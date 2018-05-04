شركة دارالتقنية0507719298لغسيل السجاد والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات تنظيف الخزانات مع التعقيم تنظيف المسابح مع التعقيم تنظيف مساجد بأقل الاسعار تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف تعيد تلميع جميع المفروشات تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ .. كشف التسريبات بدون كسرالأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث