المشروع الأول من نوعه في الدلتا يقدم جميع مستلزمات الديكور والبناء الحديث و تجهيز البيت العصري تحت سقف واحد و على مساحة 2200متر مربع تقريباً مما يتيح عرض مجموعة واسعة من المنتجات تشمل أكثر من 20.000 منتج في مكان واحد لتلبية جميع متطلبات العملاء في هذا المجال دون عناء في البحث عنها في أماكن كثيرة و متباعدة.

شركة مساهمة مصرية برأس مال 20 مليون جنيها وهو المشروع الأول من نوعه في الدلتا يقدم جميع مستلزمات الديكور والبناء الحديث وتجهيز البيت العصري تحت سقف واحد وعلي مساحة 2200 متر مربع تقريبا مم يتيح عرض مجموعة واسعة من المنتجات تشمل أكثر من 20000 منتج في مكان واحد لتلبية جميع متطلبات العملاء في هذا المجال دون عناء في البحث عنها في أماكن كثيرة ومتباعدة.