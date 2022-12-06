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- خدمة مقاولات عامه
- موقع الخدمة
- الدمام
- العنوان
-
القادسية، 3852 صفوان بن اسيد، القادسية، الدمام 32247 6803، الدمام 32247 6803
32247 الدمام
المملكة العربية السعودية
+966-558586447 rooqy.mugawalat.com
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برجولات خارجية وسواتر قماش · مظلات سيارات ومدارس
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