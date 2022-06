دار الاعمار للاستشارات والتصميم مكتب هندسي متخصص في العمارة والتخطيط وهندسة البناء أسسه المهندس أيمن الشربيني عام 2006 بجمهورية مصر العربية كمكتب معماري ومن ثم وبعد تحقيق عدة نجاحات متتالية بدأ التوسع في التخصصات وفريق العمل ليشمل عمله جميع التخصصات الهندسية المرتبطة بالعمارة والتخطيط والتصميم الداخلي حيث يقدم المكتب خدماته للعملاء في مصر والمملكة العربية السعودية وماليزيا من خلال فروعه في كوالالامبور و جدة والقاهرة ويرحب المكتب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية الأخري بجميع انحاء العالم

EHC DESIGNS is a design consulting firm that was founded at 2006 in Egypt by architect Ayman Al-Sherbiny as a multidisciplinary planning, architecture and Interior design consulting firm serving international markets by its representative branches in Egypt , KSA and Malaysia (HQ) focusing on the Middle East region.