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Corian EG
تصميم داخلي و ديكورات في مدينه السلام
نظرة عامة 1مشاريع (1) 1كتاب الافكار (1)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • Corian EG, Corian EG Corian EG KitchenTables & chairs رخام White
    Corian EG, Corian EG Corian EG KitchenTables & chairs رخام White
    Corian EG, Corian EG Corian EG KitchenTables & chairs رخام White
    Corian EG

    الكوريان "رخام صناعي" بديل للرخام الطبيعي ومميزاته إنه ..
    1- سهل الترميم والتصليح.
    2- قابل للتطعيم بالألوان.
    3- سهل التشكيل بالحرارة.
    4- لامع وناعم الملمس.
    5- ماده غير مسماميه وده بيخلي السطح غير قابل للتسريب ومضاد للبقع والبكتريا والحشرات.
    6- موجود منه كذا تصميم.
    7- متوفر باكتر من 100 لون مختلف.
    8- غير قابل للاحتراق عشان بيتكون من مواد طبيعية وكيميائية زي الألومنيوم وميثيل ميثاكريلات.
    9- بيتركب من غير لحام وده بيخليه سهل التنظيف.
    - طب بيتعمل منه إيه ⁉
    الكوريان بيتعمل منه ..✓ رخامة المطبخ.✓ الترابيزات.✓ أرضيات المصاعد.✓ وحدات الحمامات.✓ كونترات الإستقبال.✓ تجليد غرف العمليات.✓ وحدات المعامل.

    موقع الخدمة
    مدينه السلام
    العنوان
    11785 مدينه السلام
    مصر
    +20-1225264027
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