نشئت " التصميم و الإعمار "،

بطموح عال، ساعية نحو الريادة في مجال المقاولات العامة و المشاريع الخاصة ، ونسعى

بشكل دؤوب لنكون في مصاف الشركات الأولى في الممكلة و الخليج .





نسعى لإعادة تعريف مفهوم التصميم الداخلي والمساحات والأثاث والعناصر الأخرى

المرتبطة بنمط الحياة، انطلاقا من الموروث العربي وإلهام العلامات التجارية

العالمية.









واستكمالاً لرحلة التفرد ، وانطلاقا من

الفرص المتاحة في مجال المقاولات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بدئنا

العمل على تطوير مفهوم منفرد للحاضرة المثالية عبر شركة مدائن العقارية، التي نطمح

من خلالها على إعادة تعريف المنزل ليراعي ثقافة وموروث وبيئة المكان ويلبي

احتياجات الأسرة السعودية والعربية.



