تم تأسيس المكتب عام 1984 على يد المهندس /عبد العزيز عبد الله الحداد.حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض. ومنذ ذلك قام المكتب بالعشرات من المشاريع السكنية والخدمية والتجارية واقتصرت اعمال المكتب على المخططات الهندسية والاشراف الهندسي

Haddadvs is a company that was founded in 1984, which manages a group of experienced designers in architecture and interior design. This office is known for its diversity in architectural designs, and its implementation according to universal standards.