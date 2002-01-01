متخصصون في عمل الماكيت والنماذج المعمارية والهندسية والصناعية بإستخدام تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد للأفراد والشركات
مجسمات ثابته أو متحركة - مع إضائة أو بدون - مجسمات ملونة أو بيضاء - المجسمات مصنوعة من الفلين أو البلاستيك أو السيراميك - دقة في التفاصيل عالية جداً وأحجام صغيرة حسب الطلب
نقوم بصناعة المجسمات الصغيرة (Miniatures) بأي حجم مطلوب ، مثال: دور كامل لمنزل - غرفة واحدة فقط - فيللا أو دور منها - عمارة - مجمع سكني - مشروع هندسي أو صناعي - آله ميكانيكيه أو منتج أو إختراع - منظر طبيعي
- الخدمات
- متخصصون في عمل الماكيت والمجسمات الصغيرة والنماذج المعمارية والهندسية والصناعية بإستخدام تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
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الملز – طريق خريص – مقابل كوبري الخليج – عمارة الصفوة
3540 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-546641184