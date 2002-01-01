متخصصون في عمل الماكيت والنماذج المعمارية والهندسية والصناعية بإستخدام تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد للأفراد والشركات

مجسمات ثابته أو متحركة - مع إضائة أو بدون - مجسمات ملونة أو بيضاء - المجسمات مصنوعة من الفلين أو البلاستيك أو السيراميك - دقة في التفاصيل عالية جداً وأحجام صغيرة حسب الطلب

نقوم بصناعة المجسمات الصغيرة (Miniatures) بأي حجم مطلوب ، مثال: دور كامل لمنزل - غرفة واحدة فقط - فيللا أو دور منها - عمارة - مجمع سكني - مشروع هندسي أو صناعي - آله ميكانيكيه أو منتج أو إختراع - منظر طبيعي