مركز الهندسة واستشارات التخطيط والعمارة يضم مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مجالات الهندسة والعمارة والتخطيط بمستويات المشروعات وحجمها من المنزل والفيلا والعمارة حتى الفنادق والمستشفيات والمجمعات السكنية والقرى السياحية، ويضم بفضل الله كافة التخصصات من التصميم المعماري حتى تصميم الأعمال الكهروميكانيكية، كما يقوم مركزنا بقسم الدعم بأعمال حصر الكميات ووضع المواصفات لحساب الغير وتطبيقات BIM وغيرها من التطبيقات الحاسوبية لمشروعك