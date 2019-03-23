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الشركة المتحدة لنقل وتخزين الأثاث
شركات نقل في الرياض
نظرة عامة 4مشاريع (4) 2كتاب الافكار (2)
التعليقات (1)
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    شركة نقل عفش بالرياض منارةالرياض لنقل وتخزين الأثاث المنزلي والمكتبي 0508446362 أفضل شركه نقل أثاث داخل وخارج الرياض 

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    • اعرض كل 11 خدمات
    موقع الخدمة
    السعودية
    جوائز الشركة
    خصم %30
    العنوان
    السويدي
    11523 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-508446362 Www.almnara-express.com
    الكشف القانوني

    الشركة المتحدة لنقل الأثاث

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    شركة نقل اثاث

    الشركة المتحدة لنقل وتخزين الاثاث

    عند التواصل مع شركة نقل اثاث بالرياض فإن موظف الشركة سيقوم بعرض جميع الخدمات التي توفرها لكم، وبناء على ذلك يمكنك تحديد الخدمات التي ترغب بها، وتحديد الموعد المناسب لك، ومعرفة إذا كان الشركة توفر عروض وخصومات في هذه الفترة، ومن خلال ذلك سوف يتواصل مع فريق العمل في الموعد المحدد بكل دقة لتقديم الخدمات التي ترغب في الحصول عليها.

    اهلا بك عملينا العزيز في موقعنا الخاص بشركة نقل اثاث بالرياض "الشركة المتحدة لنقل وتخزين الاثاث "

    نعمل داذما علي ان تكون اولي اهتماماتنا ارضائك بان نقل لك خدمة نقل العفش والاثاث بجودة عالية واسعار اقتصادية 

    فكانت اولي اهتماماتنا في شركة نقل اثاث بالرياض " الشركة المتحدة لنقل وتخزين الاثاث " هي ارضائك 

    ان شركتنا تمتلك احدث وسائل نقل العفش والاثاث بتكنولوجيا حديثه بما يتناسب مع انواع العفش والاثاث المختلفة فنحن نعلم اهمية الاثاث المنزلي وما يرتبط به من ذكريات لك لذا كان حرضنا الدائم في شركة نقل اثاث بالرياض " الشركة المتحدة لنقل وتخزين الاثاث " هي ان ننقل لك العفش والاثاث بدون اي خدوش او تجاريح بالاثاث 

    كما اننا نقدم لك ضمان شامل لكافة المنقولات 

    ايضا نحرض دائما علي ان تكون اسعارنا اقتصادية وتنافسية 

    خصم يصل الي 30% علي كافة خدماتنا 

    التعليقات

    الشركة المتحدة لنقل وتخزين الأثاث الشركة المتحدة لنقل وتخزين الأثاث
    شركة نقل عفش بالرياض ممتازة واسعار اقتصادية
    منذ اكثر من 2 سنوات
    تاريخ المشروع: أبريل 2019
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