الكوريان "رخام صناعي" بديل للرخام الطبيعي ومميزاته إنه ..

1- سهل الترميم والتصليح.

2- قابل للتطعيم بالألوان.

3- سهل التشكيل بالحرارة.

4- لامع وناعم الملمس.

5- ماده غير مسماميه وده بيخلي السطح غير قابل للتسريب ومضاد للبقع والبكتريا والحشرات.

6- موجود منه كذا تصميم.

7- متوفر باكتر من 100 لون مختلف.

8- غير قابل للاحتراق عشان بيتكون من مواد طبيعية وكيميائية زي الألومنيوم وميثيل ميثاكريلات.

9- بيتركب من غير لحام وده بيخليه سهل التنظيف.

- طب بيتعمل منه إيه ⁉

الكوريان بيتعمل منه ..✓ رخامة المطبخ.✓ الترابيزات.✓ أرضيات المصاعد.✓ وحدات الحمامات.✓ كونترات الإستقبال.✓ تجليد غرف العمليات.✓ وحدات المعامل.