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Bandar Almansour
مهندس معماري في Riyadh
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    • إذا كنت تبحث عن مكتب هندسي يقدر أهمية ما يعمل ويعمل ليقدم الأفضل فنحن خيارك. إذا كنت تبحث عن تصميم عصري ” مودرن” فنحن وجهتك فقد صرفنا الكثير من الوقت والجهد لتطوير فهمنا واكتساب مهارات جديده لتطبيق التصميم المعاصر. إذا كنت تبحث عن مكتب يحعطي خدمات فوق ما يتم الإتفاق عليه فنحن أهم مرشحيك. إذا أنت تريد مكتب هندسي يصميم ويبدع ويأتي بحلول غير تقليدية ولا يكون مجرد أداة لرسم ما تقول فنحن المعمارين الأفضل لك.

    نحن نؤمن أن العمل الهندسي يقوم على الجهد الجماعي المبنيي على المهارات الفرديه لذلك فإن فريق العمل لدينا يتمتع بحس فني عالي وقدر كبير من الإبداع في التصميم.  في مكتب بندر المنصور معماريون نختار أعضاء فريق العمل بدقة عالية لنضمن مخرجات هندسية متميزه وفق مقياسنا العالي للجوده.

    في بندر المنصور معماريون لا يهنما عدد المشاريع بقدر الجوده والإبداع. فالغالب أن نرفض إستقبال مشاريع جديده إذا زاد حجم العمل بين أيدينا عن ما يمكن أن نقوم به  ويضمن تحقيق تصاميم تلتزم بمقياسنا العالي للجوده. لذا نحن نحرض على إعطاء كل مشروع أقصى درجات الإهتمام.

    الخدمات
    • Architecture
    • Interior Design
    • Urban planning
    • Project Management
    موقع الخدمة
    KSA و Riyadh
    العنوان
    00000 Riyadh
    المملكة العربية السعودية
    +966-114547465 www.bm-architects.com
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