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شراء اثاث مستعمل 0500866134 نقل اثاث الرياض
أثاث في الرياض
نظرة عامة 1مشاريع (1) 2عروض (2) 0كتاب الافكار (0)
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حقين شراء الاثاث المستعمل بالرياض 0500866134 با...
متاح خلال: خلال 4 أسابيع
الرياض
5,000ريال
شراء اثاث مستعمل 0500866134 نقل اثاث الرياض
حقين شراء الاثاث المستعمل بالرياض 0500866134 ب...
متاح خلال: خلال 4 أسابيع
الرياض
500ريال
شراء اثاث مستعمل 0500866134 نقل اثاث الرياض

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    ابو الطيب 0500866134 نشتري الثلاجات شاشات مكيفات وجميع الاثاث المستعمل بالرياض باسعار مغرية

    محلات شرا الاثاث المستعمل بالرياض


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    ،والانتريهات والصالونات ، مطابخ المونيوم وتحف وانتيكات وستائر وكل ما في

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    شراء الاثاث المستعمل ، حيث نحن قادرين علي شراء الاثاث المستعمل لديكم

    بأعلي الاسعار الممكنة فلدينا خبرة في شراء الاثاث تمتد لدي اكثر من عشرون

    عاما في مجال المتاجرة بالاثاث المستعمل واعادة تدويره مرة اخري بعد صيانته

    وتنظيفة واصلاح عيوبه ، كل منا يحتاج في بعض الاوقات الي تغير الديكور

    الخاص ببيته ليس فقط لديكور المنزل من حيث الشكل وإنما ايضا نحتاج الي

    تغيير ديكور الاثاث لدي منازلنا ، وهنا يقع صميم عملنا حيث نقوم نحن بعد

    التواصل مع احد مندوبينا بمعاينة الاثاث لديك والتواصل معك لأعلي سعر ممكن

    لبيعه ثم نقوم بأصلاح كافة العيوب المتواجدة بالاثاث وإعاده عرصه مرة اخري

    لدينا في محلات شراء الاثاث المستعمل بالرياض وخصيصا بالحراج .




    محلات شراء الاثاث المستعمل بالرياض :




    لدينا العديد من المعارض والمحلات بالرياض ، وب حراج بن قاسم علي طريق

    الحائر ، ونقوم من خلال تلك المحلات بعرض الاثاث المستعمل للعملاء حتي يتم

    بيع الاثاث مرة أخري ، ونحن كفريق عمل هدفنا هو وصول عملائنا لخدمة مميزة

    موقع الخدمة
    منطقة الرياض
    جوائز الشركة
    العديد من الجوائز
    العنوان
    20
    11461 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-500866134
    الكشف القانوني

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