مكافحة جميع انواع الحشرات المنزلية الطائرة والزاحفة مع الضمان
0532317754
زوروا موقعنا الالكتروني roknnagd.net
خدماتنا الاخرى
1- تنظيف الكنب
2- تنظيف وغسيل جميع انواع المجالس العربية والمساند والمراكى والستائر .
3- تنظيف جميع انواع الموكيت
4- تنظيف السجاد والزوالى .
5- غسيل وتنظيف الخزانات الارضية والعلوية الفيبر جلاس والصبة .
6- تنظيف وغسيل المكيفات الاسبلت والشباك او مركزي او دولاب فى مكانه .
7- تنظيف البيوت ( فلل- شقق-قصور-عمائر - مكاتب استراحات)
8-مكافحة جميع انواع الطيور والحمام وطرده من البيت ..
ونقدم جميع خدماتنا بأفضل الاسعار وتقديم الخصومات للعملاء فى الرياض وفى جميع المدن
- الخدمات
- اعمال تنظيف، مكافحة حشرات، تركيب طارد الحمام، نقل عفش،
- موقع الخدمة
- الرياض
- العنوان
-
السويدي العام
27266 الرياض
المملكة العربية السعودية
+966-555789402 roknnagd.net