الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية (التجارية ) وتشمل ( المدارس، المستشفيات، الفنادق، المحطات، قاعات الأفراح والمناسبات، المطارات ومرافقها...الخ)، إنشاء المباني الجاهزة في المواقع (precast) وأيضا مباني الحديد المجلفن ( الحديد البارد)، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية.
- الخدمات
- تصميم ، بناء ، تشطيب ، ترميم وتجديد ، إشراف ، استشارات هندسية ، دراسة جدوى
- موقع الخدمة
- جدة ، الرياض و Jeddah
- جوائز الشركة
- الأمانة والصدق وتوفير متطلبات العميل لتحقيق اهم مبادئ الإستدامة وتطوير العمل لمواكبة العصر.
- العنوان
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شارع المعادي
18886 Jeddah
المملكة العربية السعودية
+966-540522568