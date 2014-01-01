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- الخدمات
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- موقع الخدمة
- الرياض
- جوائز الشركة
- تريلات نقل خارج الرياض0500960674صطحة/جوانب/ثلاجة/
- العنوان
-
طريق الفريان
00966 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-532429308 aaas999aaas@gmail.com
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