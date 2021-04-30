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حيل بسيطة لكن فارقة لإضفاء لمسة مشرقة على الممرات المظلمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تتعرض الممرات في المنزل إلى بعض الإهمال والتهميش، ربما يكون هذا بسبب أنها غالبًا ما تكون مظلمة وصغيرة أو ضيقة، لكننا نريدك أن تتطلع على بعض الأفكار الرائعة التي ستساعد في جعل المزيد من هذه المساحات الضائعة في منزلك هي مساحات مشرقة، ومنطقة انتقالية جميلة بين الغرف.

إذا سألت أي مصمم داخلي سيؤكد لك مدى أهمية عدم إغفال الممرات الخاصة بك لأنها توفر مجالًا كبيرًا للتخزين واستغلال المساحات. لذلك دعنا نُطلعك على بعض التصميمات الأنيقة للممرات لتحديد أي منها يناسب ذوقك و مساحة منزلك.

مصابيح الإضاءة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
EHAF Consulting Engineers

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

تحتاج الممرات المظلمة إلى أكبر قدر ممكن من الضوء، لذا إذا لم تحل خدعة المرآة تلك المشكلة، فقد حان الوقت لاستخدام المزيد من وحدات الإضاءة. سوف تساعدك مصابيح LED الساطعة بشكل كبير، مع عدم استهلاك المزيد الطاقة أيضًا.

ممر أنيق مع خزائن مدمجة

Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją Corridor, hallway & stairsStorage
Zirador – Meble tworzone z pasją

Zirador - Meble tworzone z pasją
Zirador – Meble tworzone z pasją
Zirador - Meble tworzone z pasją

تعد ممرات منزلك هي المكان المثالي لإنشاء وحدات تخزين ذات مساحات كبيرة، وترى ذلك من خلال وحدة التخزين البيضاء الكبيرة هنا إنها تعطيك مساحة كبيرة لاستغلالها كما تريد، مع أبواب جرارة لمنع الشعور بالفوضى، ونجد اهتمام المصممين بإضاءة المكان لتعثر على ما تريد بسهولة.



ممرات من الطوب المكشوف

Mieszkanie w kamienicy, Mint&Brisk Mint&Brisk الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Mint&amp;Brisk

Mint&Brisk
Mint&amp;Brisk
Mint&Brisk

يمكن أن تكون الممرات مظلمة وكئيبة، ولكن يمكنك استخدام الطوب المكشوف لتحويل هذه الكآبة إلى أجواء ريفية دافئة، ولن تحتاج إلى شيء آخر فيما يتعلق بتزيين الجدران لأن الطوب سيبدو جميلًا من تلقاء نفسه.

خطافات لتعليق المعاطف

44m2 dla dwójki!, idea projekt idea projekt الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

يمكنك استخدام كل مساحة فارغة في جدران الممرات بشكل أفضل بكثير، وتتمثل إحدى النصائح الرئيسية في إضافة خطافات المعطف، ولكن ليس فقط بجانب باب المنزل الرئيسي، ولكن يمكنك استخدام خطافات المعاطف الفردية في الممرات المؤدية إلى غرف نوم أطفالك، لتكون في متناول أيديهم.

أثاث بسيط للمساحات الصغيرة

Mansarda, Tarna Design Studio Tarna Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tarna Design Studio

Tarna Design Studio
Tarna Design Studio
Tarna Design Studio

أضف القليل من الوظائف إلى الممرات الضيقة من خلال البحث عن أثاث بسيط لا يشغل مساحة كبيرة، ولكنه يمنحك مكانًا لإضافة مصباح أو ربما بعض الزهور النضرة، مثل تلك المنضدة الصغيرة والأنيقة.

المرايا لمزيد من الضوء

Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

إذا كنت تعاني من نقص في الضوء الطبيعي في الممرات، يمكنك إضافة بعض المرايا لتعكس الإضاءة في جميع الأماكن، مما يجعل تلك الممرات مساحة مشرقة ومضيئة دون عناء.

اقرأ أيضًا: كيف تختار ألوان الطلاء المناسبة لمنزلك؟

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الممرات الخضراء

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

تستطيع النباتات الداخلية تحويل أي مساحة بالكامل، وتنطبق تلك القاعدة أيضا على ممرات منزلك، لأنها توفر أسلوبًا أنيقا وممتعا، مع الحفاظ على الهواء لطيفًا ونظيفًا.

الاستخدام الذكي للألوان

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

إذا كنت ترغب في استخدام القليل من الألوان في ممراتك، اختر درجة لون جريئة، ولكن استخدمها باعتدال للحصول على نتيجة نهائية راقية وجميلة.

لمسات بسيطة تساعدك كثيرا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة بعض الأشياء البسيطة التي ستملأ ممرات منزلك بالأناقة، ونقصد بتلك الأشياء إضافة بعض أواني الزهور، وحاويات صغيرة للمفاتيح، وبعض الإضاءة الأنيقة.

ديكورات من المياه

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

نحن نعلم أن هذا لن يكون متاحًا للجميع، لكن إذا توفرت لديك المساحة والميزانية، فيمكنك تصميم بعض البحيرات أو النافورات الصغيرة لإضفاء البهجة على الممرات الخاصة بك.

نقوش جريئة للمزيد من الحيوية

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

عندما لا تتمكن من تنفيذ الاقتراحات السابقة، فقد حان الوقت لإضافة القليل من الحياة إلى الممرات الخاصة بك بواسطة ذلك البلاط المذهل، حيث أدى هذا التركيب الصغير إلى تحديث جدار مظلم وممل على الفور، وهي فكرة لن تكلفك الكثير.



كيف تختار ألوان الطلاء المناسبة لمنزلك؟
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