنطقة انتقالية جميلة بين الغرف.
إذا سألت أي مصمم داخلي سيؤكد لك مدى أهمية عدم إغفال الممرات الخاصة بك لأنها توفر مجالًا كبيرًا للتخزين واستغلال المساحات. لذلك دعنا نُطلعك على بعض التصميمات الأنيقة للممرات لتحديد أي منها يناسب ذوقك و مساحة منزلك.
تحتاج الممرات المظلمة إلى أكبر قدر ممكن من الضوء، لذا إذا لم تحل خدعة المرآة تلك المشكلة، فقد حان الوقت لاستخدام المزيد من وحدات الإضاءة. سوف تساعدك مصابيح LED الساطعة بشكل كبير، مع عدم استهلاك المزيد الطاقة أيضًا.
تعد ممرات منزلك هي المكان المثالي لإنشاء وحدات تخزين ذات مساحات كبيرة، وترى ذلك من خلال وحدة التخزين البيضاء الكبيرة هنا إنها تعطيك مساحة كبيرة لاستغلالها كما تريد، مع أبواب جرارة لمنع الشعور بالفوضى، ونجد اهتمام المصممين بإضاءة المكان لتعثر على ما تريد بسهولة.
يمكن أن تكون الممرات مظلمة وكئيبة، ولكن يمكنك استخدام الطوب المكشوف لتحويل هذه الكآبة إلى أجواء ريفية دافئة، ولن تحتاج إلى شيء آخر فيما يتعلق بتزيين الجدران لأن الطوب سيبدو جميلًا من تلقاء نفسه.
يمكنك استخدام كل مساحة فارغة في جدران الممرات بشكل أفضل بكثير، وتتمثل إحدى النصائح الرئيسية في إضافة خطافات المعطف، ولكن ليس فقط بجانب باب المنزل الرئيسي، ولكن يمكنك استخدام خطافات المعاطف الفردية في الممرات المؤدية إلى غرف نوم أطفالك، لتكون في متناول أيديهم.
أضف القليل من الوظائف إلى الممرات الضيقة من خلال البحث عن أثاث بسيط لا يشغل مساحة كبيرة، ولكنه يمنحك مكانًا لإضافة مصباح أو ربما بعض الزهور النضرة، مثل تلك المنضدة الصغيرة والأنيقة.
إذا كنت تعاني من نقص في الضوء الطبيعي في الممرات، يمكنك إضافة بعض المرايا لتعكس الإضاءة في جميع الأماكن، مما يجعل تلك الممرات مساحة مشرقة ومضيئة دون عناء.
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تستطيع النباتات الداخلية تحويل أي مساحة بالكامل، وتنطبق تلك القاعدة أيضا على ممرات منزلك، لأنها توفر أسلوبًا أنيقا وممتعا، مع الحفاظ على الهواء لطيفًا ونظيفًا.
إذا كنت ترغب في استخدام القليل من الألوان في ممراتك، اختر درجة لون جريئة، ولكن استخدمها باعتدال للحصول على نتيجة نهائية راقية وجميلة.
يمكنك إضافة بعض الأشياء البسيطة التي ستملأ ممرات منزلك بالأناقة، ونقصد بتلك الأشياء إضافة بعض أواني الزهور، وحاويات صغيرة للمفاتيح، وبعض الإضاءة الأنيقة.
نحن نعلم أن هذا لن يكون متاحًا للجميع، لكن إذا توفرت لديك المساحة والميزانية، فيمكنك تصميم بعض البحيرات أو النافورات الصغيرة لإضفاء البهجة على الممرات الخاصة بك.
عندما لا تتمكن من تنفيذ الاقتراحات السابقة، فقد حان الوقت لإضافة القليل من الحياة إلى الممرات الخاصة بك بواسطة ذلك البلاط المذهل، حيث أدى هذا التركيب الصغير إلى تحديث جدار مظلم وممل على الفور، وهي فكرة لن تكلفك الكثير.