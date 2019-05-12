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Tasamim Online تصاميم أونلاين
مكاتب هندسية في Al Khobar Saudi Arabia
نظرة عامة 9مشاريع (9) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (5)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • ستريب مول العوالي سكوير، مكة المكرمة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين منازل خرسانة مسلحة Brown
    ستريب مول العوالي سكوير، مكة المكرمة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين منازل خرسانة مسلحة Wood effect
    ستريب مول العوالي سكوير، مكة المكرمة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين مكتب عمل أو دراسة خرسانة مسلحة Brown
    ستريب مول العوالي سكوير، مكة المكرمة
    تصميم فيلا على البحر بشاطئ خاص, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين منازل
    تصميم فيلا على البحر بشاطئ خاص, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين منازل
    تصميم فيلا على البحر بشاطئ خاص
    Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين شرفة
    Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين شرفة
    Classic Villa, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين غرفة المعيشة
    +2
    Classic Villa
    فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    فيلا سكنية بمدينة جدة, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    +5
    فيلا سكنية بمدينة جدة
    فيلا مودرن بالرياض, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين فيلا
    فيلا مودرن بالرياض, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين فيلا خرسانة مسلحة Beige
    فيلا مودرن بالرياض, Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    +3
    فيلا مودرن بالرياض
    Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    Contemporary Luxury Villa Design , Tasamim Online تصاميم أونلاين Tasamim Online تصاميم أونلاين
    +3
    Contemporary Luxury Villa Design
    اعرض كل 9 المشاريع

    Whether you are remodeling a kitchen, creating your dream home, or planning a commercial building, working with Tasamim Online save time and money while making your new environment more functional, comfortable, and sustainable. The result is a project that is beautiful, original, and distinctive.

    تصاميم أونلاين نقدم خدمات هندسية  يشمل المعمارى والتصميم الداخلى والإنشائى والكهرباء والميكانيكا 

    فريق عمل متميز من مهندسين محترفين ذوى خبرة من 10 إلى 20 سنة بمصر والسعودية والخليج والشرق الأوسط بمشاريع متنوعة وحتى حجم أعمال يناهز مليار دولار . فرقنا يمتلك خبرات بكبرى المشاريع الحكومية والخاصة بمشاريع متنوعة سكنية وتعليمية ومستشفيات وفنادق ومولات بحرفية عالية وتطبيق معايير الكود العالمية والمحلية.


    الخدمات
    تصاميم معمارى وداخلى وحدائق وإستشارات هندسية أونلاين​
    موقع الخدمة
    • الشرق الأوسط
    • Bahrain
    • Cairo
    • القاهرة، مصر
    • Al Khobar Saudi Arabia
    العنوان
    AlRashed Towers, 2nd floor, Dharan Road, AlUlaia
    34448 Al Khobar Saudi Arabia
    المملكة العربية السعودية
    +966-544206004 www.tasamimonline.com

    التعليقات

    Mohamed Samir Mohamed Samir
    تصميمات جميلة
    منذ اكثر من 2 سنوات
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    Mohamed AbdelSalam Mohamed AbdelSalam
    Very Nice
    منذ اكثر من 2 سنوات
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    Toys World Toys World
    شغلهم ممتاز
    منذ اكثر من 2 سنوات
    تاريخ المشروع: يونيو 2018
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    5 أظهر كل تعليقات

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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