مكتب inj

فريق معماري رائد في الهندسة المعمارية الراقية و التصميم الداخلي نقدم خدمات في التصميم المعماري للمشاريع و الإشراف الهندسي علي أعمال تشييد المباني،

فريق هندسي مختص في التصميم وتخطيط مساحات مهنية مشهورين بنهجنا المبتكر والمهني في كل مشروع نصممة أو نبنية ، سواء كان مشروعا تجاريًا أو سكنيًا. يستطيع فريق التصميم لدي

أيضًا توفير حلول التصميم الداخلي للمشاريع السكنية و التصميم الداخلي للفلل خبرتنا ممتدة في تغطية المشاريع التجارية و قمنا بإنجاز العديد من المشاريع للقطاعات الحكومية مع ضمان الوفاء بالمواعيد النهائية وتوقعات العميل في كل حالة.