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tatari company
حجارة و أسمنت في الرياض
نظرة عامة 7مشاريع (7) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • ALHUKKER PROJECT , tatari company tatari company فيلا حجر Beige
    ALHUKKER PROJECT , tatari company tatari company فيلا حجر Beige
    ALHUKKER PROJECT , tatari company tatari company فيلا حجر Beige
    +3
    ALHUKKER PROJECT
    fahd alrajeh villa, tatari company tatari company منازل حجر White
    fahd alrajeh villa, tatari company tatari company فيلا حجر White
    fahd alrajeh villa, tatari company tatari company فيلا حجر White
    +4
    fahd alrajeh villa
    فيلا العايش, tatari company tatari company فيلا حجر Beige
    فيلا العايش, tatari company tatari company فيلا حجر Beige
    فيلا العايش, tatari company tatari company منازل حجر Beige
    +3
    فيلا العايش
    مجمع فلل درعا, tatari company tatari company منازل حجر White
    مجمع فلل درعا, tatari company tatari company فيلا حجر White
    مجمع فلل درعا, tatari company tatari company فيلا حجر White
    +1
    مجمع فلل درعا
    villa Alseadan, tatari company tatari company فيلا حجر White
    villa Alseadan, tatari company tatari company منازل حجر White
    villa Alseadan, tatari company tatari company فيلا حجر White
    +4
    villa Alseadan
    قصر الفلاحي في دولة الامارات العربية, tatari company tatari company فيلا حجر White
    قصر الفلاحي في دولة الامارات العربية, tatari company tatari company منزل عائلي كبير حجر White
    قصر الفلاحي في دولة الامارات العربية, tatari company tatari company فيلا حجر White
    +2
    قصر الفلاحي في دولة الامارات العربية
    اعرض كل 7 المشاريع

    شركة ططري هي شركة تم تأسيسها في تركيا تضم الشركة قسم المكتب الهندسي للدراسات والتصميم والذي يحتوي على فريق عمل محترف من المهندسين المعماريين والفنيين المتخصصين في دراسة واجهات المبنى وتصميم الشكل الخارجي ضمن جميع الطرازات المعمارية الكلاسيكية والحديثة بحيث تتناسب مع رغبة العميل و جمالية وفخامة الشكل,

    تقوم الشركة بحساب الكميات وعمل مططات تفصيلية للمبنى ليصبح التصميم جاهزا للتنفيذ بدقة وسلاسة

    بالأضافة الى تصنيع وزخرفة الأشكال الحجرية على ايدي أمهر العمال في مجال الحفر والزخرفة وعلى احدث المعدات,

    تقوم الشركة بتوريد المنتجات والمشاريع الى جميع أنحاء العالم وصولاً إلى التركيب الدقيق للمشاريع على أيدي فريقها المتخصص.

    • تصميم ودراسة المشاريع
    • توريد افضل انواع الحجر والرخام
    • أكساء الواجهات الحجرية
    • توريد الأعمال الحجرية
    الخدمات
    • stone cladding
    • architecture design
    • stone works
    • stone installation
    • interior design
    موقع الخدمة
    - USA – Turkey- Oman – UAE – Saudi Arabia – Qatar – Kuwait – Bahrain
    العنوان
    450000 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-552831546 tataricompany.com
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