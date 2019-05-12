فيلا كلاسيكية فاخرة تغرم بها من النظرة الأولى

فيلا فاخرة تغرم بها من أول وهلة تقع فيها عيناك على تصميمها الداخلي والخارجي، اللذان تألقا بلمسات كلاسيكية ساحرة، خاصة ذلك الأول الذي تنطبق عليه سمات النمط الكلاسيكي بحذافيرها، دعونا نلقي نظرة أقرب عليه، مع ما يلي من صور..

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