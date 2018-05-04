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شركة مكافحة حشرات رخيصة بالرياض 0507719298
أعمال تنظيف في الرياض
نظرة عامة 3مشاريع (3) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (0)
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مشاريع

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    • شركة تنظيف مساجد شمال الرياض0507719298حي الملقا * الصحافة * النخيل * الياسمين * النفل * الازدهار * قرناطه * حي المغرزات * الواحه * المرسلات * الورود * المروج * الغدير * الربيع * الرائد * العقيق * النخيل الغربي * النخيل الشرقي, شركة مكافحة حشرات رخيصة بالرياض 0507719298 شركة مكافحة حشرات رخيصة بالرياض 0507719298
    شركة تنظيف مساجد شمال الرياض0507719298حي الملقا * الصحافة * النخيل * الياسمين * النفل * الازدهار * قرناطه * حي المغرزات * الواحه * المرسلات * الورود * المروج * الغدير * الربيع * الرائد * العقيق * النخيل الغربي * النخيل الشرقي, شركة مكافحة حشرات رخيصة بالرياض 0507719298 شركة مكافحة حشرات رخيصة بالرياض 0507719298
    شركة تنظيف مساجد شمال الرياض0507719298حي الملقا * الصحافة * النخيل * الياسمين * النفل * الازدهار * قرناطه * حي المغرزات * الواحه * المرسلات * الورود * المروج * الغدير * الربيع * الرائد * العقيق * النخيل الغربي * النخيل الشرقي
    شركة تنظيف شمال الرياض 0507719298
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    شركة نقل عفش بحي الياسمين 0507719298

    شركة دارالتقنية0507719298لغسيل السجاد  والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات تنظيف الخزانات مع التعقيم تنظيف المسابح مع التعقيم تنظيف مساجد بأقل الاسعار تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف تعيد تلميع جميع المفروشات تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ .. كشف التسريبات بدون كسرالأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث

    الخدمات
    • شركة تنظيف مجالس بالرياض 0507719209'
    • شركه غسيل فراشات بالرياض 0507719299
    • شركه تنظيف منازل بالرياض 0507719298
    • شركه تنظيف شقق مفروشة بالرياض 0507719298
    • شركة تنظيف فلل بالرياض 0507719298
    • شركة غسيل مجالس بالرياض0507719298
    • شركة تنظيف عمالة فلبنيه بالرياض 0507719299
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    11377 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-507719298
    الكشف القانوني

    شركة دارالتقنية0507719298لغسيل السجاد  والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات تنظيف الخزانات مع التعقيم تنظيف المسابح مع التعقيم تنظيف مساجد بأقل الاسعار تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف تعيد تلميع جميع المفروشات تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ .. كشف التسريبات بدون كسرالأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث

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