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مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات
بناء في Jeddah
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • التنفيذ والإشراف على اعمال الهيكل الخرساني لمبنى فندقي خاص بمدينة جدة., مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات
    التنفيذ والإشراف على اعمال الهيكل الخرساني لمبنى فندقي خاص بمدينة جدة., مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات
    التنفيذ والإشراف على اعمال الهيكل الخرساني لمبنى فندقي خاص بمدينة جدة., مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات مؤسسة مهند محمد الرشيدي للمقاولات
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    التنفيذ والإشراف على اعمال الهيكل الخرساني لمبنى فندقي خاص بمدينة جدة.

    الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية (التجارية ) وتشمل ( المدارس، المستشفيات، الفنادق، المحطات، قاعات الأفراح والمناسبات، المطارات ومرافقها...الخ)، إنشاء المباني الجاهزة في المواقع (precast) وأيضا مباني الحديد المجلفن ( الحديد البارد)، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية.

    الخدمات
    تصميم ، بناء ، تشطيب ، ترميم وتجديد ، إشراف ، استشارات هندسية ، دراسة جدوى
    موقع الخدمة
    جدة ، الرياض و Jeddah
    جوائز الشركة
    الأمانة والصدق وتوفير متطلبات العميل لتحقيق اهم مبادئ الإستدامة وتطوير العمل لمواكبة العصر.
    العنوان
    شارع المعادي
    18886 Jeddah
    المملكة العربية السعودية
    +966-540522568
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