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HADDADVS
تصميم داخلي في الدمام
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التعليقات (5)
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    • تم تأسيس المكتب عام 1984 على يد المهندس /عبد العزيز عبد الله الحداد.حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض. ومنذ ذلك قام المكتب بالعشرات من المشاريع السكنية والخدمية والتجارية واقتصرت اعمال المكتب على المخططات الهندسية والاشراف الهندسي

    Haddadvs is a company that was founded in 1984, which manages a group of experienced designers in architecture and interior design. This office is known for its diversity in architectural designs, and its implementation according to universal standards.

    الخدمات
    التصميم المعماري التصميم الداخلي ( الديكور ) تصميم الحدائق تنفيذ المجسمات المعمارية حساب الكميات. التصميم الانشائي دراسة المشاريع التصميم الكهربائي اشراف على المشاريع
    موقع الخدمة
    • المملكة العربية السعودية
    • الدمام
    العنوان
    منطقة الكورنيش
    111167 الدمام
    المملكة العربية السعودية
    +966-547402011 haddadvs.com

    التعليقات

    Amal Aldohan
    نصائح ممتازه شكراً لجهودكم ومساعدتكم الجميله❣️ رعاكم الله و وفقكم🙏🏻
    منذ أكثر من 1 سنة
    Mohsin ALMohsin
    المهندس عبد الله الحداد مهندس سعودي مبدع، ساعدني في تصميم المنزل بشكل جمالي و حديث و الأهم من ذلك كله هو انه ساعدني ايجاد حلول لكثير من المعوقات التي واجهتني اثناء التصميم و التوصل الى تصميم ابداعي و تحفة معمارية. ما يميز المهندس عبد الله أخلاقه العالية و تواضعه و مساعدته لكل من يطرق بابه كلاً بحسب ميزانيته.
    منذ أكثر من 1 سنة
    Fowzi AlHussain
    نشرفت بتصميم الراقي م عبدالله لمشروعي عمل متميز وافكار رائعه مميزه عن الغير ابداع في تصاميم المودرن بشكل مختلف
    منذ حوالي سنة
    5 أظهر كل تعليقات
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