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مركز الهندسة واستشارات التخطيط والعمارة
مكاتب هندسية في السادس من أكتوبر
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    مركز الهندسة واستشارات التخطيط والعمارة يضم مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مجالات الهندسة والعمارة والتخطيط بمستويات المشروعات وحجمها من المنزل والفيلا والعمارة حتى الفنادق والمستشفيات والمجمعات السكنية والقرى السياحية، ويضم بفضل الله كافة التخصصات من التصميم المعماري حتى تصميم الأعمال الكهروميكانيكية، كما يقوم مركزنا بقسم الدعم بأعمال حصر الكميات ووضع المواصفات لحساب الغير وتطبيقات BIM وغيرها من التطبيقات الحاسوبية لمشروعك

    الخدمات
    • تصميمات معمارية، إنشائية، كهرو
    • تصميمات إنشائية
    • تصميم أعمال كهرو
    • تنسيق موا
    • تخطيط عمراني
    موقع الخدمة
    السادس من أكتوبر
    العنوان
    المحور المركزي 377 الحي الثاني
    12532 السادس من أكتوبر
    مصر
    +20-1000103456 www.ecapac.com
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