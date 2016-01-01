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Anastomosis Design Lab
مهندس معماري في Jeddah
نظرة عامة 6مشاريع (6) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (7)
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مشاريع

مشروع جديد
مطعم ماكي هاوس Maki House, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
مطعم ماكي هاوس Maki House, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
مطعم ماكي هاوس Maki House, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
+20
مطعم ماكي هاوس Maki House
بلومنج Blooming, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
بلومنج Blooming, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
بلومنج Blooming, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
+19
بلومنج Blooming
مكتب الجفالي Maktab Al Juffali, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
مكتب الجفالي Maktab Al Juffali, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
مكتب الجفالي Maktab Al Juffali, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مساحات تجارية
+3
مكتب الجفالي Maktab Al Juffali
دار الرضوان Dar Al Ridwan, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab حديقة
دار الرضوان Dar Al Ridwan, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
دار الرضوان Dar Al Ridwan, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab مسبح
+14
دار الرضوان Dar Al Ridwan
دار الريان Dar Al-Rayyan, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
دار الريان Dar Al-Rayyan, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab Living roomSofas & armchairs
دار الريان Dar Al-Rayyan, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab ArtworkOther artistic objects
+20
دار الريان Dar Al-Rayyan
تعريف بنا - About Us, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
تعريف بنا - About Us, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
تعريف بنا - About Us, Anastomosis Design Lab Anastomosis Design Lab
+9
تعريف بنا - About Us

يمكن تعريف Anastomosis كعملية تربط أجزاء مختلفة من نظام لتشكيل شبكة متكاملة. مستوحى من هذه الظاهرة ، يهدف الاستوديو الخاص بنا إلى سد الروابط بين مختلف الأفكار والتخصصات لتحقيق حلول تصميمية شاملة.

Anastomosis عبارة عن استوديو إبداعي يتكون من مصممين ومهندسين معماريين يسعون جاهدين لتحدي الحدود التقليدية لاستكشاف أفكار جديدة من خلال عمليات بديهية لبدء حوارات هادفة. نتابع التصميم من منظور متعدد التخصصات حيث يتم مزج الوسائط المختلفة من خلال الملاحظات المهمة والعمليات التكرارية من أجل معالجة التعقيدات بمناظارات مبتكرة. يعتمد جوهر الاستوديو على تحقيق الخلود الجميل في المنتج النهائي. 

يقع ستوديو Anastomosis في مدينة جدة ، ويستكشف دور التصميم في تحديد التطور المقبل في المنطقة. في عصر العولمة السريعة حيث تصنع الأوهام لتستقطب في معظمها إلى المعنى البصري ، تصبح أصالة التصميم وأهميته موضع تساؤل. هل تمتزج الهندسة المعمارية والتصميم في ثقافة أحادية متنامية أم أنها تسعى جاهدة للحفاظ على خصوصية المنطقة والاحتفال بها؟

تشجعنا وأيديولوجيتنا على تعزيز الشعور بالهوية الإقليمية والاستدامة الاجتماعية في خدمة الإنسانية حيث نرغب في التعاون مع العملاء و المطورين و المنظمات غير الحكومية و أي شخص يتطلع إلى متابعة روح التصميم.  

الخدمات
  • Architecture
  • Interiors
  • Brand Design
  • Graphic Design
  • Environmental Design
  • Commercial Design
  • Private Design
  • Residential Design
  • Community Design
  • تصميم خارجي
  • تصميم داخلي
  • تصميم فلل
  • تصميم مطاعم
  • تصميم مراكز
  • جرافيك ديزاين
  • دزاين
  • تنفيذ
  • Construction
  • build
  • Fabrication
  • Execution
  • اعرض كل 21 خدمات
موقع الخدمة
Jeddah
العنوان
khalid Bin Al Waleed st
21577 Jeddah
المملكة العربية السعودية
+966-505660696 anastomosisdesignlab.com

التعليقات

TK 390 TK 390
ممتاز جدا وشغل عصري 
منذ اكثر من 2 سنوات
تاريخ المشروع: مايو 2016
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TK 390 TK 390
مشاريع مصممة بذكاء هندسي وأسعر معقولة
منذ اكثر من 2 سنوات
تاريخ المشروع: يونيو 2018
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as
مالك فيلا
منذ 1 سنة 3 سنوات
تاريخ المشروع: يوليو 2019
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7 أظهر كل تعليقات

مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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