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ilines
مهندس معماري في Jeddah السعودية
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    مكتب  inj

     فريق معماري رائد في الهندسة المعمارية الراقية و التصميم الداخلي نقدم خدمات في التصميم المعماري للمشاريع و الإشراف الهندسي علي أعمال تشييد المباني، 

     فريق هندسي مختص في التصميم وتخطيط مساحات مهنية مشهورين بنهجنا المبتكر والمهني في كل مشروع نصممة أو نبنية ، سواء كان مشروعا تجاريًا أو سكنيًا. يستطيع فريق التصميم لدي 

    أيضًا توفير حلول التصميم الداخلي للمشاريع السكنية و التصميم الداخلي للفلل خبرتنا ممتدة في تغطية المشاريع التجارية و قمنا بإنجاز العديد من المشاريع للقطاعات الحكومية مع ضمان الوفاء بالمواعيد النهائية وتوقعات العميل في كل حالة.

    العنوان
    Level: 1 - Office: 109 , Jameel Square , Al-Tahlyah street , Jeddah , Saudi Arabia     
    221598 Jeddah السعودية
    المملكة العربية السعودية
    +966-563320731 injarch.com
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