مكتب inj
فريق معماري رائد في الهندسة المعمارية الراقية و التصميم الداخلي نقدم خدمات في التصميم المعماري للمشاريع و الإشراف الهندسي علي أعمال تشييد المباني،
فريق هندسي مختص في التصميم وتخطيط مساحات مهنية مشهورين بنهجنا المبتكر والمهني في كل مشروع نصممة أو نبنية ، سواء كان مشروعا تجاريًا أو سكنيًا. يستطيع فريق التصميم لدي
أيضًا توفير حلول التصميم الداخلي للمشاريع السكنية و التصميم الداخلي للفلل خبرتنا ممتدة في تغطية المشاريع التجارية و قمنا بإنجاز العديد من المشاريع للقطاعات الحكومية مع ضمان الوفاء بالمواعيد النهائية وتوقعات العميل في كل حالة.
- العنوان
-
Level: 1 - Office: 109 , Jameel Square , Al-Tahlyah street , Jeddah , Saudi Arabia
221598 Jeddah السعودية
المملكة العربية السعودية
+966-563320731 injarch.com