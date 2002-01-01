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أنوفا لصناعة النماذج والمجسمات الثلاثية الأبعاد
تصميم داخلي و ديكورات في الرياض
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    • متخصصون في عمل الماكيت والنماذج المعمارية والهندسية والصناعية بإستخدام تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد للأفراد والشركات

    مجسمات ثابته أو متحركة - مع إضائة أو بدون - مجسمات ملونة أو بيضاء - المجسمات مصنوعة من الفلين أو البلاستيك أو السيراميك - دقة في التفاصيل عالية جداً وأحجام صغيرة حسب الطلب

    نقوم بصناعة المجسمات الصغيرة (Miniatures) بأي حجم مطلوب ، مثال: دور كامل لمنزل - غرفة واحدة فقط - فيللا أو دور منها - عمارة - مجمع سكني - مشروع هندسي أو صناعي - آله ميكانيكيه أو منتج أو إختراع - منظر طبيعي

    الخدمات
    ​متخصصون في عمل الماكيت والمجسمات الصغيرة والنماذج المعمارية والهندسية والصناعية بإستخدام تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    الملز – طريق خريص – مقابل كوبري الخليج – عمارة الصفوة
    3540 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-546641184
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