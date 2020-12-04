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يرغب في بيع أثاثه المستعمل وبين عملاء محتملين يبحثون عن أثاث بنفس المواصفات .

مميزات شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض : 1 ـ شركة شراء أثاث مستعمل بالرياض تمتلك أقوى عروض الشراء وأفضل معدل تسعير للأثاث المستعمل . 2 ـ تشمل خدمات الشركة جميع أطراف المملكة ، مع سرعة الحضور إليك عند طلب الخدمة . 3 ـ تثمين الأثاث والأجهزة يتم اعتمادا على آراء مجموعة محايدة من الخبراء . 4 ـ سياسة خاصة لبيع وشراء التحف حفاظا على حق العميل وتقديرا لقيمتها . ما هي قطع الأثاث التي يجب بيعها قبل الانتقال إلى منزل جديد ؟ ـ قرارك للعيش في مكان جديد هو بمثابة فرصة لبداية جديدة ترغب فيها باستبدال ملامح حياتك القديمة وتغييرها للأفضل ، ومن أكثر الأشياء التي قد ترغب فيها حينئذ هو تغيير مشهد الديكور والأثاث القديم وتجربة نوع جديد من الديكور . ـ أما عن التخلي عن بعض قطع الأثاث أو الإبقاء عليها فإن هذا يتوقف على الكثير من العوامل أهمها : 1 ـ القيمة العملية للأثاث القديم : سيكون من الصعب التفريط في قطعة الأثاث ذات الشكل الأنيق التي توفر لك الراحة وتتناسب تماما مع احتياجاتك ونمط الديكور الذي اخترته لمنزلك الجديد ، على عكس بعض قطع الأثاث من نوع الكنب المتكتل أو الذي طغت عليه البقع والتلف ، فإنك بالتأكيد سترغب في التخلص منه . 2 ـ حالة الأثاث من حيث الجودة : لا جدوى من نقل قطعة أثاث قديمة فقط لاستبدالها بقطعة جديدة بعد مرور عامين ، بمعنى أنه إذا كانت قطعة الأثاث على وشك الانهيار فإن نقلها إلى منزلك الجديد سيكون بمثابة خسارة مادية من حيث تكاليف النقل علاوة على الجهد الضائع في نقلها . 3 ـ حجم الأثاث القديم : من المهم جدا قياس الأبواب والمساحات المتوفرة في منزلك الجديد ، فضلا عن حجم الأثاث القديم ، للتأكد من توافق القطع مع المساحات المخصصة وأبعاد المداخل والممرات ، إذا فشل هذا التوافق سيكون قرار صائب أن تفكر في بيعها . 4 ـ القيمة العاطفية للأثاث القديم : قد تكون القيمة العاطفية للقطعة هي العامل الأساسي في قرارك سواء لنقلها أم بيعها ، ربما لن ترغب في التخلي عن الإرث العائلي أو أحد العناصر المرتبطة بلحظة مهمة في حياتك ، بغض النظر عن مدى صعوبة أو تكلفة نقل القطعة. 5 ـ خطر تلف الأثاث القديم أثناء النقل : إذا كان خطر إتلاف أثاثك القديم أثناء النقل عالي جدا ، فقد يكون من الأفضل عدم تحريكه ، حتى وإن كانت له قيمة عملية أو عاطفية أو مالية عالية ، فإن قطعة أثاث مكسورة لن تفيدك بشيء ، فقد يكون من المستحيل تفكيك قطعة الأثاث أو أن حجمها كبير للغاية أو ثقيلة بشكل مربك أو حساس جدا ويصعب الحفاظ عليها أثناء النقل ، سيكون من الأفضل عرضها للبيع . للمزيد: شراء الاثاث المستعمل بالرياض https://www.roknnagd.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ شراء اثاث مستعمل بالرياض