مهندس معماري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية ودرجة الماجستير في التصميم العمراني , عضو مستشار في الهيئة السعودية للمهندسين.

عملت في المجالين الخاص والعام في مجال التصميم والاشراف والإدارة واهتم بمتطلبات واحتياجات الفرد والمجتمع من خلال تصاميم تخدم صاحب المنشأة وكذلك علاقتها بالمحيط العمراني والذي يعود بالتصحيح البصري لجماليات العناصر الحية داخل الحي والمدينة

نحن كمهندسين من بيدهم خلق بيئة ناجحة للعيش من خلال مفاهيم هندسية لا يتقنها الا من كان واعي للسلوك الانسانس اثناء التصميم ولديه الحس الاجتماعي لرفع نسبة الذوق العام داخل الروح البشرية وكذلك ما يحيط بالمجتمع من عناصر تصميمة ملائمة ومناسبة وهادفة

أتمنى من كل مهندس الشعور بمسؤوليته وأتمنى كذلك لهم التوفيق ولا ننسى ان المهندس هو طبيب كل مجتمع يعالج ويرمم ما يزعجنا بصريا وروحيا وما يربطنا جيدا بكل ما حولنا من عناصر ومن يجدد لنا أسلوب حياه يحاكي النفس ويشعرها بالأمان والعطاء والهدوء .

ولكم تحياتي

المستشار الهندسي : عبدالرحمن العمري