شركة دارالتقنية0507719298
لغسيل السجاد والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات
تنظيف الخزانات مع التعقيم
تنظيف المسابح مع التعقيم
تنظيف مساجد بأقل الاسعار
تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير
وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير
ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح
شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب
وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر
تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف
تعيد تلميع جميع المفروشات
تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ ..
كشف التسريبات بدون كسر
الأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض
ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث
- الخدمات
- خدمات تنظيف مجالس
- شركة الصفرات لغسيل المجالس بالرياض0507719298
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- شركة الصفرات للتنظيف المجالس بالرياض0507719298
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- شركة الصفرات للغسيل الفراشات بالرياض0507719298
- شركة الصفرات لمكافحة الحشرات بالرياض0507719298
- شركة الصفرات للرش المبيدات بالرياض0507719298
- شركة الصفرات للنقل العفش بالرياض0507719298
- شركة الصفرات للنقل الاثاث بالرياض0507719298
- شركة الصفرات لتخزين العفش بالرياض0507719298
- شركة الصفرات لتخزين الاثاث بالرياض0507719298
- شركة الصفرات لغسيل الفراشات بالرياض0507719298
- شركة الصفرات لغسيل الستائر بالرياض0507719298
- شركة الصفرات لغسيل المكيفات بالرياض0507719298
- اعرض كل 17 خدمات
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
-
11377 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-507719298 dartechnical.wordpress.com
شركة دارالتقنية0507719298
لغسيل السجاد والموكيت والكنب ومكافحة الحشرات اقوى وافضل الخصومات الاسعار وجودة المحترف لجميع خدمات التنظيف والتطهير ونقل الاثاث مع الفك والتركيب ومكافحة الحشرات والقوارض.وعزل الخزانات وكشف التسربات
تنظيف الخزانات مع التعقيم
تنظيف المسابح مع التعقيم
تنظيف مساجد بأقل الاسعار
تنظيف وغسيل كنب ومجالس مع التنشيف والتعطير
وغسيل موكيت وسجاد تنظيف وستاير مع التعطير
ويوجد لدينا قسم خاص لعزل الخزانات والاسطح
شركتنا متميزة بالجودة والسرعة والسعر المناسب
وحضرتك تقدر توفر مصاريف العمالة لان عند طلبك أكتر من خدمة بتوفر أكتر
تقدر تلمع الأرضي ات والحوائط .. والستائر والنجف
تعيد تلميع جميع المفروشات
تنظيف وتطهير المطبخ من جميع الدهون والاوساخ ..
كشف التسريبات بدون كسر
الأثاث ومكافحة الحشرات نقل والقوارض
ولأنكم الأفضل .. تحتاجون الأفضل في مجال التنظيف ونقل الأثاث