سنقوم بإصلاح الشقق وغيرها من العقارات الجاهزة في برشلونة وفي مدن كوستا ديل سول. إن الخبرة الواسعة والممارسة الغنية في السوق تشهد على الجودة العالية للعمل المنجز ، كما تتيح لنا الاتصالات الراسخة مع موردي مواد البناء تقديم واحد من أقل الأسعار بين المنافسين. تجديد الشقق على أساس تسليم المفتاح هو مجموعة من الأعمال التي تشمل ليس فقط الانتهاء من الديكور للمبنى ، ولكن أيضا الأسلاك الكهربائية ، واستبدال أنابيب السباكة ، وتجديد تغطية الأرضيات وأكثر من ذلك بكثير