Whether you are remodeling a kitchen, creating your dream home, or planning a commercial building, working with Tasamim Online save time and money while making your new environment more functional, comfortable, and sustainable. The result is a project that is beautiful, original, and distinctive.

تصاميم أونلاين نقدم خدمات هندسية يشمل المعمارى والتصميم الداخلى والإنشائى والكهرباء والميكانيكا

فريق عمل متميز من مهندسين محترفين ذوى خبرة من 10 إلى 20 سنة بمصر والسعودية والخليج والشرق الأوسط بمشاريع متنوعة وحتى حجم أعمال يناهز مليار دولار . فرقنا يمتلك خبرات بكبرى المشاريع الحكومية والخاصة بمشاريع متنوعة سكنية وتعليمية ومستشفيات وفنادق ومولات بحرفية عالية وتطبيق معايير الكود العالمية والمحلية.