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شركة راقي للمقاولات
مقاولون في جدة
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    تقدم شركة راقي للمقاولات

    خدمات المقاولات والديكور و التشطيب والترميم للشقق والعمائر والفلل والمكاتب التجارية و واجهات المباني واتمام كافة الأعمال الكهربائية واعمال السباكة والنجارة والحدادة الى اعمال الدهان بصورة مميزة ننال بها رضائكم

    الخدمات
    مقاولات تشطيب ديكور
    موقع الخدمة
    جدة
    جوائز الشركة
    نألنا على استحسان اكثر من 140K متابع لنا بمواقعنا الاجتماعية
    العنوان
    طريق المدينة النازل قبل الكوبري المربع
    22231 جدة
    المملكة العربية السعودية
    +966-537606626 www.instagram.com/raqidecoration
    الكشف القانوني

    البيت هو المكان الذي تختار كل ركن فيه بعنايه وتريد أن يظل محافظاً على جماله وفخامته وذلك ما نوفره لكم

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