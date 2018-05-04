شركة دارالتقنية0507719298لغسيل السجاد والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات تنظيف الخزانات مع التعقيم تنظيف المسابح مع التعقيم تنظيف مساجد بأقل الاسعار تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف تعيد تلميع جميع المفروشات تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ .. كشف التسريبات بدون كسرالأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث
- الخدمات
- شركة تنظيف مجالس بالرياض 0507719209'
- شركه غسيل فراشات بالرياض 0507719299
- شركه تنظيف منازل بالرياض 0507719298
- شركه تنظيف شقق مفروشة بالرياض 0507719298
- شركة تنظيف فلل بالرياض 0507719298
- شركة غسيل مجالس بالرياض0507719298
- شركة تنظيف عمالة فلبنيه بالرياض 0507719299
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
-
11377 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-507719298
شركة دارالتقنية0507719298لغسيل السجاد والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات تنظيف الخزانات مع التعقيم تنظيف المسابح مع التعقيم تنظيف مساجد بأقل الاسعار تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف تعيد تلميع جميع المفروشات تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ .. كشف التسريبات بدون كسرالأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث