تم تأسيس المكتب عام 1984 على يد المهندس /عبد العزيز عبد الله الحداد.حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض. ومنذ ذلك قام المكتب بالعشرات من المشاريع السكنية والخدمية والتجارية واقتصرت اعمال المكتب على المخططات الهندسية والاشراف الهندسي
Haddadvs is a company that was founded in 1984, which manages a group of experienced designers in architecture and interior design. This office is known for its diversity in architectural designs, and its implementation according to universal standards.
- الخدمات
- التصميم المعماري التصميم الداخلي ( الديكور ) تصميم الحدائق تنفيذ المجسمات المعمارية حساب الكميات. التصميم الانشائي دراسة المشاريع التصميم الكهربائي اشراف على المشاريع
- موقع الخدمة
- المملكة العربية السعودية
- الدمام
- العنوان
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منطقة الكورنيش
111167 الدمام
المملكة العربية السعودية
+966-547402011 haddadvs.com