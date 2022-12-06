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fakhama
تصميم داخلي و ديكورات في الدمام
نظرة عامة 3مشاريع (3) 2كتاب الافكار (2)
التعليقات (3)
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مشاريع

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    • تركيب سواتر الخبر سواتر الدمام, fakhama fakhama الغرف
    تركيب سواتر الخبر سواتر الدمام, fakhama fakhama الغرف
    تركيب سواتر الخبر سواتر الدمام, fakhama fakhama الغرف
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    تركيب سواتر الخبر سواتر الدمام
    مظلات سواتر برجولات الفخامه الدمام
    برجولات مظلات جلسات الفخامه بالدمام, fakhama fakhama مساحات تجارية الحديد / الصلب Beige
    برجولات مظلات جلسات الفخامه بالدمام
    مؤسسة الصيعري للمقاولات العامه نتواجد في جميع مناطق الشرقيه 1-الدمام 2-الخبر 3-القطيف 4-الجبيل 5-الاحساء جوال:0558586447 يوجد لدينا مخططات بتفصيلات مناسبه واسعار منافسة  الجودة في العمل والدقة والانجاز هدفنا رضاء العميل وأسعار منافسة  اعمال البناء عظم بالمواد أو شغل يد بدون مواد مصنعيه تحت إشراف هندسي  فلل - قصور - عمائر - مساجد - أبراج - استرتحات  تنفذ جميع المباني كافه  تشطيب - تلياس - بلاط - سيراميك - حجر - رخام  ننفذ كافة انواع التشطيبات - والبناء تحت إشراف هندسي  للاستفسار جوال "0558586447" خدمة مظلات سواتر بأنواعها المختلفة المجدولة والشرائح السواتر بكافة أنواعها وأشكالها المتنوعة والمختلفة فيوجد لدينا السواتر المصنعة من شرائح الخشب البلاستيكي الذي يشبه الخشب الطبيعي إلى حد كبير فيكون الساتر ذا شكل جميل يضفي على منزلك جمالا إضافيا, وهذا النوع من المواد يقاوم لأكثر من عشرين عاما. ومن مميزاتها:- – يقاوم لسنين طويلة. – لا تعيش فيه الحشرات ولا يتسوس. – لا تتغير مواصفاتها مع تغيرات عوامل الطبيعة. – تتحمل درجات الحرارة العالية والبرودة الشديدة ولا يتشقق. – غير ضارة على صحة الإنسان وصديقة للبيئة. ولدينا سواتر مصنعة من أقمشة عالية الجودة ذات مواصفات عالمية فمنها مادة ( البولي إثلين ) Polyethylene shade net قماش الشبك عالي الكثافة HDPE الذي يعطي ظلا نسبته أكثر من 95% ومصنعة في أفضل المصانع العالمية. سواتر تقدم ارقي واجمل انواع المظلات والسواتروالهناجر وانشاء المستودعات العامة كما نقوم بتوريد وتصميم وتنفيذ جميع انواع المظلات والسواترللمشاريع العامة الحكومية والخاصة بالشركات والفلل والقصور ومن اولويتنا :- مظلات السيارات – مظلات المسابح – مظلات المدارس – مظلات الساحات – هناجر حديد – سواتر شرائح – سواتر مجدول – سواتر اقمشه – سواتر جدارية – شبوك زراعيه – وتشييد جميع انواع المظلات والسواتر الخشبيه (فيمكو) بجوده عاليه وتوريد وتركيب كافة الاعمال المعدنيه والمظلات وتغطيتها بالقماش pvc او بالصاج المعرج مع العازل ساندوتش بانل وكافة انواع الهناجر ويتم وصل القماش بماكينة خاصة لاجراء اللحام الحراري ( الكبس الحراري ) للقماش pvc المقاومه للحرارة وعوامل الجو الطبيعيه .. #مظلات_سيارات #مظلات_للسيارات _مظلات_السيارات #المظلات #مظلات مظلات سيارات – مظلات ساحات – مظلات مسابح – مظلات عامة – سواتر – سواتر خشبيه – اشرعة – بيوت شعر – مظلات فوم – مظلات قماشيه – مظلات مواقف سيارات- هناجر – شبوك زراعيه – مشاريع مظلات السيارات – مشاريع مظلات المدارس – مشاريع مظلات الجامعات مشاريع مظلات الحدائق – مشاريع مظلات الاسواق – مشاريع مظلات الشركات مشاريع مظلات الوزارات – مشاريع مظلات المنتزهات – مشاريع مظلات البرجولاتا القرميد – هناجر الزامل للمدارس والمستودعات – شركة الحذيفي اعمال الساندوتش بانل – شبوك حماية – شبوك زراعيه مظلات اغنام – مظلات مستشفيات – مظلات مستوصفات – مظلات مواقف الاسعاف – مظلات المجمعات الطبية مظلات الاسكان – مظلات عقارات – مظلات عمودية – شركة الحذيفي مظلات متحركه – مظلات – هناجر سواتر خشبية ’ سواتر حديد ’ سواتر لكسان ’ سواتر خشبية ’ سواتر المنيوم ’ سواتر شينكو القرميد – هناجر الزامل Dammam Saudi Arabia
    الخدمات
    خدمة مقاولات عامه
    موقع الخدمة
    الدمام
    العنوان
    القادسية، 3852 صفوان بن اسيد، القادسية، الدمام 32247 6803، الدمام 32247 6803
    32247 الدمام
    المملكة العربية السعودية
    +966-558586447 rooqy.mugawalat.com
    الكشف القانوني

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    برجولات خارجية وسواتر قماش · مظلات سيارات ومدارس

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    التعليقات

    الفخامه للمظلات والسواتر الفخامه للمظلات والسواتر
    مقاولات عامه الدمام 0558586447
    منذ اكثر من 3 سنوات
    تاريخ المشروع: يناير 2015
    عدل
    مؤسسة الفخامه
    منذ حوالي 2 سنوات
    ‫تركيب مظلات ”الفخامه“ وسواتر الفخامه‬‎
    مظلات سواتر الدمام
    منذ 1 سنة 3 سنوات
    3 أظهر كل تعليقات
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