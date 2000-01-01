شركة ورود الرياضتأسست في مدينة الرياض عام 2000 وانتهجت الطرق العلميه في تنفيذ عمليات النقل والتخزين للعفش وخدمات التنظيف المتكامله لنا العديد من العملاء الذي يشهدون لنا بتقديم خدمة متقدمه عالية الجوده, نقدم خدمات كامله كافضل شركة في نقل اثاث وعفش بالرياض تخزين اثاث وعفش بالرياض تنظيف فلل بالرياض تنظيف منازل بالرياض تنظيف بيوت بالرياض تنظيف شقق بالرياض تنظيف موكيت بالرياض تنظيف كنب بالرياض تنظيف مجالس بالرياض تنظيف خزانات بالرياض تنظيف اثاث بالرياض مكافحة حشرات بالرياض رش مبيدات بالرياض كشف تسربات المياه بالرياض عزل خزانات بالرياض عزل اسطح بالرياض تسليك مجاري بالرياض شفط بيارات بالرياض جميع اعمال الترميمات والدهانات لدينا كادر مهني متميز في تقديم خدمات تفوق الوصف وتواكب التطور اتصل بنا واحصل على خدمات راقيه من شركة ورود الرياض افضل شركة نقل وتخزين بالرياض اتصل بنا على الرقم التالي واحصل على ضمان كامل مدى الحياه على جميع خدماتنا 0551018445 | 0543260818
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
-
12654 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-551018445 albaytalraqy.com
الكشف القانوني
شركة ورود الرياض من الشركات الرائده في تقديم خدمات النقل والتخزين للاثاث وخدمات التنظيف ومكافحة الحشرات، تتعدد الخدمات التي تقدمها الشركة ويمكن توضيح بعضا منها فيما يليخدمات النقل والتخزين للعفش
شركة كشف تسربات المياه بالرياض