يمكن تعريف Anastomosis كعملية تربط أجزاء مختلفة من نظام لتشكيل شبكة متكاملة. مستوحى من هذه الظاهرة ، يهدف الاستوديو الخاص بنا إلى سد الروابط بين مختلف الأفكار والتخصصات لتحقيق حلول تصميمية شاملة.

Anastomosis عبارة عن استوديو إبداعي يتكون من مصممين ومهندسين معماريين يسعون جاهدين لتحدي الحدود التقليدية لاستكشاف أفكار جديدة من خلال عمليات بديهية لبدء حوارات هادفة. نتابع التصميم من منظور متعدد التخصصات حيث يتم مزج الوسائط المختلفة من خلال الملاحظات المهمة والعمليات التكرارية من أجل معالجة التعقيدات بمناظارات مبتكرة. يعتمد جوهر الاستوديو على تحقيق الخلود الجميل في المنتج النهائي.

يقع ستوديو Anastomosis في مدينة جدة ، ويستكشف دور التصميم في تحديد التطور المقبل في المنطقة. في عصر العولمة السريعة حيث تصنع الأوهام لتستقطب في معظمها إلى المعنى البصري ، تصبح أصالة التصميم وأهميته موضع تساؤل. هل تمتزج الهندسة المعمارية والتصميم في ثقافة أحادية متنامية أم أنها تسعى جاهدة للحفاظ على خصوصية المنطقة والاحتفال بها؟

تشجعنا وأيديولوجيتنا على تعزيز الشعور بالهوية الإقليمية والاستدامة الاجتماعية في خدمة الإنسانية حيث نرغب في التعاون مع العملاء و المطورين و المنظمات غير الحكومية و أي شخص يتطلع إلى متابعة روح التصميم.