الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية (التجارية ) وتشمل ( المدارس، المستشفيات، الفنادق، المحطات، قاعات الأفراح والمناسبات، المطارات ومرافقها...الخ)، إنشاء المباني الجاهزة في المواقع (precast) وأيضا مباني الحديد المجلفن ( الحديد البارد)، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية.