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Salama Sanat ve Dekorasyon
تصميم داخلي و ديكورات في Istanbul
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    سلامة لكافة أعمال الديكور والفن التشكيلي

     نحن شركة تركية عربية، أحد الشركات الرائدة في مجال الفن التشكيلي والديكور والتصميم ، حيث نقوم باستخدام أفضل التصميمات الحديثة والعالمية المبنية على أفكار تتميز بالإبداع والتجديد بإستمرار لتلبية كافة رغبات العملاء، وتنفيدها بجودة عالية ودقة متناهية وفي وقت قياسي معتمدون على خبرتنا الكبيرة في هذا المجال. كما أن السياسة الخاصة لشركتنا قائمة على المصداقية والثقة والضمان فيما يقدم للعميل من خدمات فضلا عن سهولة التعاقد والاتفاقيات معنا والبيع والتسويق عن طريق الانترنت والبيع المباشر وتحدي عاملي الزمن والتكلفة بما يرضي العملاء. فالأهم لدينا كسب ثقة العميل وارضاءة على أيه حال.

    شعارنا الثقة – الإتقان – السرعة

    يسعدنا أن نحقق أحلامكم في خلق تصاميم إبداعية وساحرة للسكن الخاص بكم

    الخدمات
    تصميم داخلي
    موقع الخدمة
    ıstanbul
    العنوان
    Çobançeşme Mahallesi, 34196 Bahçelievler
    34196 Istanbul
    تركيا
    +90-5533328441 www.salamasanat.com
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