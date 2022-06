OSAMA AL-AFALIQ ENGINEERING CONSULTING (OAEC) WAS ESTABLISHED IN 1995 IN SAUDI ARABIA. OVER THE PAST TWO DECADES THE FIRM INFLUENCE ON THE ARCHITECTURE OF THE EASTERN PROVINCE WITH PIONEER PROJECTS AND LAND MARKED BUILDINGS IN AL-KHOBAR, DAMMAM AND AL-AHSA. THROUGH A WIDE RANGE OF SUCCESSFUL TRACK RECORD IN DESIGN WORK FROM URBAN, RESIDENTIAL, OFFICES, INDUSTRIAL, RETAIL AND INFRASTRUCTURE WE PROVIDE TO OUR CLIENT A HIGH-END OF PROFESSIONAL CONSULTANCY SERVICES.

منذ تأسيس مكتب المهندس أسامة العفالق بعام 1995 وعلى مدى العقدان الماضيان كان هناك تأثير راسخ للمكتب في الخبر، الدمام، الجبيل والأحساء. حيث أن سجل المكتب حافل بالمشاريع المتميزة بالمنطقة وكذلك الخدمات الاستشارية الهندسية والتى تزخر بالتصاميم المميزة في شتى المجالات. ونحن على إستعداد تام لتلبية احتياجاتكم التصميمية والإنشائية ابتداءً بالتصميم وانتهاءً والتنفيذ المقترن بالإشراف

خدماتنا في كل من المجالات التالية: السكنية، الحضرية، الصناعية، التجارية، المعارض، المكاتب والبنية التحتية التي نقدمها لعملائنا. من خلال فريق العمل من المهندسين ذوى الخبرة والموهبة بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلة والديكور بذوق راقي رفيع تحت سقف واحد. لتلبية احتياجات عملائنا بإبداع وكفاءة عالية وفي الأوقات المحددة. أيضا نقدم أفضل معايير الجودة أستناداً على شهادة ISO الجودة 9001:2015