شركة ططري هي شركة تم تأسيسها في تركيا تضم الشركة قسم المكتب الهندسي للدراسات والتصميم والذي يحتوي على فريق عمل محترف من المهندسين المعماريين والفنيين المتخصصين في دراسة واجهات المبنى وتصميم الشكل الخارجي ضمن جميع الطرازات المعمارية الكلاسيكية والحديثة بحيث تتناسب مع رغبة العميل و جمالية وفخامة الشكل,

تقوم الشركة بحساب الكميات وعمل مططات تفصيلية للمبنى ليصبح التصميم جاهزا للتنفيذ بدقة وسلاسة

بالأضافة الى تصنيع وزخرفة الأشكال الحجرية على ايدي أمهر العمال في مجال الحفر والزخرفة وعلى احدث المعدات,

تقوم الشركة بتوريد المنتجات والمشاريع الى جميع أنحاء العالم وصولاً إلى التركيب الدقيق للمشاريع على أيدي فريقها المتخصص.