تقدم شركة راقي للمقاولات
خدمات المقاولات والديكور و التشطيب والترميم للشقق والعمائر والفلل والمكاتب التجارية و واجهات المباني واتمام كافة الأعمال الكهربائية واعمال السباكة والنجارة والحدادة الى اعمال الدهان بصورة مميزة ننال بها رضائكم
- الخدمات
- مقاولات تشطيب ديكور
- موقع الخدمة
- جدة
- جوائز الشركة
- نألنا على استحسان اكثر من 140K متابع لنا بمواقعنا الاجتماعية
- العنوان
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طريق المدينة النازل قبل الكوبري المربع
22231 جدة
المملكة العربية السعودية
+966-537606626 www.instagram.com/raqidecoration
الكشف القانوني
البيت هو المكان الذي تختار كل ركن فيه بعنايه وتريد أن يظل محافظاً على جماله وفخامته وذلك ما نوفره لكم