الكوريان "رخام صناعي" بديل للرخام الطبيعي ومميزاته إنه ..
1- سهل الترميم والتصليح.
2- قابل للتطعيم بالألوان.
3- سهل التشكيل بالحرارة.
4- لامع وناعم الملمس.
5- ماده غير مسماميه وده بيخلي السطح غير قابل للتسريب ومضاد للبقع والبكتريا والحشرات.
6- موجود منه كذا تصميم.
7- متوفر باكتر من 100 لون مختلف.
8- غير قابل للاحتراق عشان بيتكون من مواد طبيعية وكيميائية زي الألومنيوم وميثيل ميثاكريلات.
9- بيتركب من غير لحام وده بيخليه سهل التنظيف.
- طب بيتعمل منه إيه ⁉
الكوريان بيتعمل منه ..✓ رخامة المطبخ.✓ الترابيزات.✓ أرضيات المصاعد.✓ وحدات الحمامات.✓ كونترات الإستقبال.✓ تجليد غرف العمليات.✓ وحدات المعامل.
- موقع الخدمة
- مدينه السلام
- العنوان
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11785 مدينه السلام
مصر
+20-1225264027