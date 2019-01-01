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مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613
مقاولون في الرياض
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (16)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • هناجر حديد صور هناجر للتركيب مؤسسة الاختيار الاول0500559613, مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613 مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613 GardenSwim baths & ponds فلز Blue
    هناجر حديد صور هناجر للتركيب مؤسسة الاختيار الاول0500559613, مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613 مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613 GardenSwim baths & ponds فلز
    هناجر حديد صور هناجر للتركيب مؤسسة الاختيار الاول0500559613, مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613 مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول0500559613 GardenSwim baths & ponds فلز
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    هناجر حديد صور هناجر للتركيب مؤسسة الاختيار الاول0500559613

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    مؤسسة مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول
    شهادة تسجيل معتمدة من وزارة التجارة والاستثمار

    سجل تجاري  رقم 1010896134

    المركز الرئيسي / شارع التخصصي

    الاسم التجاري للفرع/مؤسسة مظلات الاختيار الاول للمقاولات

    للأستفسار تواصل معنا على الارقام التالية 

    تليفاكس \ 0114996351

    ج \ 0500559613 

    ج \ 0535553929

    ج \ 0548682241

    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    التخصصي
    11543 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-500559613 alakhtiarumbrellas.com

    التعليقات

    ابومحمد ابومحمد
    شراء اثاث مستعمل شرق الرياض 0554209655
    منذ حوالي 3 سنوات
    تاريخ المشروع: أبريل 2019
    عدل
    محمد علي علي
    مكتب ممتاز وعندهم مظلات رخيصة واسعار مناسبه جدا
    منذ 8 اشهر
    عبدربه السوادي
    العنوان الأمثل 👍
    منذ 8 اشهر
    16 أظهر كل تعليقات
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