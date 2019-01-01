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مؤسسة مظلات سيارات وسواتر الاختيار الاول
شهادة تسجيل معتمدة من وزارة التجارة والاستثمار
سجل تجاري رقم 1010896134
المركز الرئيسي / شارع التخصصي
الاسم التجاري للفرع/مؤسسة مظلات الاختيار الاول للمقاولات
للأستفسار تواصل معنا على الارقام التالية
تليفاكس \ 0114996351
ج \ 0500559613
ج \ 0535553929
ج \ 0548682241
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
-
التخصصي
11543 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-500559613 alakhtiarumbrellas.com