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تخصصنا : تصنيع وتصميم وتشييد مظلات سيارات - مظلات مواقف حكوميه وخاصه - مظلات سيارات فلل





مظلات سيارات قصور وجميع الاستخدامات من المظلات للسيارات والمركبات بمختلف احجامها بجوده عاليه





وتوريد وتركيب كافة الاعمال المعدنيه من المظلات الحديدة في استخدمات متعدده





منها مظلات المستشفيات ومواقف الموظفين للوزارات والشركات والمدارس والجامعات بمواصفات عالية واسعار مثالية.





جميع انواع الاعمال بالصناعات المقاومه للحرارة وعوامل الجو الطبيعيه





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تقدم مظلات وسواتر افضل الاعمال للمظلات والسواتر . مظلات وسواتر الرياض 0500559613 , مظلات سيارات , خصومات مذهلة , اشكال جديدة , مظلات الرياض , مظلات فلل , سواتر





نهتم

فى مؤسسة مظلات وسواتر الاختيار الاول بتوفير

مظلات باحجام تتسع لاي عدد من المظلات تناسب

المواقف للتظليل الكامل وحماية زجاج ومقاعد السيارات

بالاضافة لتركيب مظلات سيارات الفلل والقصور ولاصحاب

المنازل ومواقف الشركات وتظليل سيارات الطلبة

والاساتذة بالجامعات والاطباء بالمستشفيات ومواقف

المولات التجارية





ج/0500559613 ج/0535553929





تركيب مظلات تغطية الخزانات والتكييفات باسطح المنازل-تركيب مظلات العاب الاطفال بالحضانات وروض الاطفال.





توفر المظلة الحماية الكاملة للسيارة فلا تحتاج لكثرة

الغسيل والتنظيف للتخلص من الغبار بالاضافة الى انها

توفر الخصوصية عند تركيبها داخل الفلل والقصور

والاماكن العامة.





تتفاوت اسعار مظلات السيارات حسب حجم السيارة او السيارات المطلوب تظليلها.





فوائد تظليل السيارات:





1-حماية الزجاج من اشعة الشمس فلا يصاب الزجاج بالسرطان بالاضافة الى

حماية الديكورات الداخلية للسيارة و المقاعد خصوصا

اذا كانت من الجلد من التعرض لاشعة الشمس

المباشرة.





2-تجنب الاضرار الخطيرة التى قد تنجم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الموتور بفعل حرارة الشمس مما يساعد على طول العمر الافتراضي للموتور .





3-تظليل السيارة بشكل جيد خاصة فى فصل الصيف يجعل التكييف يعمل بشكل اكثر كفاءة.





4-تجنب تغير لون سيارتك الذى يذهب ويتعرض للبهتان نتيجة وقوف السيارة مدة طويلة فى الشمس بدون تظليل.





شركة سواتر ومظلات الاختيار الاول لتركيب مشاريع مظلات - السواتر - الهناجر - القرميد - البيوت الشعر - المستودعات-





ج/0500559613 ج/0535553929 ج/0548682241 ت/0114996351





تقدم

ارقي واجمل انواع المظلات والسواتروالهناجر

وانشاء المستودعات العامة كما نقوم بتوريد وتصميم

وتنفيذ جميع انواع المظلات والسواترللمشاريع العامة

الحكومية والخاصة بالشركات والفلل والقصور ومن

اولويتنا :-





مظلات السيارات - مظلات المسابح -مظلات المدارس - مظلات الساحات - هناجر حديد - سواتر شرائح- سواتر مجدول - سواتر اقمشه - سواتر جدارية - شبوك زراعيه - وتشييد جميع انواع المظلات والسواتر الخشبيه (فيمكو) بجوده عاليه





وتوريد

وتركيب كافة الاعمال المعدنيه والمظلات وتغطيتها

بالقماش pvc او بالصاج المعرج مع العازل ساندوتش

بانل وكافة انواع الهناجر ويتم وصل القماش

بماكينة خاصة لاجراء اللحام الحراري ( الكبس الحراري )

للقماش pvc المقاومه للحرارة وعوامل الجو الطبيعيه ..





مظلات سيارات متطورة وذات مواصفات عالية.





مظلات سيارات معلقة بدون أعمدة من الأمام لسهولة التوقف والحركة.





مظلات سيارات ذات أشكال جديدة ورائعة, منها الهرمي ومنها المقوسة وغيرها.





مظلات للسيارات بكافة أشكالها وأحجامها.





مظلات سيارات من قماش البولي إثلين Polyethylene shade net covers





مظلات سيارات من قماش بي في سي PVC, PVDF covers





مظلات وسواتر شركة الاختيار الاول التخصصي





مظلات

وسواتر شركة الاختيار الاول نقدم أفضل أنواع

المظلات من خلال خبراء ومتخصصون في تركيب

المظلاتوالسواتر والهناجر بمستوى جودة عالي للشركات

والمصانع والبنوك ومواقف السيارات والمستشفيات باستخدام

أفضل وأحدث التقنيات وأفضل الخامات نحن متخصصون في

مجال الإنشاء والدراسات الهندسية





سواتر ومظلات شركة الاختيار الاول السعودية توفر أفضل المواصفات في المظلات من أجل تقديم خدمة أفضل تحوز على رضاكم:





- مظلات عازلة للحرارة من أفضل المواد العازلة للحرارة لحماية السيارات من الحرارة المرتفعة للشمس





- شكل جذاب ومميز يتناسب مع طبيعة المكان





- الهيكل الحديدي مطلي بمواد عازلة لحمايته من الصدأ والتأكل





- عمل المظلات بطرق فنية لاستيعاب أكبر عدد من السيارات





نقدم

في مظلات وسواتر شركة الاختيار الاول أفضل أنواع

المظلات والسواتر المصنعة من أجود الخامات

للتناسب مع جو المملكة ودرجات الحرارة الشديدة

والمحافظة على السيارات خلال فترة تواجدها





نتشرف بوجود افضل كادر فني ومهندسون ومشرفوت متخصصون فى تركيبات وتنفيذ مشاريع المظلات والسواتر وجميع اعمال الحدادة.





يتوفر لدينا مجال تنفيذ وتركيب:





سواتر حديد-افضل انواع المظلات للسيارات-مظلات

مدارس-مظلات مداخل البيت-مظلات الشد الانشائي-مظلات

مساجد-سواتر خشبية-سواتر شينكو-مظلات شينكو-قرميد

معدني-مظلات قماش-مظلات متحركة-مظلات بلاستيك-مظلات

هرمية.





مظلات سيارات من الاختيارالاول 0114996351 اسعار مخفضه 80 ريال للمتر ضمان 10 سنوات سواترالاختيارالاول-













مظلات مداخل الفلل-تركيب مظلات خارجية للحدائق-مظلات مداخل فلل خارجية وفنادق-تركيب المظلات للمداخل-أجدد اشكال مظلات منازل





مظلات مداخل الفلل

والمنازل و الفنادق والشركات متوفرة لدي مؤسسة

الأختيار الاول بأشكال جمالية مميزة.نوفر فى مؤسسة

مظلات الرياض-نقوم بتركيب مظلات مداخل فلل وبيوت و

منشأت تجارية وسكنية .تمنح مظلات المداخل شكل جمالي

للمكان كما انها تساعد على ملء فراغات المداخل.





ج/0500559613





ج/0535553929













نعتمد

أحدث أشكال مظلات خشبية للمداخل حيث يعتبر الخشب

بنوعيه الطبيعي والمعالج من العناصر الرئيسية فى

تصنيع مظلات المداخل فالخشب يجعل المنزل يظهر فى

حجم أكبر.













لا

ينبغي عليك عزيزى العميل اهمال المدخل الرئيسي

لمنزلك او فلتك فهو واجهتك امام الضيوف وهو جزء

رئيسى من تصميم المنزل لذا احرص على تجميله بمظلة

راقية جميلة تزينه وتمنع دخول الشمس عن المنزل فى نفس

الوقت.





مظلات الممرات الخشبية فى حدائق المنازل:





نقوم بتركيب المظلات الخشبية بحيث تشكل ممر جميل للحدائق المنزلية.





مظلات بلاستيك للمداخل:





نقوم بتركيب مظلات بلاستيك لمداخل المنازل والفلل تسمح بمرور الضوء النهاري للمنزل.





مظلات اشرعة بي في سي:





نقوم بتركيب مظلات شراعية قماشية انيقة بالوان تتناسب مع الوان دهانات المنازل.





مظلات مداخل لكسان:





نوفر مظلات مداخل من اللكسان بالوان وتغطيات مختلفة شفافة و قاتمة حسب الطلب.





مظلات مثبتة فى الحائط:





نقوم بتركيب المظلات الثابتة لواجهات المنازل.





مواصفات مظلات مداخل الفلل و المنازل:





1-حجب أشعة الشمس الحارقة فى الصيف.





2-إمكانية التزيين بالزهور والنباتات و الإضاءات.





3-عزل الأتربة والغبار عن المنزل او الفلة.





4-سهولة التنظيف والتلميع وعدم التعرض للتأكل.





مظلات مداخل الفلل





يتم تركيب مظلات المداخل للفلل

ومظلات سيارات بالمداخل فى مؤسسة الأختيار الاول فى

وقت قياسي و بأشكال تتناسب مع واجهات المنازل

والفلل.





مظلات خارجية للحدائق





متخصصون فى تركيب مظلات جلسات خارجية للحدائق من أجود نوعيات خامات قماش البي في سي الكوري العازل للحرارة والمضاد للتمزق والإهتراء.





بالإضافة لتوفير نوعيات مظلات الخشب البلاستيكي والحديدي الخشابي لتظليل أماكن الجلوس بالحدائق.





نوفر أشكال مظلات الحدائق بالأشكال الهرمية والدائرية والمخروطية والقوسية فلدينا جميع الأشكال التى ترضي كل الأذواق.





مظلات مداخل الفلل

















نعتمد

أحدث أشكال مظلات خشبية للمداخل حيث يعتبر الخشب

بنوعيه الطبيعي والمعالج من العناصر الرئيسية فى

تصنيع مظلات المداخل فالخشب يجعل المنزل يظهر فى

حجم أكبر. لا ينبغي عليك عزيزى العميل اهمال المدخل الرئيسي لمنزلك او فلتك فهو واجهتك امام الضيوف





وهو جزء رئيسى من تصميم المنزل لذا احرص على تجميله بمظلة راقية جميلة تزينه وتمنع دخول الشمس عن المنزل فى نفس الوقت. مظلات الممرات الخشبية فى حدائق المنازل:





نقوم بتركيب المظلات الخشبية بحيث تشكل ممر جميل للحدائق المنزلية. مظلات بلاستيك للمداخل:





نقوم بتركيب مظلات بلاستيك لمداخل المنازل والفلل تسمح بمرور الضوء النهاري للمنزل.









مظلات اشرعة بي في سي:





نقوم بتركيب مظلات شراعية قماشية انيقة بالوان تتناسب مع الوان دهانات المنازل. مظلات مداخل لكسان:





نوفر مظلات مداخل من اللكسان بالوان وتغطيات مختلفة شفافة و قاتمة حسب الطلب.





مظلات مثبتة فى الحائط:





نقوم بتركيب المظلات الثابتة لواجهات المنازل.









مظلات مداخل فلل وقصور مظلات مداخل الفلل الرياض مواصفات مظلات مداخل الفلل و المنازل: 1-حجب أشعة الشمس الحارقة فى الصيف.





2-إمكانية التزيين بالزهور والنباتات و الإضاءات.





3-عزل الأتربة والغبار عن المنزل او الفلة.





4-سهولة التنظيف والتلميع وعدم التعرض للتأكل. يتم تركيب مظلات المداخل للفلل ومظلات سيارات بالمداخل فى مؤسسة الأختيار الاول فى وقت قياسي و بأشكال تتناسب مع واجهات المنازل والفلل.









مظلات خارجية للحدائق









متخصصون فى تركيب مظلات جلسات خارجية للحدائق من أجود نوعيات خامات قماش البي في سي الكوري العازل للحرارة والمضاد للتمزق والإهتراء.





بالإضافة لتوفير نوعيات مظلات الخشب البلاستيكي والحديدي الخشابي لتظليل أماكن الجلوس بالحدائق.





نوفر أشكال مظلات الحدائق بالأشكال الهرمية والدائرية والمخروطية والقوسية فلدينا جميع الأشكال التى ترضي كل الأذواق.





لمتابعة جديد اعمال مؤسسة مظلات وسواتر الاختيار الاول اضغط هنا





مظلات وسواتر الاختيار الاول





www.alaktiar.com





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ثقتكم بنا وانطلقنا من السعودية وكانت هذه الانطلاقة التي توسعنا

واصبحنا علامة مميزة في عالم المظلات والسواتر





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الاسم التجاري للفرع/مؤسسة مظلات الاختيار الاول للمقاولات - سواترالرياض-مظلات وسواترالتخصصي





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ج \ 0535553929





ج \ 0548682241























