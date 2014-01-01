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شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978
أثاث في الرياض
نظرة عامة 0مشاريع (0) 1عروض (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (5)
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الخدمات

  • شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978
السعر/الساعة: 488.89ريال

عروض

شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978 أفضل الاسعار
متاح خلال: خلال 4 أسابيع
الرياض
100ريال
شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978
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    شمال الرياض

    عليك أن تقوم بالتواصل مع الشركة لكى يتم الذهاب الى المكان الخاص بك من أجل اتمام أعمال الشراء .تعتمد شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض على مجموعة من السيارات الحديثة لكى يتم نقل الأثاث بشكل صحيح حتى لا يتعرض الأثاث لأى أعمال كسر أو تلف .معنا فقط لا تقلق بشأن أعمال الشراء فنحن نقوم بتحديد القيمة الفعليه الخاصه بالأثاث الخاص بك .والهدف الأساسى من شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض هو تحقيق التوافق والرضا بين الشركة وبين العملاء حتى لا يتم تعرض أحدهما للظلم أو الخسارة.محلات حقين شراء الاثاث المستعمل بالرياض محلات شراء اثاث مستعمل بالرياض ؛نحن أفضل المحلات التجاريه العامله بمجال شراء الأثاث المستعمل .فاذا كنت من الأفراد اللذين يفضلون الحصول على أثاث ولكن بأسعار رخيصة ومناسبة بشكل كبير بالنسبة للعديد من الأفراد.؛لذلك نحن شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض تهدف بشكل أساسى الى تحقيق احتياجات الأفراد بشكل كبير وبأسعار مميزة ؛ لذلك كن الأفضل وتعامل مع شركتنا .نحن أفضل محلات شراء اثاث مستعمل بالرياض التى تقدم خدمات مميزة ويحتاج اليها العديد من الافراد .بالاضافه الى ذلك فان الشركة تقوم ببيع أيضا قطع الأثاث المستوردة من الخارج والتى تتميز بالأشكال والـألوان المميزة مع افضل شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض ونقل عفش

    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    ٦٦٥٥ الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-500614978

    التعليقات

    شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978 شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978
    ممتاز جد
    منذ 1 سنة 3 سنوات
    تاريخ المشروع: ديسمبر 2018
    عدل
    شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978 شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978
    ٥سنوات
    منذ 1 سنة 3 سنوات
    تاريخ المشروع: مارس 2014
    عدل
    شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978 شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978
    شراء أثاث مستعمل بالرياض 0500614978 أفضل الاسعار حقين الأثاث المستعمل بالرياض 0500614978 أفضل الاسعار حقين الأثاث
    منذ حوالي 3 سنوات
    تاريخ المشروع: ديسمبر 2024
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    5 أظهر كل تعليقات
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