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أعمال تنظيف في الرياض
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    • مكافحة جميع انواع الحشرات المنزلية الطائرة والزاحفة مع الضمان


    0532317754


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    خدماتنا الاخرى


    1- تنظيف الكنب


    2- تنظيف وغسيل جميع انواع المجالس العربية والمساند والمراكى والستائر .


    3- تنظيف جميع انواع الموكيت


    4- تنظيف السجاد والزوالى .


    5- غسيل وتنظيف الخزانات الارضية والعلوية الفيبر جلاس والصبة .


    6- تنظيف وغسيل المكيفات الاسبلت والشباك او مركزي او دولاب فى مكانه .


    7- تنظيف البيوت ( فلل- شقق-قصور-عمائر - مكاتب استراحات)


    8-مكافحة جميع انواع الطيور والحمام وطرده من البيت ..


    ونقدم جميع خدماتنا بأفضل الاسعار وتقديم الخصومات للعملاء فى الرياض وفى جميع المدن

    الخدمات
    اعمال تنظيف، مكافحة حشرات، تركيب طارد الحمام، نقل عفش،
    موقع الخدمة
    الرياض
    العنوان
    السويدي العام
    27266 الرياض
    المملكة العربية السعودية
    +966-555789402 roknnagd.net
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