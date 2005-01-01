



تعتبر شركة هِمة الخليج للمقاولات العامة والانشاءات وخدمات المباني من الشركات الخليجية الوطنية المميزة التى تتبع سياسات مدروسة منذ انطلاقها فى عامها الاول عام 1427 هـ(2005)م وارتكزت تلك السياسات على الخبرة العملية والعلمية والواقعي المدروسة .

تأسست بالاستثمارات الأمثل للطاقة البشرية وطاقم عملها والسعى دائماً وراء استقطاب أصحاب المؤهلات العليا ادارياً وهندسيا ، الذين أسهموا بشكل فاعل في تحقيق تلك الاستراتيجية الكاملة للشركة لذلك انعكس علينا الأمر بوضوح من اعمالنا بالرياض والمملكة عبر الإسهام في دعم المشاريع الصغيرة والكبيرة من بعض الخدمات و خططنا التطويرية لبناء وتطوير البنية التحتية للوطن الغالى علينا ،كمجموعة شركات شاملة تغطي جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك ، إدارة المرافق مكافحة الحشرات ، تنسيق الحدائق ، الصيانة العامة ، النظافة ، خدمات المنازل والمبانى وغيرها الخدمات التى كثرت و بنفس جودة خدمات المقاولات العامة والإنشاءات كما يتخصص كل قسم من أقسام الخدمات في خدمة عملائنا ويركز على خدمتهم بشكل فردي مع مبدأ تحقيق أعلى النتائج الجودة والسلامة .

نقدم خدمات:

ترميم المنازل بالرياض

نوفر خدمات عزل الاسطح فى عزل اسطح بالرياض

نوفر خدمات كشف التسربات بجودة عالية وبأحدث اجهزة الكشف كشف تسربات المياه بالرياض

ولدينا قسم خاص بخزانات المياه ونوفر خدمات عزل خزانات بالرياض

ولدينا ايضا خدمات المسابح منها خدمة صيانة المسابح بالرياض

نقل اثاث بالرياض

مكافحة حشرات بالرياض

شركة تنظيف بالرياض





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